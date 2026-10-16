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Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева
Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева - 16.10.2026 Украина.ру
Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева
В Евросоюзе не хватает стран, которые готовы увеличивать финансовую помощь Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на заседании Совета Европы в Брюсселе
2026-10-16T11:00
2026-10-16T11:00
2026-10-16T11:41
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Глава голландского правительства подчеркнул, что недоволен количеством государств, согласных выделять Киеву дополнительные деньги.Проблемы с деньгами уже приводят к странным призывам со стороны европейских чиновников. Например, накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям Европы пить меньше пива, а сэкономленные деньги отдавать на помощь Украине.Еще в сентябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что западные спонсоры Киева сильно устали от украинской темы, но все еще вынуждены формально поддерживать ее на плаву.Подробнее о проблемах с помощью - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, нидерланды, василий небензя, ес, совет европы, оон
Новости, Украина, Киев, Нидерланды, Василий Небензя, ЕС, Совет Европы, ООН
Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева
11:00 16.10.2026 (обновлено: 11:41 16.10.2026)
В Евросоюзе не хватает стран, которые готовы увеличивать финансовую помощь Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на заседании Совета Европы в Брюсселе
Глава голландского правительства подчеркнул, что недоволен количеством государств, согласных выделять Киеву дополнительные деньги.
Проблемы с деньгами уже приводят к странным призывам со стороны европейских чиновников. Например, накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям Европы пить меньше пива, а сэкономленные деньги отдавать на помощь Украине.
Еще в сентябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что западные спонсоры Киева сильно устали от украинской темы, но все еще вынуждены формально поддерживать ее на плаву.