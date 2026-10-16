https://ukraina.ru/20261016/platit-bolshe-nekomu-niderlandy-zayavili-o-tupike-s-finansirovaniem-kieva-1083851105.html

Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева

Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева - 16.10.2026 Украина.ру

Платить больше некому: Нидерланды заявили о тупике с финансированием Киева

В Евросоюзе не хватает стран, которые готовы увеличивать финансовую помощь Украине, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на заседании Совета Европы в Брюсселе

2026-10-16T11:00

2026-10-16T11:00

2026-10-16T11:41

новости

украина

киев

нидерланды

василий небензя

ес

совет европы

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/10/1083853137_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94972187546522a4f022f0f4b9f1619e.jpg

Глава голландского правительства подчеркнул, что недоволен количеством государств, согласных выделять Киеву дополнительные деньги.Проблемы с деньгами уже приводят к странным призывам со стороны европейских чиновников. Например, накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям Европы пить меньше пива, а сэкономленные деньги отдавать на помощь Украине.Еще в сентябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что западные спонсоры Киева сильно устали от украинской темы, но все еще вынуждены формально поддерживать ее на плаву.Подробнее о проблемах с помощью - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.

украина

киев

нидерланды

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, нидерланды, василий небензя, ес, совет европы, оон