ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области
Вооружённые силы России освободили за сутки ещё два населённых пункта в Харьковской области — Варваровку и Николаевку. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Минобороны
"Подразделениями группировки войск "Север" установлен контроль над населёнными пунктами Варваровка и Николаевка Харьковской области", — уточнили в министерстве.
Всего за прошедшую неделю ВС России освободили 12 населённых пунктов в зоне спецоперации.
Об ударах ВС РФ - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября
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