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ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области

ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области - 16.10.2026 Украина.ру

ВС России освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области

Вооружённые силы России освободили за сутки ещё два населённых пункта в Харьковской области — Варваровку и Николаевку. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Минобороны

2026-10-16T12:14

2026-10-16T12:14

2026-10-16T12:14

сво

спецоперация

россия

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минобороны

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"Подразделениями группировки войск "Север" установлен контроль над населёнными пунктами Варваровка и Николаевка Харьковской области", — уточнили в министерстве.Всего за прошедшую неделю ВС России освободили 12 населённых пунктов в зоне спецоперации.Об ударах ВС РФ - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны