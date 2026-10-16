https://ukraina.ru/20261016/kallas-raspisalas-v-bespomoschnosti-es-pered-katastrofoy-v-vsu-1083857008.html

Каллас расписалась в беспомощности ЕС перед катастрофой в ВСУ

Каллас расписалась в беспомощности ЕС перед катастрофой в ВСУ - 16.10.2026 Украина.ру

Каллас расписалась в беспомощности ЕС перед катастрофой в ВСУ

Евросоюз в ближайшей перспективе не способен заменить Украине американскую спутниковую систему связи Starlink, несмотря на все попытки Брюсселя развивать собственные космические технологии, признала глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе

2026-10-16T13:25

2026-10-16T13:25

2026-10-16T13:25

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каллас кая

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По ее словам, система Илона Маска жизненно необходима Киеву, а у Европы просто нет аналогичных возможностей. Она указала, что Европейское оборонное агентство уже выявило список критически важных ресурсов, которых не хватает самому ЕС, и теперь пытается спешно устранить эти бреши.Заявление главы дипломатии прозвучало на фоне сообщений об ограничениях работы американских спутниковых сервисов Starlink и Starshield для ВСУ, которые, по данным западных СМИ, уже серьезно осложнили украинским военным применение беспилотников и координацию противовоздушной обороны. При этом ранее Еврокомиссия подтверждала, что ведет переговоры о подключении Украины к системе GOVSATCOM, запущенной в январе 2026 года, а к началу 2027 года планирует добавить коммерческие спутниковые услуги. Однако развертывание полноценной европейской группировки IRIS из 300 спутников намечено лишь на 2029 год, и в ЕК до сих пор не смогли гарантировать, что эти системы вообще способны стать полноценной альтернативой американскому сервису.Помимо катастрофы со связью, Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед предстоящей зимой и призвала европейские страны срочно увеличить военные поставки. Она подчеркнула, что грядущая зима будет суровой, и без немедленной помощи украинская сторона рискует ее не пережить. По мнению Каллас, самым очевидным и критическим дефицитом для Киева сейчас является острая нехватка дополнительных комплексов противовоздушной обороны.Подробнее о проблемах Киева - в материале Обречены на разгром: украинские Patriot достреляли последние ракеты на сайте Украина.ру.

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новости, украина, брюссель, киев, илон маск, еврокомиссия, ес, вооруженные силы украины, каллас кая