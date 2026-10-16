https://ukraina.ru/20261016/treplet-nervy-trampu-mendel-obyasnila-pochemu-upryamstvo-zelenskogo-dobet-ukrainu-1083855468.html

"Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину

"Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину - 16.10.2026 Украина.ру

"Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину

Попытки Владимира Зеленского провоцировать президента США Дональда Трампа обернутся для Украины "ужасающими последствиями", предупредила в своем телеграм-канале его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель

2026-10-16T12:39

2026-10-16T12:39

2026-10-16T12:50

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По ее словам, Трамп стал первым действующим лидером, который открыто выступил против бесконечного конфликта и текущего положения дел, при котором Украина гарантированно проигрывает. Мендель подчеркнула, что Зеленский просто "треплет нервы" американскому президенту и отказывается от любых мирных планов, хотя вся история этого противостояния уже доказала, что любые решения Киева приводят исключительно к трагическим финалам.Трамп ранее неоднократно выражал недовольство тем, что Зеленский саботирует мирные договоренности и категорически отказывается прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер прямо заявлял, что Украине необходим новый руководитель, способный сесть за стол переговоров и договориться с Россией.Несмотря на открытое давление со стороны Белого дома, Зеленский продолжает идти на обострение. Он публично объявил, что с любыми запретами на атаки по российским НПЗ покончено. Кроме того, он по-прежнему отказывается назначать и проводить президентские выборы в стране, хотя официальный срок его полномочий истек еще в весной 2024 года.Подробнее - в материале Зеленский и Трамп: развод и новая family на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, юлия мендель, нпз, украина.ру