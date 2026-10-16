"Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину - 16.10.2026 Украина.ру
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"Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину
"Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину - 16.10.2026 Украина.ру
"Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину
Попытки Владимира Зеленского провоцировать президента США Дональда Трампа обернутся для Украины "ужасающими последствиями", предупредила в своем телеграм-канале его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель
2026-10-16T12:39
2026-10-16T12:50
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По ее словам, Трамп стал первым действующим лидером, который открыто выступил против бесконечного конфликта и текущего положения дел, при котором Украина гарантированно проигрывает. Мендель подчеркнула, что Зеленский просто "треплет нервы" американскому президенту и отказывается от любых мирных планов, хотя вся история этого противостояния уже доказала, что любые решения Киева приводят исключительно к трагическим финалам.Трамп ранее неоднократно выражал недовольство тем, что Зеленский саботирует мирные договоренности и категорически отказывается прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер прямо заявлял, что Украине необходим новый руководитель, способный сесть за стол переговоров и договориться с Россией.Несмотря на открытое давление со стороны Белого дома, Зеленский продолжает идти на обострение. Он публично объявил, что с любыми запретами на атаки по российским НПЗ покончено. Кроме того, он по-прежнему отказывается назначать и проводить президентские выборы в стране, хотя официальный срок его полномочий истек еще в весной 2024 года.Подробнее - в материале Зеленский и Трамп: развод и новая family на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, юлия мендель, нпз, украина.ру
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Юлия Мендель, НПЗ, Украина.ру

"Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину

12:39 16.10.2026 (обновлено: 12:50 16.10.2026)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
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Попытки Владимира Зеленского провоцировать президента США Дональда Трампа обернутся для Украины "ужасающими последствиями", предупредила в своем телеграм-канале его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель
По ее словам, Трамп стал первым действующим лидером, который открыто выступил против бесконечного конфликта и текущего положения дел, при котором Украина гарантированно проигрывает.
Мендель подчеркнула, что Зеленский просто "треплет нервы" американскому президенту и отказывается от любых мирных планов, хотя вся история этого противостояния уже доказала, что любые решения Киева приводят исключительно к трагическим финалам.
Трамп ранее неоднократно выражал недовольство тем, что Зеленский саботирует мирные договоренности и категорически отказывается прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер прямо заявлял, что Украине необходим новый руководитель, способный сесть за стол переговоров и договориться с Россией.
Несмотря на открытое давление со стороны Белого дома, Зеленский продолжает идти на обострение. Он публично объявил, что с любыми запретами на атаки по российским НПЗ покончено. Кроме того, он по-прежнему отказывается назначать и проводить президентские выборы в стране, хотя официальный срок его полномочий истек еще в весной 2024 года.
Подробнее - в материале Зеленский и Трамп: развод и новая family на сайте Украина.ру.
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