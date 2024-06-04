"Все только начинается": Ищенко рассказал, когда число погибших на Украине может достигнуть миллиона
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Когда военный конфликт закончится, эта цифра может вырасти минимум до миллиона. Это много. Учитывая, что, по официальным данным, к началу СВО население Украины составило 40 миллионов человек, это означает, что может погибнуть каждый сороковой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если бы Россия сразу воевала "негуманно", украинское сопротивление было бы подавленно в феврале-марте 2022 года. Погибло бы только 20 тысяч украинских солдат, а сейчас на Украине погибло примерно 500 тысяч, рассказал обозреватель.
Когда военный конфликт закончится, эта цифра может вырасти минимум до миллиона. Это много. Учитывая, что, по официальным данным, к началу СВО население Украины составило 40 миллионов человек, это означает, что может погибнуть каждый сороковой, уточнил он.
"Если же считать по оставшемуся населению Украины, то каждый 15 или 18 ее житель уже в гробу: или лежит, или будет лежать. И самое интересное, что еще ничего не кончилось. Все только начинается. Потому я и говорю, что сейчас хуже всем. Разве для нас хорошо, что у нас в Белгороде люди гибнут?", - отметил Ищенко.
По мнению эксперта, гуманность надо проявлять до войны. Потому что гуманность к противнику на раннем этапе войны никогда себя не оправдывает. Если принимается решение воевать, то "гуманность должна заключаться в негуманности", отметил политолог.
"Война – это само по себе отрицание гуманности. Чем меньше вы гуманничаете, тем быстрее вы подавляете сопротивление противника и тем быстрее вы ее заканчиваете", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
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