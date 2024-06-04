https://ukraina.ru/20240604/1055450294.html

"Все только начинается": Ищенко рассказал, когда число погибших на Украине может достигнуть миллиона

"Все только начинается": Ищенко рассказал, когда число погибших на Украине может достигнуть миллиона - 04.06.2024 Украина.ру

"Все только начинается": Ищенко рассказал, когда число погибших на Украине может достигнуть миллиона

Когда военный конфликт закончится, эта цифра может вырасти минимум до миллиона. Это много. Учитывая, что, по официальным данным, к началу СВО население Украины составило 40 миллионов человек, это означает, что может погибнуть каждый сороковой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-04T04:10

2024-06-04T04:10

2024-06-04T04:10

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ростислав ищенко

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спецоперация

потери всу

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Если бы Россия сразу воевала "негуманно", украинское сопротивление было бы подавленно в феврале-марте 2022 года. Погибло бы только 20 тысяч украинских солдат, а сейчас на Украине погибло примерно 500 тысяч, рассказал обозреватель.Когда военный конфликт закончится, эта цифра может вырасти минимум до миллиона. Это много. Учитывая, что, по официальным данным, к началу СВО население Украины составило 40 миллионов человек, это означает, что может погибнуть каждый сороковой, уточнил он.По мнению эксперта, гуманность надо проявлять до войны. Потому что гуманность к противнику на раннем этапе войны никогда себя не оправдывает. Если принимается решение воевать, то "гуманность должна заключаться в негуманности", отметил политолог."Война – это само по себе отрицание гуманности. Чем меньше вы гуманничаете, тем быстрее вы подавляете сопротивление противника и тем быстрее вы ее заканчиваете", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки

https://ukraina.ru/20240603/1055413138.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, белгород, война, сво, спецоперация, потери всу, погибшие