https://ukraina.ru/20240531/1055420645.html

Александр Дюков: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки

Александр Дюков: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки - 31.05.2024 Украина.ру

Александр Дюков: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки

В общеевропейском разделении труда, единственное, в чем прибалтийские политики могут себя показать, это обострение ситуации с Россией. Только тогда у них есть смысл существования.

2024-05-31T19:30

2024-05-31T19:30

2024-05-31T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.Литва готова направить своих военных инструкторов на Украину, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните. А глава МИД этой страны Габриелюс Ландсбергис считает, что Киев должен бить по военным целям в Белоруссии. - Александр Решидеович, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт?- В этом случае страны Прибалтики традиционно играют деструктивную роль. То есть они постоянно выступают в роли шпаненка, который идет впереди, задирает, а потом сзади подходят серьезные парни, которые за него заступаются. Роль Прибалтики — это роль провокатора. К увеличению радикальности заявлений с прибалтийской стороны мы уже давно привыкли.Однако то, что господин Ландсбергис озвучил по поводу возможности нанесения ударов по Белоруссии ─ уже принципиальная вещь, поскольку это заявление уже не о каких-то ударах БПЛА, а о прямом военном конфликте с Белоруссией.Здесь важным фактором является то, что в Литве базируется белорусская оппозиция во главе с госпожой Тихановской. И в Литве осуществляется предварительная подготовка боевиков полка Калиновского, который контролируется украинской военной разведкой и используется в боевых действиях на территории Украины. Но его подготовка идет не только на Украине, но еще и в Польше, и в Литве.Заявление страны, на территории которой готовятся банды для вторжения на территории Белоруссии, на мой взгляд, значимо. Идет ставка на резкое обострение ситуации. И обострение ситуации не только в отношениях с Россией, но и еще большее с Белоруссией. Я бы не отмахивался от таких заявлений. И вторжение на территорию Белоруссии, и серьезные удары мы, к сожалению, можем увидеть.- По какому сценарию будет развиваться это вторжение?- Если будет приятно это решение, то в авангарде пойдет полк имени Калиновского как сила, которую можно выдать за белорусскую, чтобы можно было все это выдать за действия белорусской оппозиции. Для этого полк Калиновского и создавался.- Что лежит в основе такой агрессивной политики? Исторические претензии к своим соседям?- Исторические претензии здесь играют минимальную роль. Суть здесь заключается в том, что у стран Прибалтики такая роль в общеевропейском и евроатлантическом разделении труда. У любой страны должно быть свое место.Страны Прибалтики ─ это не про экономику. Экономическую политику ЕС формируют крупные страны. Прибалтика это не про социальные вещи для своего населения, это решается в Брюсселе. В общеевропейском разделении труда, единственное, в чем прибалтийские политики могут себя показать, это обострение ситуации с Россией. Только тогда у них есть смысл существования.Для них агрессивная риторика в отношении России и повышение ставок — это экзистенциальный вопрос. Потому что если они престанут это делать, то возникнет вопрос, как привлекать внимание руководства, еврообкома, Вашингтонского обкома. На что жить дальше? Ведь деньги дают на различные проекты, когда находишься в сфере информационного внимания.Поэтому обострение отношений с Россией для Прибалтики, которая сама по себе существовать не может экономически, вопрос экзистенции.- У нас принято посмеиваться над военным потенциалом Прибалтики. Но если эти страны официально отправят своих военных на Украину, то это будет означать, что там впервые окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Как Россия будет действовать тогда?- Сколько бы прибалтийских товарищей не послали на Украину, принципиального значения это не сыграет. Тем более, что, скорее всего, это будет оформлено не как посылка боевых частей, а как вербовка так называемых отпускников. Это дело постараются обставить аккуратно.Если речь пойдет об операции под своим флагом, то это будет несколько сотен человек, что никакого военного значения иметь не будет.Гораздо больший вызов — это передача новой техники Украине и разрешение бить западным оружием по территории старых российских регионов. Здесь потенциал для провокации и эскалации гораздо больше. Если на Украину направят полторы сотни эстонцев, какой-то принципиальной реакции на это не будет из-за отсутствия в этом смысла.- Пересечение Западом очередной "красной линии" в виде официального разрешения на удары западным оружием по приграничным российским территориям мы стерпим или все же дадим жесткий ответ?- Наши западные партнеры применяют классическую, давно ими сформулированную, тактику салями. То есть этот кусок колбасы нарезают маленькими кусочками. Если отрезать сразу большой кусок, возникнет возмущение. А если отрезать маленькими кусочками, возникает эффект привыкания.Мы оглядываемся, вроде, ничего принципиального не произошло, а полбатона уже нет. Точно так же и с поставками западного оружия. Если бы в 2022 году, в июне месяце, западные страны заявили бы, что и "Хаймарсы", и самолеты ДЛРО, и F-16, все это поставим, реакция с российской стороны была бы сильной.Но поскольку все это происходит постепенно, реакцию России им удается сдвигать за счет эффекта привыкания. Вопрос состоит в том, что никто из экспертов не знает, когда на этот батон посмотрят и скажут, что произошло что-то совсем дикое, что от батона остался один хвостик. Когда это произойдет, никто не знает, как и никто не знает, какой будет реакция руководства России.О том, как блок НАТО и США последовательно идут к эскалации конфликта с Россией читайте в материале Украина.ру Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии

https://ukraina.ru/20240508/1054974465.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, прибалтика, украина, александр дюков, украина.ру, нато, мид, f-16, сво