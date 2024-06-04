https://ukraina.ru/20240604/1055447124.html
Ответить можем, но сами не начнем: Ищенко раскрыл, к какому сложному выбору толкает Россию Запад
Ответить можем, но сами не начнем: Ищенко раскрыл, к какому сложному выбору толкает Россию Запад - 04.06.2024 Украина.ру
Ответить можем, но сами не начнем: Ищенко раскрыл, к какому сложному выбору толкает Россию Запад
Российская сторона неоднократно давала понять, что рассматривает возможность превентивного ядерного удара как один из выходов из положения. Нас это не остановит. Но как события будут развиваться дальше - это вопрос веры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T03:00
2024-06-04T03:00
2024-06-04T03:00
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ростислав ищенко
ядерная война
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В США и в Европе есть большая группа политиков, которая считает, что Россия не сделает выбор в пользу ядерной войны. Да, ответить Россия может, но сама ядерную войну не начнет, сообщил эксперт.Российская сторона неоднократно давала понять, что рассматривает возможность превентивного ядерного удара как один из выходов из положения. Нас это не остановит. Но как события будут развиваться дальше - это вопрос веры, подчеркнул Ищенко.Дело не в том, убедительно это звучит для Запада или неубедительно. Есть люди, которые считают, что ни русские, ни американцы никогда не нанесут ядерный удар. Другие считают, что США могут нанести по России ядерный удар, но она не станет его наносить, указал обозреватель."Есть люди, которые считают, что мы можем нанести ядерный удар по кому угодно, а по нам никто не ударит, потому что будут бояться. Скорее всего, все эти люди ошибаются. Никто не хочет наносить ядерные удары, однако может возникнуть ситуация, когда будут вынуждены это сделать", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, в каком случае Британия изменит отношение к Украине и России и будет ли Трамп управлять страной из тюрьмы можно прочитать в интервью Грега Вайнера Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины
https://ukraina.ru/20240603/1055413138.html
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новости, россия, запад, сша, ростислав ищенко, ядерная война, ядерная безопасность, война, удары
Ответить можем, но сами не начнем: Ищенко раскрыл, к какому сложному выбору толкает Россию Запад
Российская сторона неоднократно давала понять, что рассматривает возможность превентивного ядерного удара как один из выходов из положения. Нас это не остановит. Но как события будут развиваться дальше - это вопрос веры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В США и в Европе есть большая группа политиков, которая считает, что Россия не сделает выбор в пользу ядерной войны. Да, ответить Россия может, но сама ядерную войну не начнет, сообщил эксперт.
"А нас пытаются загнать в ситуацию, когда нам придется делать выбор между началом ядерной войны по нашей инициативе и капитуляцией", - отметил политолог.
Российская сторона неоднократно давала понять, что рассматривает возможность превентивного ядерного удара как один из выходов из положения. Нас это не остановит. Но как события будут развиваться дальше - это вопрос веры, подчеркнул Ищенко.
Дело не в том, убедительно это звучит для Запада или неубедительно. Есть люди, которые считают, что ни русские, ни американцы никогда не нанесут ядерный удар. Другие считают, что США могут нанести по России ядерный удар, но она не станет его наносить, указал обозреватель.
"Есть люди, которые считают, что мы можем нанести ядерный удар по кому угодно, а по нам никто не ударит, потому что будут бояться. Скорее всего, все эти люди ошибаются. Никто не хочет наносить ядерные удары, однако может возникнуть ситуация, когда будут вынуждены это сделать", - заключил собеседник издания.
О том, в каком случае Британия изменит отношение к Украине и России и будет ли Трамп управлять страной из тюрьмы можно прочитать в интервью Грега Вайнера Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины