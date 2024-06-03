Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично
12:46 03.06.2024 (обновлено: 12:50 03.06.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Россия и Китай заинтересованы в продолжении диалога по энергетике, однако коммерческий аспект переговоров является непубличным, заявил 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
По его словам, вопрос сотрудничества в области поставок энергоресурсов обсуждался в ходе прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в Китае 16-17 мая.
Как сообщала прежде газета Financial Times, переговоры между Пекином и Москвой по проекту "Сила Сибири 2" — магистральному газопроводу между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая – якобы "зашли в тупик" из-за разногласий сторон по поводу стоимости и объемов поставок.
Журналисты также предполагали, что основной темой для переговоров двух лидеров станет украинский конфликт, однако Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры, значительно укрепить двустороннее сотрудничество.
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