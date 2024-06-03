Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично - 03.06.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично
Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично - 03.06.2024 Украина.ру
Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично
Россия и Китай заинтересованы в продолжении диалога по энергетике, однако коммерческий аспект переговоров является непубличным, заявил 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-06-03T12:46
2024-06-03T12:50
новости
китай
москва
пекин
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
энергоресурсы
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По его словам, вопрос сотрудничества в области поставок энергоресурсов обсуждался в ходе прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в Китае 16-17 мая. Как сообщала прежде газета Financial Times, переговоры между Пекином и Москвой по проекту "Сила Сибири 2" — магистральному газопроводу между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая – якобы "зашли в тупик" из-за разногласий сторон по поводу стоимости и объемов поставок. Журналисты также предполагали, что основной темой для переговоров двух лидеров станет украинский конфликт, однако Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры, значительно укрепить двустороннее сотрудничество. О том, как Китай и Индия могут принудить Украину к миру журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
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новости, китай, москва, пекин, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, энергоресурсы
Новости, Китай, Москва, Пекин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, энергоресурсы

Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично

12:46 03.06.2024 (обновлено: 12:50 03.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия и Китай заинтересованы в продолжении диалога по энергетике, однако коммерческий аспект переговоров является непубличным, заявил 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
По его словам, вопрос сотрудничества в области поставок энергоресурсов обсуждался в ходе прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в Китае 16-17 мая.
Как сообщала прежде газета Financial Times, переговоры между Пекином и Москвой по проекту "Сила Сибири 2" — магистральному газопроводу между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая – якобы "зашли в тупик" из-за разногласий сторон по поводу стоимости и объемов поставок.
Журналисты также предполагали, что основной темой для переговоров двух лидеров станет украинский конфликт, однако Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры, значительно укрепить двустороннее сотрудничество.
О том, как Китай и Индия могут принудить Украину к миру журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
Си и Путин
17 мая, 03:54
Китай для России — верный друг и мирный соседТретий за три года визит Путина в Китай подтверждает прочность союза Китая и России, за которым неотступно следует тень противостояния — глобальная игра Китая и США. Публикуем комментарий постоянного автора Украина.ру из КНР, политического обозревателя, аналитика и блогера Сюй Цзицзюня по поводу визита Президента Путина в КНР
 
НовостиКитайМоскваПекинДмитрий ПесковВладимир ПутинСи Цзиньпинэнергоресурсы
 
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