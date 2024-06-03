https://ukraina.ru/20240603/1055448621.html

Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично

Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично - 03.06.2024 Украина.ру

Песков рассказал о чем Москва и Пекин будут договариваться непублично

Россия и Китай заинтересованы в продолжении диалога по энергетике, однако коммерческий аспект переговоров является непубличным, заявил 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-06-03T12:46

2024-06-03T12:46

2024-06-03T12:50

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китай

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дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

энергоресурсы

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По его словам, вопрос сотрудничества в области поставок энергоресурсов обсуждался в ходе прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в Китае 16-17 мая. Как сообщала прежде газета Financial Times, переговоры между Пекином и Москвой по проекту "Сила Сибири 2" — магистральному газопроводу между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая – якобы "зашли в тупик" из-за разногласий сторон по поводу стоимости и объемов поставок. Журналисты также предполагали, что основной темой для переговоров двух лидеров станет украинский конфликт, однако Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры, значительно укрепить двустороннее сотрудничество. О том, как Китай и Индия могут принудить Украину к миру журналистам Украина.ру рассказал эксперт.

https://ukraina.ru/20240517/1055101600.html

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новости, китай, москва, пекин, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин, энергоресурсы