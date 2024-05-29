Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого - 29.05.2024 Украина.ру
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Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого
Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого - 29.05.2024 Украина.ру
Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого
Визит президента России Владимира Путина в Китай, вызвавший "шок по всему миру", был посвящен более важной теме, чем украинский кризис – переделу мировой архитектуры, пишет газета The Diplomat
2024-05-29T17:40
2024-05-29T17:42
новости
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владимир путин
си цзиньпин
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С некоторым сожалением автор публикации отмечает численность российской делегации, прибывшей в КНР, и устойчивое оформление российско-китайских отношений. В результате переговоров приведены в движение три основных механизма: сотрудничество в области инфраструктуры, консолидация евразийских институтов и согласование вопросов безопасности, утверждает СМИ. "Глубокое стратегическое доверие" продемонстрировало официальное оформление сотрудничества России и Китая по Арктике, таким способом РФ начинает развитие Северного морского пути с КНР. "Хотя Украина доминирует в заголовках газет, именно поворот России к Азии станет решающим фактором в долгосрочной перспективе", – подчеркнул автор. Помимо этого издание напомнило слова председателя комитета БРИКС и заместителя председателя Комитета по международным делам в Совфеде Андрея Климова о том, что РФ действительно готовится к действиям в Азии, таким образом “рождается новая эпоха”.Ранее эксперт назвал год, когда будет сформирован многополярный мир.
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новости, россия, китай, украина, владимир путин, си цзиньпин, сво, многополярный мир
Новости, Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Си Цзиньпин, СВО, многополярный мир

Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого

17:40 29.05.2024 (обновлено: 17:42 29.05.2024)
 
Си и Путин
Си и Путин
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Визит президента России Владимира Путина в Китай, вызвавший "шок по всему миру", был посвящен более важной теме, чем украинский кризис – переделу мировой архитектуры, пишет газета The Diplomat
С некоторым сожалением автор публикации отмечает численность российской делегации, прибывшей в КНР, и устойчивое оформление российско-китайских отношений.

"Аналитики сосредоточились на немедленной – и в некоторой степени предполагаемой – возможности официального оформления китайско-российского соглашения, которое повлияет на линию фронта на Украине. Однако саммит привел в движение гораздо более важные, долгосрочные изменения в мировой архитектуре", – сказано в статье.

В результате переговоров приведены в движение три основных механизма: сотрудничество в области инфраструктуры, консолидация евразийских институтов и согласование вопросов безопасности, утверждает СМИ.
"Глубокое стратегическое доверие" продемонстрировало официальное оформление сотрудничества России и Китая по Арктике, таким способом РФ начинает развитие Северного морского пути с КНР.

"Хотя Украина доминирует в заголовках газет, именно поворот России к Азии станет решающим фактором в долгосрочной перспективе", – подчеркнул автор.

Помимо этого издание напомнило слова председателя комитета БРИКС и заместителя председателя Комитета по международным делам в Совфеде Андрея Климова о том, что РФ действительно готовится к действиям в Азии, таким образом “рождается новая эпоха”.
Ранее эксперт назвал год, когда будет сформирован многополярный мир.
Ростислав Ищенко интервью
17 мая, 06:05
Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбыУже сейчас в рамках глобальной экономической стагнации у Китая тоже идёт торможение экономики, для государства с 1,5 миллиардами человек это очень существенно. До сих пор Китай удовлетворял запросы своего населения за счёт перманентного экономического роста. Даже нам будет плохо, если в Китае начнутся какие-то дестабилизационные процессы
 
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