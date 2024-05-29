Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого

Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы

Уже сейчас в рамках глобальной экономической стагнации у Китая тоже идёт торможение экономики, для государства с 1,5 миллиардами человек это очень существенно. До сих пор Китай удовлетворял запросы своего населения за счёт перманентного экономического роста. Даже нам будет плохо, если в Китае начнутся какие-то дестабилизационные процессы