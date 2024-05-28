https://ukraina.ru/20240528/1055323691.html

Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев

Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев - 28.05.2024 Украина.ру

Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев

Политолог Борис Межуев в эфире Украина.ру оценил различные варианты мирного урегулирования на Украине, объяснил, как Запад будет решать проблему недоговороспособности Зеленского и рассказал о текущем уровне мирового влияния США

2024-05-28T09:23

2024-05-28T09:23

2024-05-28T09:23

видео

борис межуев

сша

китай

украина

владимир зеленский

нато

переговоры

корея

россия

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00:23 – о переговорах и мирном урегулировании: корейский сценарий неизбежен?09:23 – чем России не подходит корейский вариант?15:34 – с кем договариваться, если Зеленский нелегитимен и недоговороспособен;19:51 – о влиянии США: почему оно падает и как США пытаются его восстановить.

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саудовская аравия

израиль

венгрия

британия

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фрг

кнр (китай)

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