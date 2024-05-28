Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев - 28.05.2024 Украина.ру
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Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев
Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев - 28.05.2024 Украина.ру
Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев
Политолог Борис Межуев в эфире Украина.ру оценил различные варианты мирного урегулирования на Украине, объяснил, как Запад будет решать проблему недоговороспособности Зеленского и рассказал о текущем уровне мирового влияния США
2024-05-28T09:23
2024-05-28T09:23
видео
борис межуев
сша
китай
украина
владимир зеленский
нато
переговоры
корея
россия
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00:23 – о переговорах и мирном урегулировании: корейский сценарий неизбежен?09:23 – чем России не подходит корейский вариант?15:34 – с кем договариваться, если Зеленский нелегитимен и недоговороспособен;19:51 – о влиянии США: почему оно падает и как США пытаются его восстановить.
сша
китай
украина
корея
россия
харьков
черное море
киев
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видео, борис межуев, сша, китай, украина, владимир зеленский, нато, переговоры, корея, россия, конфликт, сво, спецоперация, война, эскалация, военная эскалация, ядерное оружие, наступление, харьков, черное море, киев, эстония, франция, иностранные наемники, индия, бразилия, миграция, польша, европа, дипломатия, саудовская аравия, дональд трамп, выборы, президентские выборы, легитимность, израиль, венгрия, британия, германия, фрг, море, кнр (китай), видео
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Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев

09:23 28.05.2024
 
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Политолог Борис Межуев в эфире Украина.ру оценил различные варианты мирного урегулирования на Украине, объяснил, как Запад будет решать проблему недоговороспособности Зеленского и рассказал о текущем уровне мирового влияния США
00:23 – о переговорах и мирном урегулировании: корейский сценарий неизбежен?
09:23 – чем России не подходит корейский вариант?
15:34 – с кем договариваться, если Зеленский нелегитимен и недоговороспособен;
19:51 – о влиянии США: почему оно падает и как США пытаются его восстановить.
 
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