https://ukraina.ru/20240528/1055323691.html
Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев
Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев - 28.05.2024 Украина.ру
Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев
Политолог Борис Межуев в эфире Украина.ру оценил различные варианты мирного урегулирования на Украине, объяснил, как Запад будет решать проблему недоговороспособности Зеленского и рассказал о текущем уровне мирового влияния США
2024-05-28T09:23
2024-05-28T09:23
2024-05-28T09:23
видео
борис межуев
сша
китай
украина
владимир зеленский
нато
переговоры
корея
россия
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00:23 – о переговорах и мирном урегулировании: корейский сценарий неизбежен?09:23 – чем России не подходит корейский вариант?15:34 – с кем договариваться, если Зеленский нелегитимен и недоговороспособен;19:51 – о влиянии США: почему оно падает и как США пытаются его восстановить.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Чего хочет добиться Зеленский с помощью НАТО и как Китай и Индия могут принудить Украину к миру – Межуев
Политолог Борис Межуев в эфире Украина.ру оценил различные варианты мирного урегулирования на Украине, объяснил, как Запад будет решать проблему недоговороспособности Зеленского и рассказал о текущем уровне мирового влияния США
00:23
– о переговорах и мирном урегулировании: корейский сценарий неизбежен?09:23
– чем России не подходит корейский вариант?15:34
– с кем договариваться, если Зеленский нелегитимен и недоговороспособен;19:51
– о влиянии США: почему оно падает и как США пытаются его восстановить.