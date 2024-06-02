https://ukraina.ru/20240602/1055439979.html

Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ

Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ - 02.06.2024 Украина.ру

Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ

Киеву недостаточно разрешения Вашингтона обстреливать из РСЗО HIMARS только территорию России, прилегающую к Харьковской области, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 2 июня

2024-06-02T13:17

2024-06-02T13:17

2024-06-02T13:20

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Ранее несколько западных союзников Киева подтверждали свое разрешение для таких атак, чтобы остановить российское наступление на Харьковскую область. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такие удары - не эскалация, а самооборона. После газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном нарастает напряжение из-за того, что Зеленский упрекнул президента США Джо Байдена в слабости за отказ в участии в швейцарской конференции по урегулированию украинского конфликта. Почему отношения между США и Украиной сейчас находится в самом худшем состоянии с начала российской спецоперации Украина.ру объясняла здесь.

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новости, сша, россия, киев, владимир зеленский, джо байден, financial times, сво