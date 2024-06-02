Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ - 02.06.2024 Украина.ру
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Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ
Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ - 02.06.2024 Украина.ру
Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ
Киеву недостаточно разрешения Вашингтона обстреливать из РСЗО HIMARS только территорию России, прилегающую к Харьковской области, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 2 июня
2024-06-02T13:17
2024-06-02T13:20
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Ранее несколько западных союзников Киева подтверждали свое разрешение для таких атак, чтобы остановить российское наступление на Харьковскую область. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такие удары - не эскалация, а самооборона. После газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном нарастает напряжение из-за того, что Зеленский упрекнул президента США Джо Байдена в слабости за отказ в участии в швейцарской конференции по урегулированию украинского конфликта. Почему отношения между США и Украиной сейчас находится в самом худшем состоянии с начала российской спецоперации Украина.ру объясняла здесь.
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Новости, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Financial Times, СВО

Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ

13:17 02.06.2024 (обновлено: 13:20 02.06.2024)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Киеву недостаточно разрешения Вашингтона обстреливать из РСЗО HIMARS только территорию России, прилегающую к Харьковской области, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 2 июня
"Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной. Достаточно или этого? Нет", – сказал он.
Ранее несколько западных союзников Киева подтверждали свое разрешение для таких атак, чтобы остановить российское наступление на Харьковскую область. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такие удары - не эскалация, а самооборона.
После газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном нарастает напряжение из-за того, что Зеленский упрекнул президента США Джо Байдена в слабости за отказ в участии в швейцарской конференции по урегулированию украинского конфликта.
Почему отношения между США и Украиной сейчас находится в самом худшем состоянии с начала российской спецоперации Украина.ру объясняла здесь.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
30 мая, 21:43
Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл Обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
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