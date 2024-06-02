Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ
13:17 02.06.2024 (обновлено: 13:20 02.06.2024)
Владимир Зеленский
Киеву недостаточно разрешения Вашингтона обстреливать из РСЗО HIMARS только территорию России, прилегающую к Харьковской области, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 2 июня
"Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной. Достаточно или этого? Нет", – сказал он.
Ранее несколько западных союзников Киева подтверждали свое разрешение для таких атак, чтобы остановить российское наступление на Харьковскую область. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такие удары - не эскалация, а самооборона.
Почему отношения между США и Украиной сейчас находится в самом худшем состоянии с начала российской спецоперации Украина.ру объясняла здесь.
30 мая, 21:43Выдуманной дискуссией Захарова назвала обсуждение украинских ударов в российский тыл Обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова