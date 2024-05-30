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Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии

Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии - 30.05.2024 Украина.ру

Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии

Соглашение о безопасности перед проведением швейцарского саммита по Украине подпишет президент США Джо Байден и Владимир Зеленский на фоне напряженности, возникшей между двумя странами, сообщает газета Financial Times

2024-05-30T19:17

2024-05-30T19:17

2024-05-30T19:22

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Уточняется, что саммит лидеров "Большой семерки" пройдет в Италии 13-15 июня. По данным автора статьи, американо-украинский документ формулировался в течение последних недель, отмеченных все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном. "Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше с начала войны. Это очень, очень напряженно", – приводит издание слова высокопоставленного украинского чиновника. Речь идет о недавнем заявлении Зеленского, который упрекнул Байдена в слабости за отказ в участии в швейцарской конференции. Взамен хозяин Белого дома намеревался появится на мероприятии, организованном для сбора средств от Демократической партии в Калифорнии. Несколько киевских чиновников заявили, что разочарование Киева отсутствием поддержки США на самом высоком уровне инициативы по проведению мирного саммита является лишь одним из разногласий с Вашингтоном и другими западными союзниками. Более десятка нынешних и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве, которые общались с журналистами, указывают на ряд других спорных вопросов: шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите в июле, запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия на территории России, запрет на удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В Киеве всерьез обеспокоены поведением Зеленского, который был "очень раздражен" Байденом, "открыто провоцирует американского лидера" и "кусает кормящую руку".При каких обстоятельствах США могут убрать Зеленского журналистам Украина.ру рассказал эксперт.

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