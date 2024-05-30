Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии - 30.05.2024 Украина.ру
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Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии
Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии - 30.05.2024 Украина.ру
Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии
Соглашение о безопасности перед проведением швейцарского саммита по Украине подпишет президент США Джо Байден и Владимир Зеленский на фоне напряженности, возникшей между двумя странами, сообщает газета Financial Times
2024-05-30T19:17
2024-05-30T19:22
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Уточняется, что саммит лидеров "Большой семерки" пройдет в Италии 13-15 июня. По данным автора статьи, американо-украинский документ формулировался в течение последних недель, отмеченных все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном. "Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше с начала войны. Это очень, очень напряженно", – приводит издание слова высокопоставленного украинского чиновника. Речь идет о недавнем заявлении Зеленского, который упрекнул Байдена в слабости за отказ в участии в швейцарской конференции. Взамен хозяин Белого дома намеревался появится на мероприятии, организованном для сбора средств от Демократической партии в Калифорнии. Несколько киевских чиновников заявили, что разочарование Киева отсутствием поддержки США на самом высоком уровне инициативы по проведению мирного саммита является лишь одним из разногласий с Вашингтоном и другими западными союзниками. Более десятка нынешних и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве, которые общались с журналистами, указывают на ряд других спорных вопросов: шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите в июле, запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия на территории России, запрет на удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В Киеве всерьез обеспокоены поведением Зеленского, который был "очень раздражен" Байденом, "открыто провоцирует американского лидера" и "кусает кормящую руку".При каких обстоятельствах США могут убрать Зеленского журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
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новости, владимир зеленский, киев, украина, сша, джо байден, нато, financial times, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Владимир Зеленский, Киев, Украина, США, Джо Байден, НАТО, Financial Times, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника

Зеленский и Байден заключат соглашение перед саммитом в Швейцарии

19:17 30.05.2024 (обновлено: 19:22 30.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Соглашение о безопасности перед проведением швейцарского саммита по Украине подпишет президент США Джо Байден и Владимир Зеленский на фоне напряженности, возникшей между двумя странами, сообщает газета Financial Times
"За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце", – пишет СМИ, ссылаясь на анонимных американских чиновников.
Уточняется, что саммит лидеров "Большой семерки" пройдет в Италии 13-15 июня. По данным автора статьи, американо-украинский документ формулировался в течение последних недель, отмеченных все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

"Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше с начала войны. Это очень, очень напряженно", – приводит издание слова высокопоставленного украинского чиновника.

Речь идет о недавнем заявлении Зеленского, который упрекнул Байдена в слабости за отказ в участии в швейцарской конференции. Взамен хозяин Белого дома намеревался появится на мероприятии, организованном для сбора средств от Демократической партии в Калифорнии.
Несколько киевских чиновников заявили, что разочарование Киева отсутствием поддержки США на самом высоком уровне инициативы по проведению мирного саммита является лишь одним из разногласий с Вашингтоном и другими западными союзниками.
Более десятка нынешних и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве, которые общались с журналистами, указывают на ряд других спорных вопросов: шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите в июле, запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия на территории России, запрет на удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В Киеве всерьез обеспокоены поведением Зеленского, который был "очень раздражен" Байденом, "открыто провоцирует американского лидера" и "кусает кормящую руку".
При каких обстоятельствах США могут убрать Зеленского журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
Зеленский
24 мая, 07:00
Он осознает это в июне: эксперт о том, что сделает Запад с Зеленским в ближайшее время Будущее Зеленского определила СВО, которая с каждым днем медленно, но уверенно на полях трудных сражений обращается в победу России, которой ни неонацистская Украина Зеленского, ни ее кураторы на коллективном Западе ничего противопоставить не могут. Об этом в своей статье написал обозреватель Украина.ру Владимир Скачко
 
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