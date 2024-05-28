https://ukraina.ru/20240528/1055330264.html
Зеленский намекнул, что Байден — слабак
Зеленский намекнул, что Байден — слабак - 28.05.2024 Украина.ру
Зеленский намекнул, что Байден — слабак
Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал решение президента США Джо Байдена пропустить "саммит мира" в Швейцарии "не очень сильным"
2024-05-28T13:38
2024-05-28T13:38
2024-05-28T13:38
новости
россия
сша
швейцария
джо байден
владимир зеленский
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053030638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89b768c0e443f06ebb4e55f84ae36368.jpg.webp
Зеленский очень хотел бы видеть Байдена на мероприятии. По его мнению, американский президент нужен "саммиту мира" и другим лидерам стран, которые следят за реакцией Вашингтона.Зеленский добавил, что ему неизвестно, кто будет представлять США на мероприятии.В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине без участия России. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов указывал, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.Однако на днях Зеленский просил Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать саммит по Украине. Он также призывал их "проявить лидерство в приближении мира"
https://ukraina.ru/20240526/1055294601.html
россия
сша
швейцария
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053030638_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5a1fafc622452ec5d9754160214ef290.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, швейцария, джо байден, владимир зеленский, си цзиньпин
Новости, Россия, США, Швейцария, Джо Байден, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
Зеленский намекнул, что Байден — слабак
Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал решение президента США Джо Байдена пропустить "саммит мира" в Швейцарии "не очень сильным"
Зеленский очень хотел бы видеть Байдена на мероприятии. По его мнению, американский президент нужен "саммиту мира" и другим лидерам стран, которые следят за реакцией Вашингтона.
"При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным", — сказал он.
Зеленский добавил, что ему неизвестно, кто будет представлять США на мероприятии.
В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине без участия России. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов указывал, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.
Однако на днях Зеленский просил Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать саммит по Украине. Он также призывал их "проявить лидерство в приближении мира"