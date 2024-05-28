https://ukraina.ru/20240528/1055330264.html

Зеленский намекнул, что Байден — слабак

Зеленский намекнул, что Байден — слабак - 28.05.2024 Украина.ру

Зеленский намекнул, что Байден — слабак

Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал решение президента США Джо Байдена пропустить "саммит мира" в Швейцарии "не очень сильным"

2024-05-28T13:38

2024-05-28T13:38

2024-05-28T13:38

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Зеленский очень хотел бы видеть Байдена на мероприятии. По его мнению, американский президент нужен "саммиту мира" и другим лидерам стран, которые следят за реакцией Вашингтона.Зеленский добавил, что ему неизвестно, кто будет представлять США на мероприятии.В середине июня Швейцария проведет конференцию по Украине без участия России. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов указывал, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.Однако на днях Зеленский просил Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать саммит по Украине. Он также призывал их "проявить лидерство в приближении мира"

https://ukraina.ru/20240526/1055294601.html

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новости, россия, сша, швейцария, джо байден, владимир зеленский, си цзиньпин