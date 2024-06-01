Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине - 01.06.2024 Украина.ру
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Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине
Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине - 01.06.2024 Украина.ру
Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине
Запад ставит Украине жесткие условия: "Новые пакеты военной помощи плотно увязаны с тем, сколько людей вы можете поставить под ружье. Мы же не хотим ввязываться в открытый конфликт с Россией. Воевать придется вам"
2024-06-01T05:45
2024-06-01T05:45
украина
россия
запад
всу
потери всу
мобилизация
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он отметил, что киевский режим в первую очередь бросает в бой тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выступают в роли заградотрядов, добавил эксперт.Продвижение ВС РФ прокомментировал военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру. Эксперт заявил, что из-за немотивированных украинцев ВСУ терпят поражение."Группировка России "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), а там это происходит с точностью до наоборот. Украина стянула около 50–60 тысяч, а со стороны России 20–25 тысяч. Тем не менее ВС РФ умудряется наступать на Харьковском направлении благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации", — заметил Подлесный.Геннадий Подлесный: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"В наказание за несвоевременную постановку на учет 17-летним гражданам Украины будут присылать повестки, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, уточнив, что это якобы не имеет отношения к ужесточению мобилизацииВ ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцамУкраинцы пытаются избежать ужесточенную мобилизацию. Пока одни выдумывают новые способы уклонения от мобилизации, иные украинцы используют старый, проверенный метод – сидят дома. В Николаевской области предприятия в срочно порядке набирают в свои штаты женщин, потому как мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно закону мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. При этом все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — аналог российских военкоматов — Ред.) или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через границу Украины.Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 маяПолный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.
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украина, россия, запад, всу, потери всу, мобилизация
Украина, Россия, Запад, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация

Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине

05:45 01.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Савченкомобилизация заключённых на Украине
мобилизация заключённых на Украине - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Савченко
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Запад ставит Украине жесткие условия: "Новые пакеты военной помощи плотно увязаны с тем, сколько людей вы можете поставить под ружье. Мы же не хотим ввязываться в открытый конфликт с Россией. Воевать придется вам"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Он отметил, что киевский режим в первую очередь бросает в бой тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выступают в роли заградотрядов, добавил эксперт.
"ВСУ выстраивают свои три линии обороны. Так вот между этими линиями существует система паролей. Первая линия не знает пароль от второй, а вторая — от третьей. Идет человек. У него спрашивают пароль. Если он пароль не знает, по нему открывается огонь на поражение. Это узаконенная форма заградотрядов. Если какой-то насильно мобилизованный захочет сбежать с позиций, его просто пристрелят", — поделился Шкурлатов.
Продвижение ВС РФ прокомментировал военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру. Эксперт заявил, что из-за немотивированных украинцев ВСУ терпят поражение.
"Группировка России "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), а там это происходит с точностью до наоборот. Украина стянула около 50–60 тысяч, а со стороны России 20–25 тысяч. Тем не менее ВС РФ умудряется наступать на Харьковском направлении благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации", — заметил Подлесный.
Геннадий Подлесный: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"
В наказание за несвоевременную постановку на учет 17-летним гражданам Украины будут присылать повестки, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, уточнив, что это якобы не имеет отношения к ужесточению мобилизации
В ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцам
Украинцы пытаются избежать ужесточенную мобилизацию. Пока одни выдумывают новые способы уклонения от мобилизации, иные украинцы используют старый, проверенный метод – сидят дома. В Николаевской области предприятия в срочно порядке набирают в свои штаты женщин, потому как мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно закону мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. При этом все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — аналог российских военкоматов — Ред.) или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через границу Украины.
Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 мая
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.
 
УкраинаРоссияЗападВСУпотери ВСУмобилизация
 
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