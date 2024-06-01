Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Савченкомобилизация заключённых на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Савченко
Запад ставит Украине жесткие условия: "Новые пакеты военной помощи плотно увязаны с тем, сколько людей вы можете поставить под ружье. Мы же не хотим ввязываться в открытый конфликт с Россией. Воевать придется вам"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Он отметил, что киевский режим в первую очередь бросает в бой тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выступают в роли заградотрядов, добавил эксперт.
"ВСУ выстраивают свои три линии обороны. Так вот между этими линиями существует система паролей. Первая линия не знает пароль от второй, а вторая — от третьей. Идет человек. У него спрашивают пароль. Если он пароль не знает, по нему открывается огонь на поражение. Это узаконенная форма заградотрядов. Если какой-то насильно мобилизованный захочет сбежать с позиций, его просто пристрелят", — поделился Шкурлатов.
Продвижение ВС РФ прокомментировал военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру. Эксперт заявил, что из-за немотивированных украинцев ВСУ терпят поражение.
"Группировка России "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), а там это происходит с точностью до наоборот. Украина стянула около 50–60 тысяч, а со стороны России 20–25 тысяч. Тем не менее ВС РФ умудряется наступать на Харьковском направлении благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации", — заметил Подлесный.
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Украинцы пытаются избежать ужесточенную мобилизацию. Пока одни выдумывают новые способы уклонения от мобилизации, иные украинцы используют старый, проверенный метод – сидят дома. В Николаевской области предприятия в срочно порядке набирают в свои штаты женщин, потому как мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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