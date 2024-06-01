https://ukraina.ru/20240601/1055365450.html

Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине

Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине - 01.06.2024 Украина.ру

Хозяева подгоняют в спину: Шкурлатов о секретном пароле для отстрела мобилизованных на Украине

Запад ставит Украине жесткие условия: "Новые пакеты военной помощи плотно увязаны с тем, сколько людей вы можете поставить под ружье. Мы же не хотим ввязываться в открытый конфликт с Россией. Воевать придется вам"

2024-06-01T05:45

2024-06-01T05:45

2024-06-01T05:45

украина

россия

запад

всу

потери всу

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055316465_0:63:601:401_1920x0_80_0_0_cdf088fcf8e3628ddbcd1ae0eb188241.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он отметил, что киевский режим в первую очередь бросает в бой тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выступают в роли заградотрядов, добавил эксперт.Продвижение ВС РФ прокомментировал военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру. Эксперт заявил, что из-за немотивированных украинцев ВСУ терпят поражение."Группировка России "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), а там это происходит с точностью до наоборот. Украина стянула около 50–60 тысяч, а со стороны России 20–25 тысяч. Тем не менее ВС РФ умудряется наступать на Харьковском направлении благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации", — заметил Подлесный.Геннадий Подлесный: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"В наказание за несвоевременную постановку на учет 17-летним гражданам Украины будут присылать повестки, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, уточнив, что это якобы не имеет отношения к ужесточению мобилизацииВ ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцамУкраинцы пытаются избежать ужесточенную мобилизацию. Пока одни выдумывают новые способы уклонения от мобилизации, иные украинцы используют старый, проверенный метод – сидят дома. В Николаевской области предприятия в срочно порядке набирают в свои штаты женщин, потому как мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.Сидят дома, врут о себе: украинцы используют все средства, чтобы избежать поездки на фронт18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно закону мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. При этом все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — аналог российских военкоматов — Ред.) или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через границу Украины.Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 маяПолный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240529/1055362332.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, запад, всу, потери всу, мобилизация