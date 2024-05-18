Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 мая - 18.05.2024 Украина.ру
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Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 мая
Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 мая - 18.05.2024 Украина.ру
Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 мая
На Украине вступил в силу закон о мобилизации
2024-05-18T09:58
2024-05-18T09:58
эксклюзив
хроники
мобилизация
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Согласно вступившему в силу закону мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. При этом все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — аналог российских военкоматов — Ред.) или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через границу Украины.Кроме того, в течение 60 суток после вступления в силу закона все военнообязанные должны уточнить свои персональные данные, в частности адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты, если такая есть. Эта норма закона также распространяется на забронированных лиц, лиц с отсрочкой от мобилизации и женщин-военнообязанных.Уточнение данных должно происходить через ТЦК и СП, центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. При этом электронный кабинет регистрируется по желанию.На воинский учёт в течение 60 дней должны стать призывники, граждане Украины в возрасте до 25 лет, которые прошли медицинский осмотр, прибыли из-за границы или из других регионов Украины, приобрели гражданство Украины, а также те, кто закончил службу. Кроме этого, на воинский учёт должны стать военнообязанные, уволенные с военной службы лица, имевшие спецзвания, например, полицейские и прокуроры, резервисты, которые зачислены в военный оперативный резерв или заключили контракт на прохождение службы в военном резерве, и мужчины в возрасте 18-60 лет, которые сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трёх месяцев.Закон обязывает прийти в ТЦК и СП военнообязанных, которые имели в военном билете запись "ограниченно годный" пройти военно-врачебную комиссию.Кроме того, гражданин должен явиться по вызову в ТЦК и СП для воинского учёта, медосмотра, определения назначения на особый период, а также сообщать о причинах неприбытия в определённый срок; обязательно прибывать на сборные пункты по вызову или повестке.За невыполнение обязанностей во время мобилизации закон предусматривает виды воздействия на военнообязанного. В частности, руководитель ТЦК и СП имеет право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина. В случае, если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину рекомендательное письмо с требованием о выполнении обязанностей. Днём вручения требования считается день расписки или отказа в получении письма. Если обязанности не выполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд, который может принять решение о временном ограничении права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования. Требование считается выполненным после выполнения гражданином обязанностей, отозванным - после завершения мобилизации. ТЦК и СП выдает военнообязанному документ о выполнении требования или направляет уведомление о его выполнении в соответствующие органы.Также в законе оговорены условия отсрочки, прохождения воинской службы, подготовки мобилизованных и выплат погибшим в боевых действиях, а также ряд других вопросов.Тем временем в украинских городах ужесточилась мобилизация. Жестокость украинских военкомов и непонятные критерии бронирования вызвали нарекания даже мэров некоторых городов Украины."На злобу дня. Наблюдаю, как общественность негодует в соцсетях по поводу бронирования от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пицці. Не знаю поднобностей. Не осуждаю. Не делаю выводов. Скажу лишь одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать в водоканалах и в теплоэнерго. А на любую сетевую заправку заедешь — стоят трое долбоклювов, которые тебе и бензина нальют и окно помоют. Да я с ам могу себе и бензин налить, и окно помыть. Поэтому коротко: вы за**али (утомили — Ред.) с таким "бронированием". А инициативные товарищи из ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой. Сотрудники критической инфраструктуры — это не клеточки в спущенных сверху "планах", а те, кто даёт возможность жить в тылу нормальной жизнью. В частности семьям тех, кто воюет", - написал в своём телеграм-канале вечером 16 мая мэр Днепра Борис Филатов.В соцсетях тем временем распространяется информация, что украинские военкомы в некоторых городах выходят "на охоту" в 05:30 утра, что делает невозможным работу не только коммунальных структур, но и тех, кто доставляет продукты питания в магазины. Из-за действий военкомов кадровый голод испытывают и украинские железные дороги. В некоторых городах мужчины объединяются в большие группы, чтобы при походе за покупками иметь возможность дать сотрудникам ТЦК и СП отпор."Интересные последствия усиления могилизации. Поэтому вариант, остаться дома, забить на работу на несколько недель, очень быстро ухудшит ситуацию для киевской власти, и она может просто рухнуть от коллапса тыла. Что приведет к освобождению от тирании людоловов и окончанию войны. Хорошая идея про объединение мужчин, ходить только толпой. Очень рекомендую распространить это предложение по всем знакомым. Главное не с**ться (бояться — Ред., можно включить фантазию и носить с собой фактически средства самообороны под видом инструмента, бытовых вещей. По крайней мере чтобы людоловы понимали, им будет дороже. А применять автоматы, это расписаться окончательно в оккупационной сущности власти", - прокомментировал популярные записи о мобилизации в украинском сегменте соцсетей инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Он также посоветовал украинца морально давить на военкомов."Ещё можно использовать много способов морального давления на работников ТЦК, ведь у них есть адреса, квартиры дома. Они должны понимать, что у них фактически земля горит под ногами, что они на стороне оккупантов, что они предали своих земляков. От разговоров женщин с их женами, объяснять их детям роль их родителей. Это жесткие меры, но они то тоже не панькаются. А мужчина вернувшись домой, и услышав от ребёнка, что о нем думают дети соседей, точно не останется равнодушным. И такая дизмораль очень усложнит задачу людоловов, в идеале даже может привести к саботажу преступной деятельности, и поиску способов спасти свою шкуру, чтоб после освобождения разъяренные земляки просто не линчевали идейных наследников полицаев", - отметил Васильев.Тем временем на Украине в ночь на 18 мая запустили новое приложение для военнообязанных под названием "Резерв+". Его запуск совпал со вступлением в силу закона о мобилизации. В сетях уже появились шутки по этому поводу в духе "Резерв - плюс, жизнь - минус".
https://ukraina.ru/20240517/1055142339.html
https://ukraina.ru/20240517/1055127117.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, мобилизация
Эксклюзив, Хроники, мобилизация

Закон о мобилизации в силе. Главное на Украине на утро 18 мая

09:58 18.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине вступил в силу закон о мобилизации
Согласно вступившему в силу закону мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. При этом все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП — аналог российских военкоматов — Ред.) или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через границу Украины.
Кроме того, в течение 60 суток после вступления в силу закона все военнообязанные должны уточнить свои персональные данные, в частности адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты, если такая есть. Эта норма закона также распространяется на забронированных лиц, лиц с отсрочкой от мобилизации и женщин-военнообязанных.
Уточнение данных должно происходить через ТЦК и СП, центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. При этом электронный кабинет регистрируется по желанию.
На воинский учёт в течение 60 дней должны стать призывники, граждане Украины в возрасте до 25 лет, которые прошли медицинский осмотр, прибыли из-за границы или из других регионов Украины, приобрели гражданство Украины, а также те, кто закончил службу. Кроме этого, на воинский учёт должны стать военнообязанные, уволенные с военной службы лица, имевшие спецзвания, например, полицейские и прокуроры, резервисты, которые зачислены в военный оперативный резерв или заключили контракт на прохождение службы в военном резерве, и мужчины в возрасте 18-60 лет, которые сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трёх месяцев.
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Закон обязывает прийти в ТЦК и СП военнообязанных, которые имели в военном билете запись "ограниченно годный" пройти военно-врачебную комиссию.
Кроме того, гражданин должен явиться по вызову в ТЦК и СП для воинского учёта, медосмотра, определения назначения на особый период, а также сообщать о причинах неприбытия в определённый срок; обязательно прибывать на сборные пункты по вызову или повестке.
За невыполнение обязанностей во время мобилизации закон предусматривает виды воздействия на военнообязанного. В частности, руководитель ТЦК и СП имеет право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина. В случае, если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину рекомендательное письмо с требованием о выполнении обязанностей. Днём вручения требования считается день расписки или отказа в получении письма. Если обязанности не выполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд, который может принять решение о временном ограничении права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования. Требование считается выполненным после выполнения гражданином обязанностей, отозванным - после завершения мобилизации. ТЦК и СП выдает военнообязанному документ о выполнении требования или направляет уведомление о его выполнении в соответствующие органы.
Также в законе оговорены условия отсрочки, прохождения воинской службы, подготовки мобилизованных и выплат погибшим в боевых действиях, а также ряд других вопросов.
Тем временем в украинских городах ужесточилась мобилизация. Жестокость украинских военкомов и непонятные критерии бронирования вызвали нарекания даже мэров некоторых городов Украины.
"На злобу дня. Наблюдаю, как общественность негодует в соцсетях по поводу бронирования от мобилизации сотрудников онлайн-казино и компаний по доставке пицці. Не знаю поднобностей. Не осуждаю. Не делаю выводов. Скажу лишь одно. У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать в водоканалах и в теплоэнерго. А на любую сетевую заправку заедешь — стоят трое долбоклювов, которые тебе и бензина нальют и окно помоют. Да я с ам могу себе и бензин налить, и окно помыть. Поэтому коротко: вы за**али (утомили — Ред.) с таким "бронированием". А инициативные товарищи из ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой. Сотрудники критической инфраструктуры — это не клеточки в спущенных сверху "планах", а те, кто даёт возможность жить в тылу нормальной жизнью. В частности семьям тех, кто воюет", - написал в своём телеграм-канале вечером 16 мая мэр Днепра Борис Филатов.
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В соцсетях тем временем распространяется информация, что украинские военкомы в некоторых городах выходят "на охоту" в 05:30 утра, что делает невозможным работу не только коммунальных структур, но и тех, кто доставляет продукты питания в магазины. Из-за действий военкомов кадровый голод испытывают и украинские железные дороги. В некоторых городах мужчины объединяются в большие группы, чтобы при походе за покупками иметь возможность дать сотрудникам ТЦК и СП отпор.
"Интересные последствия усиления могилизации. Поэтому вариант, остаться дома, забить на работу на несколько недель, очень быстро ухудшит ситуацию для киевской власти, и она может просто рухнуть от коллапса тыла. Что приведет к освобождению от тирании людоловов и окончанию войны. Хорошая идея про объединение мужчин, ходить только толпой. Очень рекомендую распространить это предложение по всем знакомым. Главное не с**ться (бояться — Ред., можно включить фантазию и носить с собой фактически средства самообороны под видом инструмента, бытовых вещей. По крайней мере чтобы людоловы понимали, им будет дороже. А применять автоматы, это расписаться окончательно в оккупационной сущности власти", - прокомментировал популярные записи о мобилизации в украинском сегменте соцсетей инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.
Он также посоветовал украинца морально давить на военкомов.
"Ещё можно использовать много способов морального давления на работников ТЦК, ведь у них есть адреса, квартиры дома. Они должны понимать, что у них фактически земля горит под ногами, что они на стороне оккупантов, что они предали своих земляков. От разговоров женщин с их женами, объяснять их детям роль их родителей. Это жесткие меры, но они то тоже не панькаются. А мужчина вернувшись домой, и услышав от ребёнка, что о нем думают дети соседей, точно не останется равнодушным. И такая дизмораль очень усложнит задачу людоловов, в идеале даже может привести к саботажу преступной деятельности, и поиску способов спасти свою шкуру, чтоб после освобождения разъяренные земляки просто не линчевали идейных наследников полицаев", - отметил Васильев.
Тем временем на Украине в ночь на 18 мая запустили новое приложение для военнообязанных под названием "Резерв+". Его запуск совпал со вступлением в силу закона о мобилизации. В сетях уже появились шутки по этому поводу в духе "Резерв - плюс, жизнь - минус".
 
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