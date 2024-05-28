В ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцам

Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится

И в России, и на Украине украинская мобилизация постоянно критикуется и, разумеется, за дело. Недостатков действительно много, но было бы шапкозакидательством полагать, что Украина не сможет решить хотя бы часть проблем, связанных с мобилизацией