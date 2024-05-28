В ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцам - 28.05.2024 Украина.ру
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В ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцам
В ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцам - 28.05.2024 Украина.ру
В ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцам
В наказание за несвоевременную постановку на учет 17-летним гражданам Украины будут присылать повестки, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, уточнив, что это якобы не имеет отношения к ужесточению мобилизации
2024-05-28T17:41
2024-05-28T17:45
новости
украина
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
спецоперация
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Ссылаясь на статью закона "О воинской обязанности и военной службе", в ВСУ пояснили, что ежегодно с января по март на учет должны становится граждане Украины мужского пола, которым в этот год исполняется 17 лет. "Взятие граждан Украины на воинский учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК – военкомат – Ред) по месту жительства. (...) Юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет", – приводит фрагмент сообщения "Цензор.нет". Таким образом, повестка – это якобы и есть вызов в военкомат для 17-летних украинцев. Там они обязаны предоставить все необходимые документы, пройти военно-врачебную комиссию, но это "не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются", уточнили в ВСУ. Ранее президент России Владимир Путин, комментируя серию непопулярных решений на Украине, в том числе снижение мобилизционного возраста, допустил, что вскоре на фронт начнут призывать 18-23-летних жителей страны.Эксперт объяснил, как массовая мобилизация жителей городов ударит по Зеленскому.
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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

В ВСУ объяснили, когда повестки начнут присылать 17-летним украинцам

17:41 28.05.2024 (обновлено: 17:45 28.05.2024)
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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В наказание за несвоевременную постановку на учет 17-летним гражданам Украины будут присылать повестки, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, уточнив, что это якобы не имеет отношения к ужесточению мобилизации
Ссылаясь на статью закона "О воинской обязанности и военной службе", в ВСУ пояснили, что ежегодно с января по март на учет должны становится граждане Украины мужского пола, которым в этот год исполняется 17 лет.
"Взятие граждан Украины на воинский учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК – военкомат – Ред) по месту жительства. (...) Юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет", – приводит фрагмент сообщения "Цензор.нет".
Таким образом, повестка – это якобы и есть вызов в военкомат для 17-летних украинцев. Там они обязаны предоставить все необходимые документы, пройти военно-врачебную комиссию, но это "не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются", уточнили в ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя серию непопулярных решений на Украине, в том числе снижение мобилизционного возраста, допустил, что вскоре на фронт начнут призывать 18-23-летних жителей страны.
Эксперт объяснил, как массовая мобилизация жителей городов ударит по Зеленскому.
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
Вчера, 16:31
Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справитсяИ в России, и на Украине украинская мобилизация постоянно критикуется и, разумеется, за дело. Недостатков действительно много, но было бы шапкозакидательством полагать, что Украина не сможет решить хотя бы часть проблем, связанных с мобилизацией
 
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