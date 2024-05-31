"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055398424.html
"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли
"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли - 31.05.2024 Украина.ру
"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли
В украинском экспертном сообществе думают над тем, чего на самом деле хочет Россия, приходят к выводу, что она хочет всего лишь нейтралитета Украины. И пытаются объяснить, почему Украина в ее нынешнем виде не может выполнить этого вполне безобидного требования.
2024-05-31T06:05
2024-05-31T06:05
россия
украина
сша
вадим карасев
николай азаров
владимир путин
нато
ес
впк
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046827919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_205860f23e1dac40e6744dc35bcdf08d.jpg
По-прежнему обсуждают последствия возможного разрешения западных стран Киеву бить своим оружием вглубь территории России и ответ Владимира Путина.Где теперь та черта, у которой все могут (если могут) остановиться? Ожесточение характерно для финальных стадий войн, чем ближе к финалу, тем больше ожесточения, заявил украинский политолог Вадим Карасев в эфире ютуб-канала "Вышка". Он добавил, что некоторые из упомянутых российским лидером малых государств, например, балтийские государства - "являются застрельщиками этой идеи разрешить Украине бить дальнобойными орудиями".Карасев отметил, что эти страны считают, что в случае большой войны у них есть надежный щит в виде НАТО. По мнению политолога, сейчас именно Европа выступает, по крайней мере, на уровне риторики, в роли главного деструктора, потому что "боится победы России"."Считают, что если Россия победит, то тогда вся конструкция, военно-стратегическая конфигурация Европы поменяется", - пояснил Карасев. По его мнению, есть риск, что Европа втянется в войну.Неизбежна ли большая война? Возможен ли мир? Политический философ Павел Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту* рассказал, какой ему видится стратегическая цель России на данный момент. По его словам, это "установление стратегической безопасности на западном фронтире". Но, продолжил эксперт, в США сейчас в принципе нет политика, который был бы готов заключать соглашение на 50 лет — слишком большой срок, через два года, условно, президент в США поменяется, потом поменяется Конгресс и т. д. А России нужно именно стратегическое - на 30-50 лет - соглашение."Вот они (Россия — ред.) хотят такую гарантию. Все остальное — это методы принуждения к исполнению этих гарантий", - сказал Щелин, добавив, что "с точки зрения России, не такие большие требования: мы хотим просто четко описать, вот, условно говоря, наша стратегическая безопасность, вы ее исполняете — пресловутый меморандум Рябкова — и все нормально, никакой конфликтности, продолжаем торговать".Относительно упомянутого меморандума он напомнил, что речь шла о том, что вся военная инфраструктура НАТО уходит на границы 1997 года — что важно, "как мы договорились при распаде СССР"."Что обуславливает движение по этой лестнице эскалации? Понимание российской элиты, что без этой эскалации реализация этой в принципе, с их точки зрения, невинной цели — невозможна. Все остальное — следствие этого решения. То есть, логика первичная не территориальная, но политическая, это очень важно понимать", - сказал Щелин.Эксперт добавил, что когда говорят о переговорах, то под переговорами следует понимать "исполнение вот этого ультиматума и фиксация его на бумаге". Все остальное России обсуждать уже неинтересно. А методы будут становиться все жестче, поскольку "приходит понимание недоговороспособности контрагента".Щелин также отметил, что формула "суверенитет в обмен на нейтралитет" для Украины была бы идеальна, "собственно, как и планировалось по Декларации о независимости"."Но Украина оказалась не способна эту формулу вынести, то есть, Украина оказалась не способна быть суверенным государством, отстаивающим собственные интересы. Оно не мыслит себя в таких категориях, в Украине нет элиты, способной мыслить и вести себя в такой категории", - констатировал эксперт.По его мнению, в сложившихся условиях Россия не станет договариваться о чем-то меньшем, чем нейтралитет Украины, но уже без пяти областей. При этом Россия не торопится.А что Украина? Щелин обрисовал перспективу: допустим, вот нейтральная Украина с полностью разрушенной экономикой, пройдена демографическая точка невозврата, огромные людские потери, экономические потери, энергосистема разрушена..."В условиях этого любой мирный договор, который предполагает нейтральный статус Украины в том виде, в котором она есть, без НАТО и ЕС, моментально разрывает Украину на части. Всплывают все противоречия, накопленные внутри и раскручивается маховик Руины", - считает политолог. Он подчеркнул, что у Зеленского хороших решений нет.Значит, противостояние продолжится? В Киеве так настроены и по-прежнему возлагают надежды на помощь Запада. Недооценивать силы Запада вовсе не стоит, считает бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Он в интервью агентству БелТА выразил уверенность в том, что западные страны "будут финансировать этот конфликт с Россией, поскольку они считают, что этот конфликт ослабляет Россию и ведет к негативным последствиям для России".Азаров отметил, что он не видит сейчас ни одного шанса, чтобы эта политика Запада в отношении России прекратилась. Если в результате выборов в Великобритании придет к власти оппозиция, то она продолжит точно ту же политику, которую проводили консерваторы. То же и в США, если придет Трамп, он тоже продолжит ту же политику."Потому что она (политика – Ред.) закладывается не личностями, она закладывается тем классом, который управляет страной. Этот класс видит для себя вот эти интересы и будет проводить эти интересы. Придет другой класс к власти, который может быть заинтересован в мире, в расширении мировой торговли, еще какие-то факторы – может быть, что-то поменяется. Но пока все деньги вкладываются в военно-промышленный комплекс, который является главным бенефициаром всей этой истории", - сказал политик.Он также отметил, что Германия тратила 1,5% ВВП на военные цели, а сейчас будет тратить 2,5% ВВП, и это в масштабах бюджета Германии огромные деньги. То же самое и в США, сейчас там предприятия ВПК получают в полтора раза больше заказов."А заказы эти измеряются суммой порядка триллиона долларов, то есть - огромнейшие суммы… Поэтому ожидать, что кто-то может, не понятно из каких соображений, поломать эту тенденцию… я не вижу. Ее может поломать только сила с нашей стороны", - сказал Азаров, добавив, что это "единственный фактор, который будет являться серьезным противовесом и будет служить очень серьезным предостережением". Другими словами, все будет решаться на поле боя.О том, почему на так называемый "саммит мира" не приедут представители России, Китая и президент США Байден - в материале Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом* признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240307/1053736035.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046827919_22:0:1161:854_1920x0_80_0_0_e5fc4c1d914e7aed59d5834c024616db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сша, вадим карасев, николай азаров, владимир путин, нато, ес, впк, эксклюзив
Россия, Украина, США, Вадим Карасев, Николай Азаров, Владимир Путин, НАТО, ЕС, ВПК, Эксклюзив

"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли

06:05 31.05.2024
 
Украинский флаг
Украинский флаг
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе думают над тем, чего на самом деле хочет Россия, приходят к выводу, что она хочет всего лишь нейтралитета Украины. И пытаются объяснить, почему Украина в ее нынешнем виде не может выполнить этого вполне безобидного требования.
По-прежнему обсуждают последствия возможного разрешения западных стран Киеву бить своим оружием вглубь территории России и ответ Владимира Путина.
Где теперь та черта, у которой все могут (если могут) остановиться? Ожесточение характерно для финальных стадий войн, чем ближе к финалу, тем больше ожесточения, заявил украинский политолог Вадим Карасев в эфире ютуб-канала "Вышка". Он добавил, что некоторые из упомянутых российским лидером малых государств, например, балтийские государства - "являются застрельщиками этой идеи разрешить Украине бить дальнобойными орудиями".
Карасев отметил, что эти страны считают, что в случае большой войны у них есть надежный щит в виде НАТО. По мнению политолога, сейчас именно Европа выступает, по крайней мере, на уровне риторики, в роли главного деструктора, потому что "боится победы России".
"Считают, что если Россия победит, то тогда вся конструкция, военно-стратегическая конфигурация Европы поменяется", - пояснил Карасев. По его мнению, есть риск, что Европа втянется в войну.
Неизбежна ли большая война? Возможен ли мир? Политический философ Павел Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту* рассказал, какой ему видится стратегическая цель России на данный момент. По его словам, это "установление стратегической безопасности на западном фронтире". Но, продолжил эксперт, в США сейчас в принципе нет политика, который был бы готов заключать соглашение на 50 лет — слишком большой срок, через два года, условно, президент в США поменяется, потом поменяется Конгресс и т. д. А России нужно именно стратегическое - на 30-50 лет - соглашение.
"Вот они (Россия — ред.) хотят такую гарантию. Все остальное — это методы принуждения к исполнению этих гарантий", - сказал Щелин, добавив, что "с точки зрения России, не такие большие требования: мы хотим просто четко описать, вот, условно говоря, наша стратегическая безопасность, вы ее исполняете — пресловутый меморандум Рябкова — и все нормально, никакой конфликтности, продолжаем торговать".
Относительно упомянутого меморандума он напомнил, что речь шла о том, что вся военная инфраструктура НАТО уходит на границы 1997 года — что важно, "как мы договорились при распаде СССР".
"Что обуславливает движение по этой лестнице эскалации? Понимание российской элиты, что без этой эскалации реализация этой в принципе, с их точки зрения, невинной цели — невозможна. Все остальное — следствие этого решения. То есть, логика первичная не территориальная, но политическая, это очень важно понимать", - сказал Щелин.
Эксперт добавил, что когда говорят о переговорах, то под переговорами следует понимать "исполнение вот этого ультиматума и фиксация его на бумаге". Все остальное России обсуждать уже неинтересно. А методы будут становиться все жестче, поскольку "приходит понимание недоговороспособности контрагента".
Щелин также отметил, что формула "суверенитет в обмен на нейтралитет" для Украины была бы идеальна, "собственно, как и планировалось по Декларации о независимости".
"Но Украина оказалась не способна эту формулу вынести, то есть, Украина оказалась не способна быть суверенным государством, отстаивающим собственные интересы. Оно не мыслит себя в таких категориях, в Украине нет элиты, способной мыслить и вести себя в такой категории", - констатировал эксперт.
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
7 марта, 03:10
Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих странУ России нет союзников, которые бы поставляли бесплатно технику и вооружения, а платежи производятся через платежные системы. Запад этим пользуется и делает все, чтобы разрушить эту систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
По его мнению, в сложившихся условиях Россия не станет договариваться о чем-то меньшем, чем нейтралитет Украины, но уже без пяти областей. При этом Россия не торопится.
А что Украина? Щелин обрисовал перспективу: допустим, вот нейтральная Украина с полностью разрушенной экономикой, пройдена демографическая точка невозврата, огромные людские потери, экономические потери, энергосистема разрушена...
"В условиях этого любой мирный договор, который предполагает нейтральный статус Украины в том виде, в котором она есть, без НАТО и ЕС, моментально разрывает Украину на части. Всплывают все противоречия, накопленные внутри и раскручивается маховик Руины", - считает политолог. Он подчеркнул, что у Зеленского хороших решений нет.
Значит, противостояние продолжится? В Киеве так настроены и по-прежнему возлагают надежды на помощь Запада. Недооценивать силы Запада вовсе не стоит, считает бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Он в интервью агентству БелТА выразил уверенность в том, что западные страны "будут финансировать этот конфликт с Россией, поскольку они считают, что этот конфликт ослабляет Россию и ведет к негативным последствиям для России".
Азаров отметил, что он не видит сейчас ни одного шанса, чтобы эта политика Запада в отношении России прекратилась. Если в результате выборов в Великобритании придет к власти оппозиция, то она продолжит точно ту же политику, которую проводили консерваторы. То же и в США, если придет Трамп, он тоже продолжит ту же политику.
"Потому что она (политика – Ред.) закладывается не личностями, она закладывается тем классом, который управляет страной. Этот класс видит для себя вот эти интересы и будет проводить эти интересы. Придет другой класс к власти, который может быть заинтересован в мире, в расширении мировой торговли, еще какие-то факторы – может быть, что-то поменяется. Но пока все деньги вкладываются в военно-промышленный комплекс, который является главным бенефициаром всей этой истории", - сказал политик.
Он также отметил, что Германия тратила 1,5% ВВП на военные цели, а сейчас будет тратить 2,5% ВВП, и это в масштабах бюджета Германии огромные деньги. То же самое и в США, сейчас там предприятия ВПК получают в полтора раза больше заказов.
"А заказы эти измеряются суммой порядка триллиона долларов, то есть - огромнейшие суммы… Поэтому ожидать, что кто-то может, не понятно из каких соображений, поломать эту тенденцию… я не вижу. Ее может поломать только сила с нашей стороны", - сказал Азаров, добавив, что это "единственный фактор, который будет являться серьезным противовесом и будет служить очень серьезным предостережением". Другими словами, все будет решаться на поле боя.
О том, почему на так называемый "саммит мира" не приедут представители России, Китая и президент США Байден - в материале Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом
* признан иноагентом в РФ
 
РоссияУкраинаСШАВадим КарасевНиколай АзаровВладимир ПутинНАТОЕСВПКЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:32Ленинский лозунг наоборот. Как и когда начнется гражданская война в США
06:20От Канакии до Украины. Есть ли управа на воинственность Макрона
06:17Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской власти
06:05"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли
06:00Киев зажмут между "двумя стрелками": подполковник раскрыл, как армия РФ может ударить из Сум и Чернигова
05:59Евгений Белаш: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения
05:50"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы"
05:42Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой
05:40Подполковник Подлесный: Россия собрала на севере "кулак" из трех армий, который может изменить ход СВО
05:30"Будет представлять реальную угрозу": военный политолог назвал главную цель ВС РФ
05:20Катастрофа для ВСУ: офицер объяснил, как ВС РФ могут "выгнутым серпом" ударить в Сумах и Чернигове
05:19Украинский театральный мир, Канны и Лимонов, вредные картинки. Обзор культуры за неделю
05:10Ищенко объяснил, как первый эшелон интервенции НАТО на Украину обострит ситуацию в Балтийском море
05:00"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
04:50"Это не наша война": Ищенко о том, как "ход Прибалтикой" втягивает в украинский кризис другие страны НАТО
04:40Ядерная война или мир на условиях США: Ищенко рассказал, для чего Запад предельно повышает ставки
04:30"Крысы все равно побегут с корабля": подполковник объяснил, почему в Харькове нужно ставить минные поля
04:15Украина может мобилизовать всех: военный политолог о том, нужно ли объявлять в России новый призыв
04:00Контуры коалиции уже определились: Ищенко рассказал, какие страны поддержат заход Прибалтики на Украину
03:45Петр Скоробогатый объяснил, как Запад хочет "легализовать" своих наемников, которые воюют на Украине
Лента новостейМолния