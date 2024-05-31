https://ukraina.ru/20240531/1055398424.html

"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли

"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли - 31.05.2024 Украина.ру

"Украина оказалась не способна быть суверенной". Украинские эксперты с удивлением о том, что потеряли

В украинском экспертном сообществе думают над тем, чего на самом деле хочет Россия, приходят к выводу, что она хочет всего лишь нейтралитета Украины. И пытаются объяснить, почему Украина в ее нынешнем виде не может выполнить этого вполне безобидного требования.

2024-05-31T06:05

2024-05-31T06:05

2024-05-31T06:05

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По-прежнему обсуждают последствия возможного разрешения западных стран Киеву бить своим оружием вглубь территории России и ответ Владимира Путина.Где теперь та черта, у которой все могут (если могут) остановиться? Ожесточение характерно для финальных стадий войн, чем ближе к финалу, тем больше ожесточения, заявил украинский политолог Вадим Карасев в эфире ютуб-канала "Вышка". Он добавил, что некоторые из упомянутых российским лидером малых государств, например, балтийские государства - "являются застрельщиками этой идеи разрешить Украине бить дальнобойными орудиями".Карасев отметил, что эти страны считают, что в случае большой войны у них есть надежный щит в виде НАТО. По мнению политолога, сейчас именно Европа выступает, по крайней мере, на уровне риторики, в роли главного деструктора, потому что "боится победы России"."Считают, что если Россия победит, то тогда вся конструкция, военно-стратегическая конфигурация Европы поменяется", - пояснил Карасев. По его мнению, есть риск, что Европа втянется в войну.Неизбежна ли большая война? Возможен ли мир? Политический философ Павел Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту* рассказал, какой ему видится стратегическая цель России на данный момент. По его словам, это "установление стратегической безопасности на западном фронтире". Но, продолжил эксперт, в США сейчас в принципе нет политика, который был бы готов заключать соглашение на 50 лет — слишком большой срок, через два года, условно, президент в США поменяется, потом поменяется Конгресс и т. д. А России нужно именно стратегическое - на 30-50 лет - соглашение."Вот они (Россия — ред.) хотят такую гарантию. Все остальное — это методы принуждения к исполнению этих гарантий", - сказал Щелин, добавив, что "с точки зрения России, не такие большие требования: мы хотим просто четко описать, вот, условно говоря, наша стратегическая безопасность, вы ее исполняете — пресловутый меморандум Рябкова — и все нормально, никакой конфликтности, продолжаем торговать".Относительно упомянутого меморандума он напомнил, что речь шла о том, что вся военная инфраструктура НАТО уходит на границы 1997 года — что важно, "как мы договорились при распаде СССР"."Что обуславливает движение по этой лестнице эскалации? Понимание российской элиты, что без этой эскалации реализация этой в принципе, с их точки зрения, невинной цели — невозможна. Все остальное — следствие этого решения. То есть, логика первичная не территориальная, но политическая, это очень важно понимать", - сказал Щелин.Эксперт добавил, что когда говорят о переговорах, то под переговорами следует понимать "исполнение вот этого ультиматума и фиксация его на бумаге". Все остальное России обсуждать уже неинтересно. А методы будут становиться все жестче, поскольку "приходит понимание недоговороспособности контрагента".Щелин также отметил, что формула "суверенитет в обмен на нейтралитет" для Украины была бы идеальна, "собственно, как и планировалось по Декларации о независимости"."Но Украина оказалась не способна эту формулу вынести, то есть, Украина оказалась не способна быть суверенным государством, отстаивающим собственные интересы. Оно не мыслит себя в таких категориях, в Украине нет элиты, способной мыслить и вести себя в такой категории", - констатировал эксперт.По его мнению, в сложившихся условиях Россия не станет договариваться о чем-то меньшем, чем нейтралитет Украины, но уже без пяти областей. При этом Россия не торопится.А что Украина? Щелин обрисовал перспективу: допустим, вот нейтральная Украина с полностью разрушенной экономикой, пройдена демографическая точка невозврата, огромные людские потери, экономические потери, энергосистема разрушена..."В условиях этого любой мирный договор, который предполагает нейтральный статус Украины в том виде, в котором она есть, без НАТО и ЕС, моментально разрывает Украину на части. Всплывают все противоречия, накопленные внутри и раскручивается маховик Руины", - считает политолог. Он подчеркнул, что у Зеленского хороших решений нет.Значит, противостояние продолжится? В Киеве так настроены и по-прежнему возлагают надежды на помощь Запада. Недооценивать силы Запада вовсе не стоит, считает бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Он в интервью агентству БелТА выразил уверенность в том, что западные страны "будут финансировать этот конфликт с Россией, поскольку они считают, что этот конфликт ослабляет Россию и ведет к негативным последствиям для России".Азаров отметил, что он не видит сейчас ни одного шанса, чтобы эта политика Запада в отношении России прекратилась. Если в результате выборов в Великобритании придет к власти оппозиция, то она продолжит точно ту же политику, которую проводили консерваторы. То же и в США, если придет Трамп, он тоже продолжит ту же политику."Потому что она (политика – Ред.) закладывается не личностями, она закладывается тем классом, который управляет страной. Этот класс видит для себя вот эти интересы и будет проводить эти интересы. Придет другой класс к власти, который может быть заинтересован в мире, в расширении мировой торговли, еще какие-то факторы – может быть, что-то поменяется. Но пока все деньги вкладываются в военно-промышленный комплекс, который является главным бенефициаром всей этой истории", - сказал политик.Он также отметил, что Германия тратила 1,5% ВВП на военные цели, а сейчас будет тратить 2,5% ВВП, и это в масштабах бюджета Германии огромные деньги. То же самое и в США, сейчас там предприятия ВПК получают в полтора раза больше заказов."А заказы эти измеряются суммой порядка триллиона долларов, то есть - огромнейшие суммы… Поэтому ожидать, что кто-то может, не понятно из каких соображений, поломать эту тенденцию… я не вижу. Ее может поломать только сила с нашей стороны", - сказал Азаров, добавив, что это "единственный фактор, который будет являться серьезным противовесом и будет служить очень серьезным предостережением". Другими словами, все будет решаться на поле боя.О том, почему на так называемый "саммит мира" не приедут представители России, Китая и президент США Байден - в материале Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240307/1053736035.html

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Сергей Зуев

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россия, украина, сша, вадим карасев, николай азаров, владимир путин, нато, ес, впк, эксклюзив