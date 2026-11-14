Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ - 14.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261114/demokraty-v-senate-namereny-vyyasnit-kto-vvel-ogranicheniya-v-rabote-starlink-dlya-vsu-1084496061.html
Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ
Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ - 14.11.2026 Украина.ру
Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ
Демократы в Сенате США потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине, которые могли помешать военным операциям ВСУ в октябре и ноябре
2026-11-14T11:24
2026-11-14T11:24
новости
украина
сша
илон маск
дональд трамп
владимир зеленский
сенат
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/06/1075297321_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_5eda35f3bf0839ffd5dcc893b34d051b.jpg
После победы на промежуточных выборах демократы планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.Маск ранее утверждал, что ограничения ввели по указанию Трампа, однако президент США это отрицал. Теперь законодатели требуют от миллиардера доступа к его переписке с Белым домом и Пентагоном, а также к коммуникациям руководства SpaceX. Компания должна предоставить ответ до 30 ноября.Ранее Зеленский заявил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на тех территориях, которые Украина считает своими. Подробнее – в материале "Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/02/06/1075297321_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_ccc9ef9ad84a88d1408e551ef69014b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, сенат, вооруженные силы украины, пентагон
Новости, Украина, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, сенат, Вооруженные силы Украины, Пентагон

Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ

11:24 14.11.2026
 
© REUTERS / Lisi Niesner
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© REUTERS / Lisi Niesner
Читать в
ДзенTelegram
Демократы в Сенате США потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине, которые могли помешать военным операциям ВСУ в октябре и ноябре
После победы на промежуточных выборах демократы планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.

Маск ранее утверждал, что ограничения ввели по указанию Трампа, однако президент США это отрицал. Теперь законодатели требуют от миллиардера доступа к его переписке с Белым домом и Пентагоном, а также к коммуникациям руководства SpaceX. Компания должна предоставить ответ до 30 ноября.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на тех территориях, которые Украина считает своими. Подробнее – в материале "Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАИлон МаскДональд ТрампВладимир ЗеленскийсенатВооруженные силы УкраиныПентагон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:03Супруги и их дочь погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
12:17Польша отказалась платить за американское оружие для Киева
11:58История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров 0:23
11:47ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы
11:24Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ
11:05Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО
10:48Конец СБУ: генерала-наркобарона освободили из-под стражи
10:33Главарь наркокартеля рассказал, как на Украине обманывали граждан США
10:33"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее
10:00Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября
09:34Теракты в Питере и в Москве: Гаспарян о европейско-украинском стремлении к миру через террор
09:31Свадьба пса Патрона, золотой крокодил и сертификат в крематорий: абсурд поглощает Украину
08:29Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами
08:01Ленинские лавры Павла Милюкова. 110 лет речи "Глупость или измена"
07:19Фальшивые документы и дети-неформалы на фронте: осторожно, новая порция вранья от украинской пропаганды
06:30Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе
06:21"Везде давить и зажимать в клещи": Рамм раскрыл, как Россия будет добивать ВСУ
06:04Ястребы, дипломаты и вето Москвы: кто представит Европу на переговорах по Украине
05:42"Судорожно заряжают пауэрбанки": Анпилогов о жизни киевлян в полной темноте
05:10Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ
Лента новостейМолния