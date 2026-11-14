Демократы в Сенате намерены выяснить, кто ввел ограничения в работе Starlink для ВСУ
© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / Lisi Niesner
Демократы в Сенате США потребовали от Илона Маска и компании SpaceX сохранить все документы об ограничении работы спутникового интернета Starlink и Starshield на Украине, которые могли помешать военным операциям ВСУ в октябре и ноябре
После победы на промежуточных выборах демократы планируют с января масштабные расследования действий администрации Трампа, в частности, ее политики в отношении Украины. Сенаторов интересует, кто именно санкционировал перебои со связью 13–24 октября и 12 ноября.
Маск ранее утверждал, что ограничения ввели по указанию Трампа, однако президент США это отрицал. Теперь законодатели требуют от миллиардера доступа к его переписке с Белым домом и Пентагоном, а также к коммуникациям руководства SpaceX. Компания должна предоставить ответ до 30 ноября.
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на тех территориях, которые Украина считает своими. Подробнее – в материале "Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского на сайте Украина.ру.
Маск ранее утверждал, что ограничения ввели по указанию Трампа, однако президент США это отрицал. Теперь законодатели требуют от миллиардера доступа к его переписке с Белым домом и Пентагоном, а также к коммуникациям руководства SpaceX. Компания должна предоставить ответ до 30 ноября.
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на тех территориях, которые Украина считает своими. Подробнее – в материале "Это ложь": Space X отреагировала на истерику Зеленского на сайте Украина.ру.
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