https://ukraina.ru/20261114/falshivye-dokumenty-i-deti-neformaly-na-fronte-ostorozhno-novaya-portsiya-vranya-ot-ukrainskoy-1084478823.html

Фальшивые документы и дети-неформалы на фронте: осторожно, новая порция вранья от украинской пропаганды

Фальшивые документы и дети-неформалы на фронте: осторожно, новая порция вранья от украинской пропаганды - 14.11.2026 Украина.ру

Фальшивые документы и дети-неформалы на фронте: осторожно, новая порция вранья от украинской пропаганды

Украинская пропаганда рисует альтернативную картину жизни в России. Вот всего несколько свежих примеров: жителям Ленинградской области следует немедленно покинуть регион, а перед этим придётся раскошелится – власти вывернут карманы россиян новым специальным сбором. А как вы хотели, ведь в стране критический дефицит бюджета?

2026-11-14T07:19

2026-11-14T07:19

2026-11-14T07:19

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Причём не хватает не только средств, но и военнослужащих, а потому в Удмуртии задействуют резервистов из-за угрозы "прорыва линии фронта". А подростков, задержанных на Китай-городе в Москве, сразу отправят на Славянско-Краматорское направление.Подробно разберём каждый из этих вбросов."Срочно уезжайте!"Старый-добрый дипфейк снова пригодился украинскому ЦИПСО. В этот раз пугать несуществующими призывами принялись жителей Ленинградской области.ВСУ нередко атакуют регион большими группами БПЛА, но ожидаемого эффекта это очевидно не приносит – ни в военном, ни в психологическом плане. А потому в сеть выложили видео, смонтированное с использованием ИИ от имени руководства Ленобласти. В ролике звучит призыв срочно уезжать из региона и вывозить детей из-за угрозы новых атак.Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал это циничной информационной атакой. В администрации отметили, что системы безопасности работают в штатном режиме, а ситуация находится под контролем оперативного штаба."Знаете, фейк остаётся фейком, в регионе всё спокойно. Я понимаю попытки ВСУ и вообще киевского режима каким-либо образом воздействовать на Ленинградскую область и, собственно, на Санкт-Петербург: Питер и его окрестности защищены с разных сторон – во-первых, там ограничивают GPS, во-вторых, в Санкт-Петербурге очень мощная противовоздушная оборона. Плюс в Питере используют мобильные огневые группы.Фейком пытаются создать панику, но паника отсутствует. Да, мы видели атаки по Усть-Луге, я видел топливный терминал своими глазами. Это очень сложный вопрос, но терминал действительно защищён", – рассказал корреспонденту Украина.ру ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.Сборы и портыДругой фейк – постановление губернатора Ленинградской области № 131 от 09 ноября этого года. В нём утверждается, что в регионе якобы вводят ежемесячный сбор с граждан на содержание социально-бытовых помещений.Это подделка. Документ с таким содержанием не подписывался и не готовился. В бюджете Ленинградской области нет и не может быть решений, перекладывающих содержание социальной инфраструктуры на плечи жителей. Подделка выполнена с грубыми нарушениями: неверные реквизиты, абсурдные формулировки, сообщил губернатор Дрозденко.Подобные вбросы появляются регулярно. Чуть больше месяца назад распространялась информация о закрытии морских портов в Ленинградской области. Видеообращения появились в соцсетях, якобы высокие чины региона признали невозможность защиты стратегических объектов перед атаками ВСУ и призвали к их остановке.Сенатор Совета Федерации от региона Сергей Перминов лично выступал с официальным опровержением. Порты Ленобласти защищены, работа морских терминалов не прекращается, регион остается крупнейшим и важнейшим транспортным узлом по морским перевозкам во всей стране.При этом важно понимать, что судоходство – триггерная тема для Украины, в которой морские перевозки фактически стали на паузу. Когда своих денег нет – самое время посчитать чужие.Дополнительными сборами с населения из-за критического дефицита бюджета пугают жителей Владимирской, Тамбовской, Запорожской и Пензенской областей. Соответствующие фейковые постановления гуляют по сети.ЦУР Владимирской области разъяснил: подделку выдают реквизиты: вместо используемого в распоряжениях губернатора индекса "-рг" указан индекс "-р". Кроме того, лжераспоряжение необходимо исполнить до 11 октября, хотя датой его подписания указано 9 ноября.В Запорожской области фейк распространяется через поддельный канал украинской сетки, мимикрирующий под региональный паблик. В Пензенской области документ выдают как за секретные материалы с закрытых совещаний — так провокаторы пытаются придать фейку достоверность и вызвать недовольство действиями властей, объясняет информационный ресурс "Лапша медиа".Отправить на фронт всехВ спешке в России ищут, где бы достать денег, а параллельно перебирают варианты, как восполнить огромный дефицит личного состава на фронте.И как только российская армия умудряется наступать при описываемой Украиной тотальной нехватке военнослужащих? Только за сентябрь Россия взяла под контроль 1301 квадратный километр в зоне специальной военной операции.Но для украинских пропагандистов это несущественно. Можно взять любую точку на карте и сообщить, что тотальная мобилизация начнётся отсюда.Вот и готова новость с пометкой "молния": военный комиссариат Удмуртии проверит готовность резервистов в связи с продвижением ВСУ и угрозой прорыва линии фронта, а также научит гражданских навыкам выживания в условиях военной угрозы. Такой документ распространили в комментариях под региональными новостями.Перед нами фальшивка, причём примитивная. На это указывают и небрежные формулировки, и содержание "документа". Авторы фейка, не сдерживая фантазий, сообщили и про обострение военно-политической обстановки в России, и про наступление ВСУ, и даже про возможный прорыв линии фронта.Правда, авторы допустили ошибку и в адресе военного комиссариата Удмуртии — Красно-геройскую улицу назвали "Красногвардейской"."Эта тема сейчас особенно острая. Злоумышленники всё чаще пользуются этим, чтобы вызвать панику среди населения и подорвать авторитет органов власти. Поэтому важно критически относиться к подобным сообщениям и проверять информацию через официальные источники", — подчеркнула руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.Детей – тоже на фронтЛюбая громкая новость в России, в том числе рейд, направленный на выявление правонарушителей, в объективе украинской пропаганды обрастает дополнительными смыслами.Так, профилактические мероприятия правоохранителей на Китай-городе в Москве представили отловом несовершеннолетних для последующей отправки на фронт. В сети всерьёз заявляли, что в столице полиция задержала сотни неформалов и вручила им повестки. Авторы сообщений указывают, что некоторых якобы даже принудили к подписанию контракта с Минобороны.Полиция Москвы подтвердила: на Китай-городе прошли профилактические мероприятия против нарушений порядка (включая распитие алкоголя несовершеннолетними), а не рейд против неформалов. Задержаны, по данным СМИ, до нескольких сотен человек, большинство — несовершеннолетние. Повестки не вручали: женщины и несовершеннолетние по закону призыву не подлежат.Сами задержанные в соцсетях также не упоминают ни о повестках, ни о контрактах с МО. Более того, выдача повесток находится в ведении сотрудников военкоматов, а полиция имеет полномочия вручать такие документы только по решению соответствующего ведомства, например, если военкомат не смог оповестить определенного гражданина.

https://ukraina.ru/20261113/na-berlin-v-kieve-zagovorili-o-soyuze-s-rossiey-kndr-i-iranom-protiv-es-1084462522.html

https://ukraina.ru/20260827/schit-i-fake-rossiyane-massovo-begut-krym-opustel-zachem-govoryaschie-golovy-vspomnili-o-verkhnem-larse-1082846121.html

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Анастасия Градинарова

эксклюзив, ленинградская область, россия, москва, вооруженные силы украины, ципсо, украина.ру