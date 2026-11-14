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ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы

ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы - 14.11.2026 Украина.ру

ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину

2026-11-14T11:47

2026-11-14T11:47

2026-11-14T11:48

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По информации Минобороны РФ, в результате ночного удара российских беспилотников поражена электроподстанция в Прилуках Черниговской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности и логистических центров, на которых хранится военное имущество.Кроме того, во время перехода морем был атакован сухогруз, который вез в порт Одессы военные грузы. Удары также нанесли по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Матвеевка в Запорожской области.Украинские источники также сообщают, что "Герани" ударили по Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областям, где взрывы были слышны в районе Ладыженской ТЭС. В нескольких районах Днепропетровской области начались экстренные отключения света, а на дамбе ДнепроГЭС полностью перекрыли движение. На севере Одесской области утренний удар пришелся по энергетическому объекту ДТЭК, часть города отключена от энергоснабжения. В Вышгороде вспыхнул сильный пожар после попадания БПЛА. Отметим, город расположен у плотины Киевской ГЭС.В самом Киеве блэкауты длятся по 15 часов в сутки, графики отключений не соблюдаются, а спрос на хрущёвки с газовым отоплением и колонкой для горячей воды растёт. Подробнее – в интервью военного эксперта Алексея Анпилогова "Судорожно заряжают пауэрбанки": Анпилогов о жизни киевлян в полной темноте на сайте Украина.ру.

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