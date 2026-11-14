ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы - 14.11.2026 Украина.ру
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ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы
ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы - 14.11.2026 Украина.ру
ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы
Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину
2026-11-14T11:47
2026-11-14T11:48
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По информации Минобороны РФ, в результате ночного удара российских беспилотников поражена электроподстанция в Прилуках Черниговской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности и логистических центров, на которых хранится военное имущество.Кроме того, во время перехода морем был атакован сухогруз, который вез в порт Одессы военные грузы. Удары также нанесли по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Матвеевка в Запорожской области.Украинские источники также сообщают, что "Герани" ударили по Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областям, где взрывы были слышны в районе Ладыженской ТЭС. В нескольких районах Днепропетровской области начались экстренные отключения света, а на дамбе ДнепроГЭС полностью перекрыли движение. На севере Одесской области утренний удар пришелся по энергетическому объекту ДТЭК, часть города отключена от энергоснабжения. В Вышгороде вспыхнул сильный пожар после попадания БПЛА. Отметим, город расположен у плотины Киевской ГЭС.В самом Киеве блэкауты длятся по 15 часов в сутки, графики отключений не соблюдаются, а спрос на хрущёвки с газовым отоплением и колонкой для горячей воды растёт. Подробнее – в интервью военного эксперта Алексея Анпилогова "Судорожно заряжают пауэрбанки": Анпилогов о жизни киевлян в полной темноте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, одесса, россия, днепропетровская область, алексей анпилогов, дтэк, украина.ру
Новости, Одесса, Россия, Днепропетровская область, Алексей Анпилогов, ДТЭК, Украина.ру

ВС РФ в течение прошедшей ночи поразили подстанцию в Прилуках и сухогруз у Одессы

11:47 14.11.2026 (обновлено: 11:48 14.11.2026)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину
По информации Минобороны РФ, в результате ночного удара российских беспилотников поражена электроподстанция в Прилуках Черниговской области, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности и логистических центров, на которых хранится военное имущество.
Кроме того, во время перехода морем был атакован сухогруз, который вез в порт Одессы военные грузы. Удары также нанесли по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Матвеевка в Запорожской области.

Украинские источники также сообщают, что "Герани" ударили по Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областям, где взрывы были слышны в районе Ладыженской ТЭС. В нескольких районах Днепропетровской области начались экстренные отключения света, а на дамбе ДнепроГЭС полностью перекрыли движение. На севере Одесской области утренний удар пришелся по энергетическому объекту ДТЭК, часть города отключена от энергоснабжения. В Вышгороде вспыхнул сильный пожар после попадания БПЛА. Отметим, город расположен у плотины Киевской ГЭС.

В самом Киеве блэкауты длятся по 15 часов в сутки, графики отключений не соблюдаются, а спрос на хрущёвки с газовым отоплением и колонкой для горячей воды растёт. Подробнее – в интервью военного эксперта Алексея Анпилогова "Судорожно заряжают пауэрбанки": Анпилогов о жизни киевлян в полной темноте на сайте Украина.ру.
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