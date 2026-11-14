https://ukraina.ru/20261114/aviakollaps-v-ssha-putin-pomiloval-lerchek-khronika-sobytiy-na-utro-14-noyabrya-1084495088.html
Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября
Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября - 14.11.2026 Украина.ру
Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября
В Соединённых Штатах третий раз в истории приостановили вылеты из всех аэропортов. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной
2026-11-14T10:00
2026-11-14T10:00
2026-11-14T10:48
эксклюзив
хроники
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
вашингтон
фсин
bloomberg
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1e/1083515025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c14ee8eecc026a1ba4a03f01cb0560f.jpg
Пятница, 13 ноября, стала несчастливым днём для американских авиапутешественников. Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) неожиданно для пилотов и пассажиров распорядилось прекратить вылеты самолётов по всей стране. Причиной назвали необходимость обеспечить безопасность вылетов."Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <…> Во всех аэропортах введен запрет на вылет", — гласило распоряжение Федерального управления гражданской авиации.Позднее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной произошедшего стал глобальный сбой связи в диспетчерских центрах"FFA ввело общенациональный запрет на вылеты для всех аэропортов США после проблемы со связью, затронувшей все районные центры управления воздушным движением", — написал Шон Даффи в соцсети X.Это решение стало третьим подобным решением в истории США. Первый раз в стране приостанавливали полёты всех авиасудов после терактов 11 сентября 2001 года. Второй — в январе 2023 года, когда вышла из строя система оповещения пилотов.Решение FFA распространилось на все аэропорты США без исключения. Страну накрыл авиаколлапс. В крупнейших американских аэропортах — Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами и Атланты выстроилась очередь из самолётов. Те воздушные суда, которые на момент решения FFA находились в воздухе, должны были кружить по заданным маршрутам вместо захода на посадку.Примечательно, что отдельные международные рейсы получили разрешение на вылет: из Бостона самолёты отправились в Абу-Даби и Франкфурт даже спустя почти полтора часа после введения ограничений.После решения FFA в СМИ начали появляться различные версии произошедшего. Кто-то заговорил об атаке на США. Впрочем, в министерстве внутренней безопасности довольно быстро заявили, что не располагают свидетельствами того, что к приостановке вылетов из аэропортов привели вредоносные действия."К настоящему времени не было никаких свидетельств того, что это вредоносное нападение на нас. На данный момент речь идет лишь о сбое телекоммуникационного оборудования", — рассказал журналистам министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.По его словам, специалисты министерства приступили к изучению возможной связи между внедрением ИИ в систему управления воздушным движением и техническими сбоями оборудования авиадиспетчерских служб.Федеральное бюро расследований также не считало, что приостановка авиарейсов в США связана с кибератакой. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники в ФБР. По информации агентства, в бюро пытались понять, мог ли сбой быть вызван обновлением программного обеспечения. Ранее, вечером 12 ноября, произошёл глобальный сбой в работе сервисов компании Microsoft.А вот министр внутренней безопасности Маллин заявил, что "вообще не видит причин связывать эти два случая".Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что произошедшее — не результат кибератаки и не последствия внедрения искусственного интеллекта."Не похоже, что это кибератака", — заявил Трамп, также отметив, что вряд ли речь идёт о последствиях деятельности искусственного интеллекта.По его словам, проблема могла заключаться в устаревшем электронном оборудовании в аэропортах, замены которого Трамп давно добивается.Итогом авиаколлапса в США стала задержка более 10 тыс. авиарейсов. Позднее министр транспорта Даффи заявил, что проблема возникла в старых системах связи TDM. Коммутаторы и маршрутизаторы начали выдавать противоречивые данные. Часть оборудования уже заменили на новые IP-коммутаторы. Даффи уже запросил на модернизацию авиационного оборудования $50 млрд.Помилование ЛерчекПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек. сняв судимость и освободив её от наказания.В конце июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, ей на три года запретили администрировать сайты.По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Лерчек и её бывший муж Артём продавали фитнес-марафоны. Вместе с партнёром Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона руб. в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.Вишняк заключил сделку со следствием и получил два с половиной года лишения свободы, Чекалину осудили на семь лет.В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. В начале этой недели сообщалось, что она проходит повторный курс химиотерапии.Апелляционная инстанция Мосгорсуда 5 ноября утвердила приговор Лерчек, которой были назначены пять лет условно, штраф в 763,5 млн руб. запрет администрировать сайты на три года.Защита блогерши обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить ей выезд на лечение в КНР."Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина", — рассказал адвокат Лерчек в беседе с агентством.Он пояснил, что по закону осужденный направляет такие заявления через администрацию колонии или СИЗО, где он отбывает срок, поскольку Чекалиной назначили условное наказание, заявление было подано через интернет - приемную президента и отправлено во ФСИН.Подробнее о противоречивых последствиях использования ИИ в мире — в статье Никиты Волковича "Конец ИИ-лихорадки: 5 причин большого кризиса искусственного интеллекта".
https://ukraina.ru/20261113/ukraina-delaet-stavku-na-voennyy-ii-no-u-rossii-est-odin-moschneyshiy-otvet-1084492504.html
https://ukraina.ru/20261113/krizis-elitnye-evropeytsy-ischut-rabotu-v-rossii-1084467874.html
сша
россия
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1e/1083515025_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8aba758f6ce2bd0a82f05ce2384f00d9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, вашингтон, фсин, bloomberg, фбр
Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября
10:00 14.11.2026 (обновлено: 10:48 14.11.2026)
В Соединённых Штатах третий раз в истории приостановили вылеты из всех аэропортов. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной
Пятница, 13 ноября, стала несчастливым днём для американских авиапутешественников. Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) неожиданно для пилотов и пассажиров распорядилось прекратить вылеты самолётов по всей стране. Причиной назвали необходимость обеспечить безопасность вылетов.
"Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <…> Во всех аэропортах введен запрет на вылет", — гласило распоряжение Федерального управления гражданской авиации.
Позднее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной произошедшего стал глобальный сбой связи в диспетчерских центрах
"FFA ввело общенациональный запрет на вылеты для всех аэропортов США после проблемы со связью, затронувшей все районные центры управления воздушным движением", — написал Шон Даффи в соцсети X.
Это решение стало третьим подобным решением в истории США. Первый раз в стране приостанавливали полёты всех авиасудов после терактов 11 сентября 2001 года. Второй — в январе 2023 года, когда вышла из строя система оповещения пилотов.
Решение FFA распространилось на все аэропорты США без исключения. Страну накрыл авиаколлапс. В крупнейших американских аэропортах — Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами и Атланты выстроилась очередь из самолётов. Те воздушные суда, которые на момент решения FFA находились в воздухе, должны были кружить по заданным маршрутам вместо захода на посадку.
Примечательно, что отдельные международные рейсы получили разрешение на вылет: из Бостона самолёты отправились в Абу-Даби и Франкфурт даже спустя почти полтора часа после введения ограничений.
После решения FFA в СМИ начали появляться различные версии произошедшего. Кто-то заговорил об атаке на США. Впрочем, в министерстве внутренней безопасности довольно быстро заявили, что не располагают свидетельствами того, что к приостановке вылетов из аэропортов привели вредоносные действия.
"К настоящему времени не было никаких свидетельств того, что это вредоносное нападение на нас. На данный момент речь идет лишь о сбое телекоммуникационного оборудования", — рассказал журналистам министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.
По его словам, специалисты министерства приступили к изучению возможной связи между внедрением ИИ в систему управления воздушным движением и техническими сбоями оборудования авиадиспетчерских служб.
Федеральное бюро расследований также не считало, что приостановка авиарейсов в США связана с кибератакой. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники в ФБР. По информации агентства, в бюро пытались понять, мог ли сбой быть вызван обновлением программного обеспечения. Ранее, вечером 12 ноября, произошёл глобальный сбой в работе сервисов компании Microsoft.
А вот министр внутренней безопасности Маллин заявил, что "вообще не видит причин связывать эти два случая".
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что произошедшее — не результат кибератаки и не последствия внедрения искусственного интеллекта.
"Не похоже, что это кибератака", — заявил Трамп, также отметив, что вряд ли речь идёт о последствиях деятельности искусственного интеллекта.
По его словам, проблема могла заключаться в устаревшем электронном оборудовании в аэропортах, замены которого Трамп давно добивается.
Итогом авиаколлапса в США стала задержка более 10 тыс. авиарейсов. Позднее министр транспорта Даффи заявил, что проблема возникла в старых системах связи TDM. Коммутаторы и маршрутизаторы начали выдавать противоречивые данные. Часть оборудования уже заменили на новые IP-коммутаторы. Даффи уже запросил на модернизацию авиационного оборудования $50 млрд.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек. сняв судимость и освободив её от наказания.
В конце июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, ей на три года запретили администрировать сайты.
По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Лерчек и её бывший муж Артём продавали фитнес-марафоны. Вместе с партнёром Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона руб. в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Вишняк заключил сделку со следствием и получил два с половиной года лишения свободы, Чекалину осудили на семь лет.
В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. В начале этой недели сообщалось, что она проходит повторный курс химиотерапии.
Апелляционная инстанция Мосгорсуда 5 ноября утвердила приговор Лерчек, которой были назначены пять лет условно, штраф в 763,5 млн руб. запрет администрировать сайты на три года.
Защита блогерши обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить ей выезд на лечение в КНР.
"Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина", — рассказал адвокат Лерчек в беседе с агентством.
Он пояснил, что по закону осужденный направляет такие заявления через администрацию колонии или СИЗО, где он отбывает срок, поскольку Чекалиной назначили условное наказание, заявление было подано через интернет - приемную президента и отправлено во ФСИН.
Подробнее о противоречивых последствиях использования ИИ в мире — в статье Никиты Волковича "Конец ИИ-лихорадки: 5 причин большого кризиса искусственного интеллекта".