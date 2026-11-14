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Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября

Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября - 14.11.2026 Украина.ру

Авиаколлапс в США, Путин помиловал Лерчек. Хроника событий на утро 14 ноября

В Соединённых Штатах третий раз в истории приостановили вылеты из всех аэропортов. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной

2026-11-14T10:00

2026-11-14T10:00

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Пятница, 13 ноября, стала несчастливым днём для американских авиапутешественников. Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) неожиданно для пилотов и пассажиров распорядилось прекратить вылеты самолётов по всей стране. Причиной назвали необходимость обеспечить безопасность вылетов."Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <…> Во всех аэропортах введен запрет на вылет", — гласило распоряжение Федерального управления гражданской авиации.Позднее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной произошедшего стал глобальный сбой связи в диспетчерских центрах"FFA ввело общенациональный запрет на вылеты для всех аэропортов США после проблемы со связью, затронувшей все районные центры управления воздушным движением", — написал Шон Даффи в соцсети X.Это решение стало третьим подобным решением в истории США. Первый раз в стране приостанавливали полёты всех авиасудов после терактов 11 сентября 2001 года. Второй — в январе 2023 года, когда вышла из строя система оповещения пилотов.Решение FFA распространилось на все аэропорты США без исключения. Страну накрыл авиаколлапс. В крупнейших американских аэропортах — Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами и Атланты выстроилась очередь из самолётов. Те воздушные суда, которые на момент решения FFA находились в воздухе, должны были кружить по заданным маршрутам вместо захода на посадку.Примечательно, что отдельные международные рейсы получили разрешение на вылет: из Бостона самолёты отправились в Абу-Даби и Франкфурт даже спустя почти полтора часа после введения ограничений.После решения FFA в СМИ начали появляться различные версии произошедшего. Кто-то заговорил об атаке на США. Впрочем, в министерстве внутренней безопасности довольно быстро заявили, что не располагают свидетельствами того, что к приостановке вылетов из аэропортов привели вредоносные действия."К настоящему времени не было никаких свидетельств того, что это вредоносное нападение на нас. На данный момент речь идет лишь о сбое телекоммуникационного оборудования", — рассказал журналистам министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.По его словам, специалисты министерства приступили к изучению возможной связи между внедрением ИИ в систему управления воздушным движением и техническими сбоями оборудования авиадиспетчерских служб.Федеральное бюро расследований также не считало, что приостановка авиарейсов в США связана с кибератакой. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники в ФБР. По информации агентства, в бюро пытались понять, мог ли сбой быть вызван обновлением программного обеспечения. Ранее, вечером 12 ноября, произошёл глобальный сбой в работе сервисов компании Microsoft.А вот министр внутренней безопасности Маллин заявил, что "вообще не видит причин связывать эти два случая".Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что произошедшее — не результат кибератаки и не последствия внедрения искусственного интеллекта."Не похоже, что это кибератака", — заявил Трамп, также отметив, что вряд ли речь идёт о последствиях деятельности искусственного интеллекта.По его словам, проблема могла заключаться в устаревшем электронном оборудовании в аэропортах, замены которого Трамп давно добивается.Итогом авиаколлапса в США стала задержка более 10 тыс. авиарейсов. Позднее министр транспорта Даффи заявил, что проблема возникла в старых системах связи TDM. Коммутаторы и маршрутизаторы начали выдавать противоречивые данные. Часть оборудования уже заменили на новые IP-коммутаторы. Даффи уже запросил на модернизацию авиационного оборудования $50 млрд.Помилование ЛерчекПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек. сняв судимость и освободив её от наказания.В конце июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условно и штрафу в 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, ей на три года запретили администрировать сайты.По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Лерчек и её бывший муж Артём продавали фитнес-марафоны. Вместе с партнёром Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона руб. в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.Вишняк заключил сделку со следствием и получил два с половиной года лишения свободы, Чекалину осудили на семь лет.В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. В начале этой недели сообщалось, что она проходит повторный курс химиотерапии.Апелляционная инстанция Мосгорсуда 5 ноября утвердила приговор Лерчек, которой были назначены пять лет условно, штраф в 763,5 млн руб. запрет администрировать сайты на три года.Защита блогерши обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить ей выезд на лечение в КНР."Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина", — рассказал адвокат Лерчек в беседе с агентством.Он пояснил, что по закону осужденный направляет такие заявления через администрацию колонии или СИЗО, где он отбывает срок, поскольку Чекалиной назначили условное наказание, заявление было подано через интернет - приемную президента и отправлено во ФСИН.Подробнее о противоречивых последствиях использования ИИ в мире — в статье Никиты Волковича "Конец ИИ-лихорадки: 5 причин большого кризиса искусственного интеллекта".

https://ukraina.ru/20261113/ukraina-delaet-stavku-na-voennyy-ii-no-u-rossii-est-odin-moschneyshiy-otvet-1084492504.html

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