Главарь наркокартеля рассказал, как на Украине обманывали граждан США - 14.11.2026 Украина.ру
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Главарь наркокартеля рассказал, как на Украине обманывали граждан США
Главарь наркокартеля рассказал, как на Украине обманывали граждан США - 14.11.2026 Украина.ру
Главарь наркокартеля рассказал, как на Украине обманывали граждан США
На Украине работали колл-центры, которые обманывали американцев, подтвердил в интервью на YouTube-канале одного из украинских блогеров Егор Буркин, известный в криминальных кругах под прозвищем "Мексиканец", которого правоохранители связывают с международным наркосиндикатом "Химпром"
2026-11-14T10:33
2026-11-14T10:33
новости
украина
сша
химпром
высший антикоррупционный суд
сбу
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По его словам, офисы со штатом около ста человек, работавшие на американском направлении, могли зарабатывать от 5 до 10 миллионов долларов. Буркин уточнил, что речь идет о максимальных суммах, о которых ему было известно."Их было немного, но они были", — ответил он на вопрос журналиста.Буркин рассказал, что одним из самых прибыльных направлений было банковское мошенничество — выманивание у людей персональных и финансовых данных. Для обеспечения бесперебойного потока потенциальных жертв из США существовали специализированные центры, которые поставляли базы контактов для мошеннических офисов. На вопрос о том, закрывали ли украинские правоохранители глаза на деятельность таких колл-центров, Буркин предположил, что это могло иметь место, однако признал, что не знает подробностей.На днях Служба безопасности Украины направила письмо в Высший антикоррупционный суд, который приступил к рассмотрению меры пресечения для подозреваемого по делу "Карфаген" генерала СБУ Сергея Дуки. Письмо касалось возможного теракта, подробности – в материале Егора Леева Переговоры с Ираном, генерал Дука и суд над ним на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, химпром, высший антикоррупционный суд, сбу
Новости, Украина, США, Химпром, Высший антикоррупционный суд, СБУ

Главарь наркокартеля рассказал, как на Украине обманывали граждан США

10:33 14.11.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Фото : CC0, Freepik
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На Украине работали колл-центры, которые обманывали американцев, подтвердил в интервью на YouTube-канале одного из украинских блогеров Егор Буркин, известный в криминальных кругах под прозвищем "Мексиканец", которого правоохранители связывают с международным наркосиндикатом "Химпром"
По его словам, офисы со штатом около ста человек, работавшие на американском направлении, могли зарабатывать от 5 до 10 миллионов долларов. Буркин уточнил, что речь идет о максимальных суммах, о которых ему было известно.
"Их было немного, но они были", — ответил он на вопрос журналиста.

Буркин рассказал, что одним из самых прибыльных направлений было банковское мошенничество — выманивание у людей персональных и финансовых данных. Для обеспечения бесперебойного потока потенциальных жертв из США существовали специализированные центры, которые поставляли базы контактов для мошеннических офисов. На вопрос о том, закрывали ли украинские правоохранители глаза на деятельность таких колл-центров, Буркин предположил, что это могло иметь место, однако признал, что не знает подробностей.

На днях Служба безопасности Украины направила письмо в Высший антикоррупционный суд, который приступил к рассмотрению меры пресечения для подозреваемого по делу "Карфаген" генерала СБУ Сергея Дуки. Письмо касалось возможного теракта, подробности – в материале Егора Леева Переговоры с Ираном, генерал Дука и суд над ним на сайте Украина.ру.

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