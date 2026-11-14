Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами - 14.11.2026 Украина.ру
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Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами
Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами - 14.11.2026 Украина.ру
Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами
9 ноября на Украине создан Координационный штаб по работе с мигрантами, куда входят представители МВД, СБУ, пограничники, руководство восьми областей и даже представители частного бизнеса. Во главе штаба поставили главу МВД. Инициатива странная, поскольку до сего дня Украина страной, привлекательной для трудовых мигрантов, не была.
2026-11-14T08:29
2026-11-14T08:29
мнения
украина
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миграция
демография
переговоры по украине 2026
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Как показывает украинская статистика, пик заезда на Украину мигрантов пришёлся на 2021 год – в страну въехало менее 22 тысяч человек. В основном это квалифицированные турецкие строители под программу "Большое строительство". Завоз этот был организованный, а в масштабах многомиллионной (по официальным данным – 41 миллиона на конец года) страны – вообще ни о чём. Никакой координационный штаб тут не был нужен.Возникает закономерный вопрос: зачем? Украинским чиновникам заняться нечем?Возникает закономерный ответ: украинским чиновникам, конечно, заняться нечем, но логика подсказывает, что правительство отрабатывает процедуры, которые действительно могут пригодиться. Причём даже не обязательно по своей инициативе.Первое и самое логичное предположение относится к предполагаемому изменению статуса Украины – возможному её вступлению в состав ЕС. Украина же как член ЕС для мигрантов тут же станет интересной, если не как непосредственный регион для переселения (а в данном случае речь будет идти не о трудовой, а о замещающей миграции), то как транзитная площадка для переезда в более интересные государства Европы (ту же Германию).Тут следует напомнить, что переговоры об урегулировании украинского конфликта худо или добро идут, а после урегулирования Россия против вступления Украины в ЕС не возражает (в какой-то мере оно даже для России выгодно). Так что этот вариант выглядит реальным в среднесрочной перспективе.В России к такой возможности относятся скептически, поскольку Украина критериям членства в ЕС не соответствует и когда сможет соответствовать – совершенно непонятно, а в ЕС прямо говорят, что никакой специальной процедуры для Украины быть не может. То есть "среднесрочная перспектива" в данном случае – лет 10–15. В общем, не ближний свет.Однако само по себе это препятствием для активности чиновников не является – когда-то же это будет, а раз оно будет, то лучше быть готовыми заранее.В конце концов, те же Румынию и Болгарию приняли в состав ЕС, когда они ещё ничему не соответствовали. Болгария подала заявку на вступление в ЕС в 1995 году, вступила – в 2007 году, но в шенгенскую зону вошла в 2025, а в зону евро – в 2026 году. Украина подала заявку в 2022-м, так что даже по обычной процедуре перспектива светит где-то в 2034 году. А это не 10–15, а всего 8 лет.К тому же "грозные" заявления европейских чиновников сами по себе недорого стоят – сегодня они против срочного принятия Украины по упрощённой процедуре, а завтра появятся какие-то интересы, которые потребуют как раз ускорения процедуры. Вообще сейчас логично интересоваться не тем, насколько Украина соответствует критериям ЕС, а насколько ЕС соответствует критериям Украины… Всё же глобальный политический вес Украины сейчас намного больше, чем у ЕС, что и наблюдалось на днях в Абу-Даби.Впрочем, членство Украины в ЕС именно в плане миграционном может приобрести формат прямо противоположный – в Европе растут антимигрантские настроения, и на каком-то этапе Украина может оказаться удобным околоевропейским резервуаром для сброса излишков. При этом приём арабских мигрантов из Европы вполне может быть представлен как условие дальнейшей евроинтеграции Украины – тут возможностей для манипуляции гораздо больше, чем в отношении Польши и Прибалтики, которые мигрантов принимать не хотят, а заставить их никак – они уже члены ЕС.Мы, впрочем, полагаем, что речь идёт не о подготовке к каким-то абстрактным изменениям, которые могут произойти, а могут и не произойти, а о чём-то более конкретном, причём в перспективе нескольких лет.Более чем конкретной в контексте уже упомянутых мирных переговоров может быть программа послевоенного восстановления Украины, которая, очевидно, будет частью соглашений. То есть в обозримой перспективе появятся планы финансирования восстановления украинской инфраструктуры и промышленности. Понятно, что что-то украдут, но по поводу остального надо будет отчитываться…На фоне огромных человеческих потерь Украины (которые ещё более вырастут в случае открытия границ после подписания мирного договора) никакие крупные строительные проекты без привлечения трудовых мигрантов будут невозможны. Причём, скорее всего, речь будет идти не о десятках, а о сотнях тысяч человек, и в этом случае координационный штаб действительно будет в тему…Привлечением мигрантов, скорее всего, будут заниматься не украинские чиновники (которые, опять же, всё украдут, а на сдачу пригласят пятерых индусов), а западные партнёры. Причём хорошо ещё, если это будут профильные организации, занимающиеся именно трудовой миграцией, а вот если будут привлечены общественные организации, соответствующие леволиберальной повесточке, то завозить будут кого угодно, причём совершенно хаотично. И в этом случае действительно потребуются чрезвычайные меры для расселения и устройства мигрантов.Напомним, Украина декларирует намерение сохранять в ближайшие годы численность армии близкой к современной (800 тысяч человек), а для этого собственных человеческих ресурсов хватит впритык. То есть мигранты нужны будут как минимум для замещения украинцев в невоенных сферах, а возможно, и для мобилизационного резерва, хотя мигранты из стран Юго-Восточной Азии для армейской службы обычно малопригодны.В любом случае, резкое сокращение населения Украины делает её привлекательной площадкой для переселения – временного или постоянного. Даже сейчас, когда Украина является самой бедной страной Европы, уровень жизни в ней всё же повыше, чем в Бангладеш, и она остаётся ограниченно привлекательной для миграции. Главное – хоть какая-то безопасность и хоть какое-то финансирование инфраструктурных проектов.
https://ukraina.ru/20261112/strana-v-ruinakh-no-ukrainskaya-byurokratiya-gotovitsya-k-naplyvu-migrantov-1084454701.html
https://ukraina.ru/20261024/ischezayuschaya-natsiya-minus-500-tysyach-za-leto-na-73-tysyachi-novorozhdennykh-1084034946.html
https://ukraina.ru/20260909/trudovykh-migrantov-na-ukrainu-budut-zavlekat-iz-bedneyshikh-stran---institut-demografii-1083105079.html
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Василий Стоякин
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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мнения, украина, европа, россия, ес, мвд, сбу, миграция, демография, переговоры по украине 2026, евроинтеграция, восстановление
Мнения, Украина, Европа, Россия, ЕС, МВД, СБУ, миграция, демография, Переговоры по Украине 2026, евроинтеграция, восстановление

Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами

08:29 14.11.2026
 
© Фото : федерация мигрантов РоссииМигранты из Средней Азии
Мигранты из Средней Азии - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Фото : федерация мигрантов России
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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9 ноября на Украине создан Координационный штаб по работе с мигрантами, куда входят представители МВД, СБУ, пограничники, руководство восьми областей и даже представители частного бизнеса. Во главе штаба поставили главу МВД. Инициатива странная, поскольку до сего дня Украина страной, привлекательной для трудовых мигрантов, не была.
Как показывает украинская статистика, пик заезда на Украину мигрантов пришёлся на 2021 год – в страну въехало менее 22 тысяч человек. В основном это квалифицированные турецкие строители под программу "Большое строительство".
Завоз этот был организованный, а в масштабах многомиллионной (по официальным данным – 41 миллиона на конец года) страны – вообще ни о чём. Никакой координационный штаб тут не был нужен.
Возникает закономерный вопрос: зачем? Украинским чиновникам заняться нечем?
Возникает закономерный ответ: украинским чиновникам, конечно, заняться нечем, но логика подсказывает, что правительство отрабатывает процедуры, которые действительно могут пригодиться. Причём даже не обязательно по своей инициативе.
Первое и самое логичное предположение относится к предполагаемому изменению статуса Украины – возможному её вступлению в состав ЕС. Украина же как член ЕС для мигрантов тут же станет интересной, если не как непосредственный регион для переселения (а в данном случае речь будет идти не о трудовой, а о замещающей миграции), то как транзитная площадка для переезда в более интересные государства Европы (ту же Германию).
Тут следует напомнить, что переговоры об урегулировании украинского конфликта худо или добро идут, а после урегулирования Россия против вступления Украины в ЕС не возражает (в какой-то мере оно даже для России выгодно). Так что этот вариант выглядит реальным в среднесрочной перспективе.
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12 ноября, 17:02
Страна в руинах, но украинская бюрократия готовится к наплыву мигрантовКиевская власть готовится к массовому наплыву мигрантов. Кабмин создал специализированный Координационный штаб, куда входят представители МВД, СБУ, пограничники, руководство восьми областей и даже представители частного бизнеса
В России к такой возможности относятся скептически, поскольку Украина критериям членства в ЕС не соответствует и когда сможет соответствовать – совершенно непонятно, а в ЕС прямо говорят, что никакой специальной процедуры для Украины быть не может. То есть "среднесрочная перспектива" в данном случае – лет 10–15. В общем, не ближний свет.
Однако само по себе это препятствием для активности чиновников не является – когда-то же это будет, а раз оно будет, то лучше быть готовыми заранее.
В конце концов, те же Румынию и Болгарию приняли в состав ЕС, когда они ещё ничему не соответствовали. Болгария подала заявку на вступление в ЕС в 1995 году, вступила – в 2007 году, но в шенгенскую зону вошла в 2025, а в зону евро – в 2026 году.
Украина подала заявку в 2022-м, так что даже по обычной процедуре перспектива светит где-то в 2034 году. А это не 10–15, а всего 8 лет.
К тому же "грозные" заявления европейских чиновников сами по себе недорого стоят – сегодня они против срочного принятия Украины по упрощённой процедуре, а завтра появятся какие-то интересы, которые потребуют как раз ускорения процедуры.
Вообще сейчас логично интересоваться не тем, насколько Украина соответствует критериям ЕС, а насколько ЕС соответствует критериям Украины… Всё же глобальный политический вес Украины сейчас намного больше, чем у ЕС, что и наблюдалось на днях в Абу-Даби.
Впрочем, членство Украины в ЕС именно в плане миграционном может приобрести формат прямо противоположный – в Европе растут антимигрантские настроения, и на каком-то этапе Украина может оказаться удобным околоевропейским резервуаром для сброса излишков.
При этом приём арабских мигрантов из Европы вполне может быть представлен как условие дальнейшей евроинтеграции Украины – тут возможностей для манипуляции гораздо больше, чем в отношении Польши и Прибалтики, которые мигрантов принимать не хотят, а заставить их никак – они уже члены ЕС.
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24 октября, 09:27
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Мы, впрочем, полагаем, что речь идёт не о подготовке к каким-то абстрактным изменениям, которые могут произойти, а могут и не произойти, а о чём-то более конкретном, причём в перспективе нескольких лет.
Более чем конкретной в контексте уже упомянутых мирных переговоров может быть программа послевоенного восстановления Украины, которая, очевидно, будет частью соглашений. То есть в обозримой перспективе появятся планы финансирования восстановления украинской инфраструктуры и промышленности. Понятно, что что-то украдут, но по поводу остального надо будет отчитываться…
На фоне огромных человеческих потерь Украины (которые ещё более вырастут в случае открытия границ после подписания мирного договора) никакие крупные строительные проекты без привлечения трудовых мигрантов будут невозможны. Причём, скорее всего, речь будет идти не о десятках, а о сотнях тысяч человек, и в этом случае координационный штаб действительно будет в тему…
Привлечением мигрантов, скорее всего, будут заниматься не украинские чиновники (которые, опять же, всё украдут, а на сдачу пригласят пятерых индусов), а западные партнёры. Причём хорошо ещё, если это будут профильные организации, занимающиеся именно трудовой миграцией, а вот если будут привлечены общественные организации, соответствующие леволиберальной повесточке, то завозить будут кого угодно, причём совершенно хаотично.
И в этом случае действительно потребуются чрезвычайные меры для расселения и устройства мигрантов.
Напомним, Украина декларирует намерение сохранять в ближайшие годы численность армии близкой к современной (800 тысяч человек), а для этого собственных человеческих ресурсов хватит впритык. То есть мигранты нужны будут как минимум для замещения украинцев в невоенных сферах, а возможно, и для мобилизационного резерва, хотя мигранты из стран Юго-Восточной Азии для армейской службы обычно малопригодны.
9 сентября, 19:15
Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографииДефицит рабочей силы на Украине может усилиться и решение видится в привлечении мигрантов из беднейших стран. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью РБК-Украина рассказал эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк
В любом случае, резкое сокращение населения Украины делает её привлекательной площадкой для переселения – временного или постоянного. Даже сейчас, когда Украина является самой бедной страной Европы, уровень жизни в ней всё же повыше, чем в Бангладеш, и она остаётся ограниченно привлекательной для миграции.
Главное – хоть какая-то безопасность и хоть какое-то финансирование инфраструктурных проектов.
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