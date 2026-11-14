https://ukraina.ru/20261114/migratsionnaya-trevoga-zachem-ukraine-koordinatsionnyy-shtab-po-rabote-s-migrantami-1084484355.html

Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами

Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами - 14.11.2026 Украина.ру

Миграционная тревога: зачем Украине координационный штаб по работе с мигрантами

9 ноября на Украине создан Координационный штаб по работе с мигрантами, куда входят представители МВД, СБУ, пограничники, руководство восьми областей и даже представители частного бизнеса. Во главе штаба поставили главу МВД. Инициатива странная, поскольку до сего дня Украина страной, привлекательной для трудовых мигрантов, не была.

2026-11-14T08:29

2026-11-14T08:29

2026-11-14T08:29

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Как показывает украинская статистика, пик заезда на Украину мигрантов пришёлся на 2021 год – в страну въехало менее 22 тысяч человек. В основном это квалифицированные турецкие строители под программу "Большое строительство". Завоз этот был организованный, а в масштабах многомиллионной (по официальным данным – 41 миллиона на конец года) страны – вообще ни о чём. Никакой координационный штаб тут не был нужен.Возникает закономерный вопрос: зачем? Украинским чиновникам заняться нечем?Возникает закономерный ответ: украинским чиновникам, конечно, заняться нечем, но логика подсказывает, что правительство отрабатывает процедуры, которые действительно могут пригодиться. Причём даже не обязательно по своей инициативе.Первое и самое логичное предположение относится к предполагаемому изменению статуса Украины – возможному её вступлению в состав ЕС. Украина же как член ЕС для мигрантов тут же станет интересной, если не как непосредственный регион для переселения (а в данном случае речь будет идти не о трудовой, а о замещающей миграции), то как транзитная площадка для переезда в более интересные государства Европы (ту же Германию).Тут следует напомнить, что переговоры об урегулировании украинского конфликта худо или добро идут, а после урегулирования Россия против вступления Украины в ЕС не возражает (в какой-то мере оно даже для России выгодно). Так что этот вариант выглядит реальным в среднесрочной перспективе.В России к такой возможности относятся скептически, поскольку Украина критериям членства в ЕС не соответствует и когда сможет соответствовать – совершенно непонятно, а в ЕС прямо говорят, что никакой специальной процедуры для Украины быть не может. То есть "среднесрочная перспектива" в данном случае – лет 10–15. В общем, не ближний свет.Однако само по себе это препятствием для активности чиновников не является – когда-то же это будет, а раз оно будет, то лучше быть готовыми заранее.В конце концов, те же Румынию и Болгарию приняли в состав ЕС, когда они ещё ничему не соответствовали. Болгария подала заявку на вступление в ЕС в 1995 году, вступила – в 2007 году, но в шенгенскую зону вошла в 2025, а в зону евро – в 2026 году. Украина подала заявку в 2022-м, так что даже по обычной процедуре перспектива светит где-то в 2034 году. А это не 10–15, а всего 8 лет.К тому же "грозные" заявления европейских чиновников сами по себе недорого стоят – сегодня они против срочного принятия Украины по упрощённой процедуре, а завтра появятся какие-то интересы, которые потребуют как раз ускорения процедуры. Вообще сейчас логично интересоваться не тем, насколько Украина соответствует критериям ЕС, а насколько ЕС соответствует критериям Украины… Всё же глобальный политический вес Украины сейчас намного больше, чем у ЕС, что и наблюдалось на днях в Абу-Даби.Впрочем, членство Украины в ЕС именно в плане миграционном может приобрести формат прямо противоположный – в Европе растут антимигрантские настроения, и на каком-то этапе Украина может оказаться удобным околоевропейским резервуаром для сброса излишков. При этом приём арабских мигрантов из Европы вполне может быть представлен как условие дальнейшей евроинтеграции Украины – тут возможностей для манипуляции гораздо больше, чем в отношении Польши и Прибалтики, которые мигрантов принимать не хотят, а заставить их никак – они уже члены ЕС.Мы, впрочем, полагаем, что речь идёт не о подготовке к каким-то абстрактным изменениям, которые могут произойти, а могут и не произойти, а о чём-то более конкретном, причём в перспективе нескольких лет.Более чем конкретной в контексте уже упомянутых мирных переговоров может быть программа послевоенного восстановления Украины, которая, очевидно, будет частью соглашений. То есть в обозримой перспективе появятся планы финансирования восстановления украинской инфраструктуры и промышленности. Понятно, что что-то украдут, но по поводу остального надо будет отчитываться…На фоне огромных человеческих потерь Украины (которые ещё более вырастут в случае открытия границ после подписания мирного договора) никакие крупные строительные проекты без привлечения трудовых мигрантов будут невозможны. Причём, скорее всего, речь будет идти не о десятках, а о сотнях тысяч человек, и в этом случае координационный штаб действительно будет в тему…Привлечением мигрантов, скорее всего, будут заниматься не украинские чиновники (которые, опять же, всё украдут, а на сдачу пригласят пятерых индусов), а западные партнёры. Причём хорошо ещё, если это будут профильные организации, занимающиеся именно трудовой миграцией, а вот если будут привлечены общественные организации, соответствующие леволиберальной повесточке, то завозить будут кого угодно, причём совершенно хаотично. И в этом случае действительно потребуются чрезвычайные меры для расселения и устройства мигрантов.Напомним, Украина декларирует намерение сохранять в ближайшие годы численность армии близкой к современной (800 тысяч человек), а для этого собственных человеческих ресурсов хватит впритык. То есть мигранты нужны будут как минимум для замещения украинцев в невоенных сферах, а возможно, и для мобилизационного резерва, хотя мигранты из стран Юго-Восточной Азии для армейской службы обычно малопригодны.В любом случае, резкое сокращение населения Украины делает её привлекательной площадкой для переселения – временного или постоянного. Даже сейчас, когда Украина является самой бедной страной Европы, уровень жизни в ней всё же повыше, чем в Бангладеш, и она остаётся ограниченно привлекательной для миграции. Главное – хоть какая-то безопасность и хоть какое-то финансирование инфраструктурных проектов.

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https://ukraina.ru/20260909/trudovykh-migrantov-na-ukrainu-budut-zavlekat-iz-bedneyshikh-stran---institut-demografii-1083105079.html

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мнения, украина, европа, россия, ес, мвд, сбу, миграция, демография, переговоры по украине 2026, евроинтеграция, восстановление