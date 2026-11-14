https://ukraina.ru/20261114/istoriya-na-radio-yuriy-kara--odin-iz-samykh-yarkikh-pozdnesovetskikh-rezhissrov--1084466596.html

История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров

История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров - 14.11.2026 Украина.ру

История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров

Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук... Украина.ру, 14.11.2026

2026-11-14T11:58

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история

история

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донецк

сталино

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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые творчеству Юрия Кары:- Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары;- "Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары.

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донецк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров 2026-11-14T11:58 true PT0M23S

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