История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров - 14.11.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261114/istoriya-na-radio-yuriy-kara--odin-iz-samykh-yarkikh-pozdnesovetskikh-rezhissrov--1084466596.html
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров - 14.11.2026 Украина.ру
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук... Украина.ру, 14.11.2026
2026-11-14T11:58
2026-11-14T11:58
история
история
история ссср
история новороссии
александр чаленко
александр васильев
украина.ру
россия
донецк
сталино
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые творчеству Юрия Кары:- Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары;- "Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары.
россия
донецк
сталино
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Новости
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
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история, история ссср, история новороссии, александр чаленко, александр васильев, украина.ру, россия, донецк, сталино, кино, фильм, кинематограф, радио, радио "новороссия сегодня", видео, видео
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История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
2026-11-14T11:58
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История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров

11:58 14.11.2026
 
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Приятного прослушивания!
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые творчеству Юрия Кары:
- Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары;
- "Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары.
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