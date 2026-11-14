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Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО

Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО - 14.11.2026 Украина.ру

Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО

Народный артист России Юрий Антонов попал в базу украинского портала War and Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. Причиной названа его публичная поддержка специальной военной операции

2026-11-14T11:05

2026-11-14T11:05

2026-11-14T11:05

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ГУР утверждает, что музыкант участвует в патриотическом и культурном воспитании молодежи, а также состоит в Общественном совете при Следственном комитете России. Особое внимание украинская сторона уделила тому, что Антонов поддержал идею выплачивать денежные премии за уничтожение западных танков Leopard и заявлял о готовности лично посетить Донбасс, чтобы вручить награду бойцам. Вместе с 74-летним композитором в базу ГУР попали рэперы Тимати и Macan, певцы Shaman, Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Дима Билан, Сергей Лазарев, а также актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян. Ранее в аналогичный антироссийский список была внесена Елена Исинбаева. Подробнее — в материале Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, донбасс, анатолий антонов, елена исинбаева, тимати, следственный комитет, украина.ру