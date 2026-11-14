Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО
© Фото : Дмитрий ИльинскийЮрий Антонов
© Фото : Дмитрий Ильинский
Народный артист России Юрий Антонов попал в базу украинского портала War and Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. Причиной названа его публичная поддержка специальной военной операции
ГУР утверждает, что музыкант участвует в патриотическом и культурном воспитании молодежи, а также состоит в Общественном совете при Следственном комитете России.
Особое внимание украинская сторона уделила тому, что Антонов поддержал идею выплачивать денежные премии за уничтожение западных танков Leopard и заявлял о готовности лично посетить Донбасс, чтобы вручить награду бойцам.
Вместе с 74-летним композитором в базу ГУР попали рэперы Тимати и Macan, певцы Shaman, Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Дима Билан, Сергей Лазарев, а также актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян. Ранее в аналогичный антироссийский список была внесена Елена Исинбаева. Подробнее — в материале Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных на сайте Украина.ру.
Особое внимание украинская сторона уделила тому, что Антонов поддержал идею выплачивать денежные премии за уничтожение западных танков Leopard и заявлял о готовности лично посетить Донбасс, чтобы вручить награду бойцам.
Вместе с 74-летним композитором в базу ГУР попали рэперы Тимати и Macan, певцы Shaman, Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Дима Билан, Сергей Лазарев, а также актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян. Ранее в аналогичный антироссийский список была внесена Елена Исинбаева. Подробнее — в материале Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных на сайте Украина.ру.
Подписывайся на