Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО - 14.11.2026 Украина.ру
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Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО
Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО - 14.11.2026 Украина.ру
Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО
Народный артист России Юрий Антонов попал в базу украинского портала War and Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. Причиной названа его публичная поддержка специальной военной операции
2026-11-14T11:05
2026-11-14T11:05
новости
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ГУР утверждает, что музыкант участвует в патриотическом и культурном воспитании молодежи, а также состоит в Общественном совете при Следственном комитете России. Особое внимание украинская сторона уделила тому, что Антонов поддержал идею выплачивать денежные премии за уничтожение западных танков Leopard и заявлял о готовности лично посетить Донбасс, чтобы вручить награду бойцам. Вместе с 74-летним композитором в базу ГУР попали рэперы Тимати и Macan, певцы Shaman, Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Дима Билан, Сергей Лазарев, а также актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян. Ранее в аналогичный антироссийский список была внесена Елена Исинбаева. Подробнее — в материале Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, донбасс, анатолий антонов, елена исинбаева, тимати, следственный комитет, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Анатолий Антонов, Елена Исинбаева, Тимати, Следственный комитет, Украина.ру

Юрия Антонова внесли в базу разведки Украины за поддержку СВО

11:05 14.11.2026
 
© Фото : Дмитрий ИльинскийЮрий Антонов
Юрий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Фото : Дмитрий Ильинский
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Народный артист России Юрий Антонов попал в базу украинского портала War and Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины. Причиной названа его публичная поддержка специальной военной операции
ГУР утверждает, что музыкант участвует в патриотическом и культурном воспитании молодежи, а также состоит в Общественном совете при Следственном комитете России.

Особое внимание украинская сторона уделила тому, что Антонов поддержал идею выплачивать денежные премии за уничтожение западных танков Leopard и заявлял о готовности лично посетить Донбасс, чтобы вручить награду бойцам.

Вместе с 74-летним композитором в базу ГУР попали рэперы Тимати и Macan, певцы Shaman, Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Дима Билан, Сергей Лазарев, а также актеры Сергей Безруков и Михаил Галустян. Ранее в аналогичный антироссийский список была внесена Елена Исинбаева. Подробнее — в материале Новая цель "идентифицирована": ГУР внесло Елену Исинбаеву в свою базу данных на сайте Украина.ру.

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НовостиУкраинаРоссияДонбассАнатолий АнтоновЕлена ИсинбаеваТиматиСледственный комитетУкраина.ру
 
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