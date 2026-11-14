https://ukraina.ru/20261114/korruptsiya--eto-vozdukh-ukrainy-zelenskiy-kolesit-po-evrope-ego-druzya-kradut-u-ukraintsev-poslednee-1084488656.html

"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее

"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее - 14.11.2026 Украина.ру

"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее

Почему Зеленский не возвращается в Киев?! Таким вопросом на этой неделе задаётся норвежское издание Steigan

2026-11-14T10:33

2026-11-14T10:33

2026-11-14T15:20

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"Владимир Зеленский всячески затягивает свои зарубежные поездки, не желая возвращаться на Украину", — констатируют норвежские журналисты.В начале ноября Зеленский внезапно посетил Германию, там он и пережил благополучно скандал с пыточной тюрьмой на Борщаговке.После этого он зачем-то поехал в Испанию. Зачем? Встречался с королём Филиппом! Советовался по поводу пыточных, что ли?Потом Зеленский обнаружился в Дании. Встреча с премьер-министром. Это понятно, Дания давно и полностью вовлечена в коррупционные схемы киевского режима.Теперь он в Дублине, встречается с еэсовцами. Потом куда?"Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы ещё заехать, лишь бы не возвращаться домой", — отмечает издание.Зеленский и раньше проводил больше времени за рубежом, чем в Киеве. Это понятно: его жена, дети, родители, почти все друзья — уже там.Кроме того, там его ласково принимают и обнимают президенты, премьеры и даже короли. Можно наконец спокойно обсудить общие коррупционные дела.Но сейчас Зеленский чувствует: ему находиться в Киеве небезопасно. И дело не в том, что в столице нет тепла, света и воды.Дело в том, что постепенно сужается круг, коррупционерами "внезапно" оказались абсолютно все из окружения Зеленского. Сам он, конечно же, утверждает:"Я ничего не знал".Но лучше с Украины уехать. Мало ли что. Зеленский, при всех иных данных, хитёр, изворотлив и, самое главное, — имеет хороших информаторов из числа членов Евросоюза.НАБУ продолжает операцию "Карфаген", вскрываются невероятные подробности и суммы. Коррупция поразила все структуры Украины, в том числе правоохранительные и депутатский корпус.Скоро, наверное, примеру Зеленского последует Давид Арахамия, "лидер большинства" в Раде. Вот кому точно опасно возвращаться на Украину. "Карфаген" явно подбирается к нему."Коррупция — это воздух Украины"А тем временем из политического анабиоза появились две фигуры прошлой украинской "государственности": Тимошенко и Порошенко*.Прошло 20 лет со времен "оранжевого майдана" и лет 30 с начала их политической деятельности. А они по-прежнему бодры и снова готовы проповедовать "биомассе" (так ласково называла своих избирателей в своё время Юлия Владимировна Тимошенко)."Коррупция — это воздух Украины", — вдруг заявила она, сокрушенно покачивая головой.Юлии Тимошенко по вопросу украинской коррупции, без сомнения, известно всё или почти всё.Депутат Рады с 1996 года!При Кучме она была вице-премьером, впоследствии попала под арест, при Ющенко стала премьером, при Януковиче ей пришлось опять побывать под арестом. Её называли самой богатой женщиной бывшего СССР.Впрочем, те времена уже давно в прошлом. Однако Юлия Владимировна по-прежнему депутат Рады, глава партии БЮТ ("Блок Юлии Тимошенко").Вот что она говорит о современном киевском режиме:"Никогда не было такой коррупции в нашей стране, как сейчас: ни при Януковиче, ни при Кучме, ни при Порошенко*. Коррупция стала воздухом, которым дышит страна. Сутью нашей сегодняшней жизни"."Кровь стынет в жилах!"Пятый президент Порошенко* тоже откликнулся:"Мы слушаем пленки "Карлсон", и кровь стынет в жилах! Они хотели расправиться с предпринимателем. Посредине Киева человеку ломают кости трубой. Они прикрывались шевронами полиции и СБУ, а сами "крышевали" подпольный бизнес".Вывод: авторитарная система управления устарела, надо менять!Два самых главных украинских лицемера решили выступить в привычном жанре "Боже мой, кто бы мог подумать! В стране коррупционэры!".Что же произошло? До сих пор оба находились в Верховной Раде и послушно выполняли все пожелания Зеленского.Естественно, они оба чувствуют: пора, пора "куснуть".Пора выступить с критикой и даже побыстрее отмежеваться от этих ужасных, погрязших в коррупции Зеленского с Арахамией.Так же точно они отпрыгнули в своё время от премьера Павла Лазаренко, от президента Ющенко и от многих других.Но говорят Тимошенко и Порошенко* правду. Уровень коррупции — дичайший, и кровь стынет в жилах от происходящего. Просто именно сейчас такой момент, когда правду им выгодно говорить.Скандал с крокодилом 2 миллиарда гривен на ремонт киевских ТЭС получила фирма с тремя сотрудниками. Они заключили "сотни контрактов", по сообщениям полиции.Компания должна была построить защиту энергетических объектов в Киевской области.Схема была простой: киевские "Рога и копыта" получали деньги, находили подрядчиков, а дальше никто не делал ничего. Защита ТЭС не построена.Зато у руководителя компании обнаружили во время обыска многоуровневый пентхаус с позолотой и мрамором, крытый бассейн, "Роллс-Ройс" и террариум с живым крокодилом.Крокодил в Киеве, как выяснилось, отлично себя чувствует, в то время как киевляне мёрзнут и сидят без света.Крокодил всех и потряс больше всего.Больше, чем мраморные колонны и греческие статуи в кабинете основного подозреваемого в растрате средств — Вадима Соколова.Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* патетически спрашивает: "Скажите мне, кто спонсирует крокодила?"Но всё это — лишь "верхушка коррупционного айсберга", — заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов. Основное расследование еще впереди.Как же подготовиться к зиме?И в это время руководитель "коррупционного айсберга", Зеленский, скрываясь у своих европейских покровителей, совершенно нагло заявляет:"Никому не известно, можно ли вообще подготовиться к зиме в нынешних условиях".Ну как же неизвестно? Вот эти, которые фотографируются в обнимку с крокодилом в тёплом многоуровневом пентхаусе в центре столицы, могут дать ему несколько дельных советов.Впрочем, Зеленскому они не нужны: он сам собирается, судя по всему, зимовать в Европе.*Внесены в список террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20261107/karfagen-dobralsya-do-glavnogo-peregovorschika-arakhamiya-zayavil-o-popytke-sryva-protsessa-1084336032.html

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