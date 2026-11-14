"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее
10:33 14.11.2026 (обновлено: 15:20 14.11.2026)
© REUTERS / Cathal McNaughton
© REUTERS / Cathal McNaughton
Почему Зеленский не возвращается в Киев?! Таким вопросом на этой неделе задаётся норвежское издание Steigan
"Владимир Зеленский всячески затягивает свои зарубежные поездки, не желая возвращаться на Украину", — констатируют норвежские журналисты.
В начале ноября Зеленский внезапно посетил Германию, там он и пережил благополучно скандал с пыточной тюрьмой на Борщаговке.
После этого он зачем-то поехал в Испанию. Зачем? Встречался с королём Филиппом! Советовался по поводу пыточных, что ли?
Потом Зеленский обнаружился в Дании. Встреча с премьер-министром. Это понятно, Дания давно и полностью вовлечена в коррупционные схемы киевского режима.
Теперь он в Дублине, встречается с еэсовцами. Потом куда?
"Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы ещё заехать, лишь бы не возвращаться домой", — отмечает издание.
Зеленский и раньше проводил больше времени за рубежом, чем в Киеве. Это понятно: его жена, дети, родители, почти все друзья — уже там.
Кроме того, там его ласково принимают и обнимают президенты, премьеры и даже короли. Можно наконец спокойно обсудить общие коррупционные дела.
Но сейчас Зеленский чувствует: ему находиться в Киеве небезопасно. И дело не в том, что в столице нет тепла, света и воды.
Дело в том, что постепенно сужается круг, коррупционерами "внезапно" оказались абсолютно все из окружения Зеленского. Сам он, конечно же, утверждает:
"Я ничего не знал".
Но лучше с Украины уехать. Мало ли что. Зеленский, при всех иных данных, хитёр, изворотлив и, самое главное, — имеет хороших информаторов из числа членов Евросоюза.
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НАБУ продолжает операцию "Карфаген", вскрываются невероятные подробности и суммы. Коррупция поразила все структуры Украины, в том числе правоохранительные и депутатский корпус.
Скоро, наверное, примеру Зеленского последует Давид Арахамия, "лидер большинства" в Раде. Вот кому точно опасно возвращаться на Украину. "Карфаген" явно подбирается к нему.
"Коррупция — это воздух Украины"
А тем временем из политического анабиоза появились две фигуры прошлой украинской "государственности": Тимошенко и Порошенко*.
Прошло 20 лет со времен "оранжевого майдана" и лет 30 с начала их политической деятельности. А они по-прежнему бодры и снова готовы проповедовать "биомассе" (так ласково называла своих избирателей в своё время Юлия Владимировна Тимошенко).
"Коррупция — это воздух Украины", — вдруг заявила она, сокрушенно покачивая головой.
Юлии Тимошенко по вопросу украинской коррупции, без сомнения, известно всё или почти всё.
Депутат Рады с 1996 года!
При Кучме она была вице-премьером, впоследствии попала под арест, при Ющенко стала премьером, при Януковиче ей пришлось опять побывать под арестом. Её называли самой богатой женщиной бывшего СССР.
Впрочем, те времена уже давно в прошлом. Однако Юлия Владимировна по-прежнему депутат Рады, глава партии БЮТ ("Блок Юлии Тимошенко").
Вот что она говорит о современном киевском режиме:
"Никогда не было такой коррупции в нашей стране, как сейчас: ни при Януковиче, ни при Кучме, ни при Порошенко*. Коррупция стала воздухом, которым дышит страна. Сутью нашей сегодняшней жизни".
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"Кровь стынет в жилах!"
Пятый президент Порошенко* тоже откликнулся:
"Мы слушаем пленки "Карлсон", и кровь стынет в жилах! Они хотели расправиться с предпринимателем. Посредине Киева человеку ломают кости трубой. Они прикрывались шевронами полиции и СБУ, а сами "крышевали" подпольный бизнес".
Вывод: авторитарная система управления устарела, надо менять!
Два самых главных украинских лицемера решили выступить в привычном жанре "Боже мой, кто бы мог подумать! В стране коррупционэры!".
Что же произошло? До сих пор оба находились в Верховной Раде и послушно выполняли все пожелания Зеленского.
Естественно, они оба чувствуют: пора, пора "куснуть".
Пора выступить с критикой и даже побыстрее отмежеваться от этих ужасных, погрязших в коррупции Зеленского с Арахамией.
Так же точно они отпрыгнули в своё время от премьера Павла Лазаренко, от президента Ющенко и от многих других.
Но говорят Тимошенко и Порошенко* правду. Уровень коррупции — дичайший, и кровь стынет в жилах от происходящего. Просто именно сейчас такой момент, когда правду им выгодно говорить.
Скандал с крокодилом
2 миллиарда гривен на ремонт киевских ТЭС получила фирма с тремя сотрудниками. Они заключили "сотни контрактов", по сообщениям полиции.
Компания должна была построить защиту энергетических объектов в Киевской области.
Схема была простой: киевские "Рога и копыта" получали деньги, находили подрядчиков, а дальше никто не делал ничего. Защита ТЭС не построена.
Зато у руководителя компании обнаружили во время обыска многоуровневый пентхаус с позолотой и мрамором, крытый бассейн, "Роллс-Ройс" и террариум с живым крокодилом.
Крокодил в Киеве, как выяснилось, отлично себя чувствует, в то время как киевляне мёрзнут и сидят без света.
Крокодил всех и потряс больше всего.
© Фото : dialog.ua
© Фото : dialog.ua
Больше, чем мраморные колонны и греческие статуи в кабинете основного подозреваемого в растрате средств — Вадима Соколова.
Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* патетически спрашивает: "Скажите мне, кто спонсирует крокодила?"
Но всё это — лишь "верхушка коррупционного айсберга", — заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов. Основное расследование еще впереди.
Как же подготовиться к зиме?
И в это время руководитель "коррупционного айсберга", Зеленский, скрываясь у своих европейских покровителей, совершенно нагло заявляет:
"Никому не известно, можно ли вообще подготовиться к зиме в нынешних условиях".
Ну как же неизвестно? Вот эти, которые фотографируются в обнимку с крокодилом в тёплом многоуровневом пентхаусе в центре столицы, могут дать ему несколько дельных советов.
Впрочем, Зеленскому они не нужны: он сам собирается, судя по всему, зимовать в Европе.
*Внесены в список террористов и экстремистов в РФ
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