"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее - 14.11.2026 Украина.ру
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"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее
"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее - 14.11.2026 Украина.ру
"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее
Почему Зеленский не возвращается в Киев?! Таким вопросом на этой неделе задаётся норвежское издание Steigan
2026-11-14T10:33
2026-11-14T15:20
эксклюзив
киев
украина
дания
владимир зеленский
юлия тимошенко
марина порошенко
рада
набу
ес
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"Владимир Зеленский всячески затягивает свои зарубежные поездки, не желая возвращаться на Украину", — констатируют норвежские журналисты.В начале ноября Зеленский внезапно посетил Германию, там он и пережил благополучно скандал с пыточной тюрьмой на Борщаговке.После этого он зачем-то поехал в Испанию. Зачем? Встречался с королём Филиппом! Советовался по поводу пыточных, что ли?Потом Зеленский обнаружился в Дании. Встреча с премьер-министром. Это понятно, Дания давно и полностью вовлечена в коррупционные схемы киевского режима.Теперь он в Дублине, встречается с еэсовцами. Потом куда?"Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы ещё заехать, лишь бы не возвращаться домой", — отмечает издание.Зеленский и раньше проводил больше времени за рубежом, чем в Киеве. Это понятно: его жена, дети, родители, почти все друзья — уже там.Кроме того, там его ласково принимают и обнимают президенты, премьеры и даже короли. Можно наконец спокойно обсудить общие коррупционные дела.Но сейчас Зеленский чувствует: ему находиться в Киеве небезопасно. И дело не в том, что в столице нет тепла, света и воды.Дело в том, что постепенно сужается круг, коррупционерами "внезапно" оказались абсолютно все из окружения Зеленского. Сам он, конечно же, утверждает:"Я ничего не знал".Но лучше с Украины уехать. Мало ли что. Зеленский, при всех иных данных, хитёр, изворотлив и, самое главное, — имеет хороших информаторов из числа членов Евросоюза.НАБУ продолжает операцию "Карфаген", вскрываются невероятные подробности и суммы. Коррупция поразила все структуры Украины, в том числе правоохранительные и депутатский корпус.Скоро, наверное, примеру Зеленского последует Давид Арахамия, "лидер большинства" в Раде. Вот кому точно опасно возвращаться на Украину. "Карфаген" явно подбирается к нему."Коррупция — это воздух Украины"А тем временем из политического анабиоза появились две фигуры прошлой украинской "государственности": Тимошенко и Порошенко*.Прошло 20 лет со времен "оранжевого майдана" и лет 30 с начала их политической деятельности. А они по-прежнему бодры и снова готовы проповедовать "биомассе" (так ласково называла своих избирателей в своё время Юлия Владимировна Тимошенко)."Коррупция — это воздух Украины", — вдруг заявила она, сокрушенно покачивая головой.Юлии Тимошенко по вопросу украинской коррупции, без сомнения, известно всё или почти всё.Депутат Рады с 1996 года!При Кучме она была вице-премьером, впоследствии попала под арест, при Ющенко стала премьером, при Януковиче ей пришлось опять побывать под арестом. Её называли самой богатой женщиной бывшего СССР.Впрочем, те времена уже давно в прошлом. Однако Юлия Владимировна по-прежнему депутат Рады, глава партии БЮТ ("Блок Юлии Тимошенко").Вот что она говорит о современном киевском режиме:"Никогда не было такой коррупции в нашей стране, как сейчас: ни при Януковиче, ни при Кучме, ни при Порошенко*. Коррупция стала воздухом, которым дышит страна. Сутью нашей сегодняшней жизни"."Кровь стынет в жилах!"Пятый президент Порошенко* тоже откликнулся:"Мы слушаем пленки "Карлсон", и кровь стынет в жилах! Они хотели расправиться с предпринимателем. Посредине Киева человеку ломают кости трубой. Они прикрывались шевронами полиции и СБУ, а сами "крышевали" подпольный бизнес".Вывод: авторитарная система управления устарела, надо менять!Два самых главных украинских лицемера решили выступить в привычном жанре "Боже мой, кто бы мог подумать! В стране коррупционэры!".Что же произошло? До сих пор оба находились в Верховной Раде и послушно выполняли все пожелания Зеленского.Естественно, они оба чувствуют: пора, пора "куснуть".Пора выступить с критикой и даже побыстрее отмежеваться от этих ужасных, погрязших в коррупции Зеленского с Арахамией.Так же точно они отпрыгнули в своё время от премьера Павла Лазаренко, от президента Ющенко и от многих других.Но говорят Тимошенко и Порошенко* правду. Уровень коррупции — дичайший, и кровь стынет в жилах от происходящего. Просто именно сейчас такой момент, когда правду им выгодно говорить.Скандал с крокодилом 2 миллиарда гривен на ремонт киевских ТЭС получила фирма с тремя сотрудниками. Они заключили "сотни контрактов", по сообщениям полиции.Компания должна была построить защиту энергетических объектов в Киевской области.Схема была простой: киевские "Рога и копыта" получали деньги, находили подрядчиков, а дальше никто не делал ничего. Защита ТЭС не построена.Зато у руководителя компании обнаружили во время обыска многоуровневый пентхаус с позолотой и мрамором, крытый бассейн, "Роллс-Ройс" и террариум с живым крокодилом.Крокодил в Киеве, как выяснилось, отлично себя чувствует, в то время как киевляне мёрзнут и сидят без света.Крокодил всех и потряс больше всего.Больше, чем мраморные колонны и греческие статуи в кабинете основного подозреваемого в растрате средств — Вадима Соколова.Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* патетически спрашивает: "Скажите мне, кто спонсирует крокодила?"Но всё это — лишь "верхушка коррупционного айсберга", — заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов. Основное расследование еще впереди.Как же подготовиться к зиме?И в это время руководитель "коррупционного айсберга", Зеленский, скрываясь у своих европейских покровителей, совершенно нагло заявляет:"Никому не известно, можно ли вообще подготовиться к зиме в нынешних условиях".Ну как же неизвестно? Вот эти, которые фотографируются в обнимку с крокодилом в тёплом многоуровневом пентхаусе в центре столицы, могут дать ему несколько дельных советов.Впрочем, Зеленскому они не нужны: он сам собирается, судя по всему, зимовать в Европе.*Внесены в список террористов и экстремистов в РФ
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https://ukraina.ru/20261027/ne-pri-etikh-tsyplyatakh-timoshenko-smeetsya-nad-prokuraturoy-i-davit-na-sud-1084097629.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, украина, дания, владимир зеленский, юлия тимошенко, марина порошенко, рада, набу, ес
Эксклюзив, Киев, Украина, Дания, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Марина Порошенко, Рада, НАБУ, ЕС

"Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее

10:33 14.11.2026 (обновлено: 15:20 14.11.2026)
 
© REUTERS / Cathal McNaughton
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© REUTERS / Cathal McNaughton
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Почему Зеленский не возвращается в Киев?! Таким вопросом на этой неделе задаётся норвежское издание Steigan
"Владимир Зеленский всячески затягивает свои зарубежные поездки, не желая возвращаться на Украину", — констатируют норвежские журналисты.
В начале ноября Зеленский внезапно посетил Германию, там он и пережил благополучно скандал с пыточной тюрьмой на Борщаговке.
После этого он зачем-то поехал в Испанию. Зачем? Встречался с королём Филиппом! Советовался по поводу пыточных, что ли?
Потом Зеленский обнаружился в Дании. Встреча с премьер-министром. Это понятно, Дания давно и полностью вовлечена в коррупционные схемы киевского режима.
Теперь он в Дублине, встречается с еэсовцами. Потом куда?
"Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы ещё заехать, лишь бы не возвращаться домой", — отмечает издание.
Зеленский и раньше проводил больше времени за рубежом, чем в Киеве. Это понятно: его жена, дети, родители, почти все друзья — уже там.
Кроме того, там его ласково принимают и обнимают президенты, премьеры и даже короли. Можно наконец спокойно обсудить общие коррупционные дела.
Но сейчас Зеленский чувствует: ему находиться в Киеве небезопасно. И дело не в том, что в столице нет тепла, света и воды.
Дело в том, что постепенно сужается круг, коррупционерами "внезапно" оказались абсолютно все из окружения Зеленского. Сам он, конечно же, утверждает:
"Я ничего не знал".
Но лучше с Украины уехать. Мало ли что. Зеленский, при всех иных данных, хитёр, изворотлив и, самое главное, — имеет хороших информаторов из числа членов Евросоюза.
Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 07.11.2026
7 ноября, 12:02
"Карфаген" добрался до главного переговорщика: Арахамия заявил о попытке срыва процессаГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что открытое против него уголовное дело — это целенаправленная информационная атака. По его мнению, цель кампании — отстранить его от участия в переговорах по завершению конфликта
НАБУ продолжает операцию "Карфаген", вскрываются невероятные подробности и суммы. Коррупция поразила все структуры Украины, в том числе правоохранительные и депутатский корпус.
Скоро, наверное, примеру Зеленского последует Давид Арахамия, "лидер большинства" в Раде. Вот кому точно опасно возвращаться на Украину. "Карфаген" явно подбирается к нему.
"Коррупция — это воздух Украины"
А тем временем из политического анабиоза появились две фигуры прошлой украинской "государственности": Тимошенко и Порошенко*.
Прошло 20 лет со времен "оранжевого майдана" и лет 30 с начала их политической деятельности. А они по-прежнему бодры и снова готовы проповедовать "биомассе" (так ласково называла своих избирателей в своё время Юлия Владимировна Тимошенко).
"Коррупция — это воздух Украины", — вдруг заявила она, сокрушенно покачивая головой.
Юлии Тимошенко по вопросу украинской коррупции, без сомнения, известно всё или почти всё.
Депутат Рады с 1996 года!
При Кучме она была вице-премьером, впоследствии попала под арест, при Ющенко стала премьером, при Януковиче ей пришлось опять побывать под арестом. Её называли самой богатой женщиной бывшего СССР.
Впрочем, те времена уже давно в прошлом. Однако Юлия Владимировна по-прежнему депутат Рады, глава партии БЮТ ("Блок Юлии Тимошенко").
Вот что она говорит о современном киевском режиме:
"Никогда не было такой коррупции в нашей стране, как сейчас: ни при Януковиче, ни при Кучме, ни при Порошенко*. Коррупция стала воздухом, которым дышит страна. Сутью нашей сегодняшней жизни".
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
27 октября, 14:27
"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на судЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не собирается покидать Украину, несмотря на новое уголовное дело и давление, которое она называет политическим заказом. По словам политика, "бежать" она не думала, ведь не сделала этого "даже при Викторе Януковиче"
"Кровь стынет в жилах!"
Пятый президент Порошенко* тоже откликнулся:
"Мы слушаем пленки "Карлсон", и кровь стынет в жилах! Они хотели расправиться с предпринимателем. Посредине Киева человеку ломают кости трубой. Они прикрывались шевронами полиции и СБУ, а сами "крышевали" подпольный бизнес".
Вывод: авторитарная система управления устарела, надо менять!
Два самых главных украинских лицемера решили выступить в привычном жанре "Боже мой, кто бы мог подумать! В стране коррупционэры!".
Что же произошло? До сих пор оба находились в Верховной Раде и послушно выполняли все пожелания Зеленского.
Естественно, они оба чувствуют: пора, пора "куснуть".
Пора выступить с критикой и даже побыстрее отмежеваться от этих ужасных, погрязших в коррупции Зеленского с Арахамией.
Так же точно они отпрыгнули в своё время от премьера Павла Лазаренко, от президента Ющенко и от многих других.
Но говорят Тимошенко и Порошенко* правду. Уровень коррупции — дичайший, и кровь стынет в жилах от происходящего. Просто именно сейчас такой момент, когда правду им выгодно говорить.
Скандал с крокодилом
2 миллиарда гривен на ремонт киевских ТЭС получила фирма с тремя сотрудниками. Они заключили "сотни контрактов", по сообщениям полиции.
Компания должна была построить защиту энергетических объектов в Киевской области.
Схема была простой: киевские "Рога и копыта" получали деньги, находили подрядчиков, а дальше никто не делал ничего. Защита ТЭС не построена.
Зато у руководителя компании обнаружили во время обыска многоуровневый пентхаус с позолотой и мрамором, крытый бассейн, "Роллс-Ройс" и террариум с живым крокодилом.
Крокодил в Киеве, как выяснилось, отлично себя чувствует, в то время как киевляне мёрзнут и сидят без света.
Крокодил всех и потряс больше всего.
© Фото : dialog.ua
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© Фото : dialog.ua
Больше, чем мраморные колонны и греческие статуи в кабинете основного подозреваемого в растрате средств — Вадима Соколова.
Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук* патетически спрашивает: "Скажите мне, кто спонсирует крокодила?"
Но всё это — лишь "верхушка коррупционного айсберга", — заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов. Основное расследование еще впереди.
Как же подготовиться к зиме?
И в это время руководитель "коррупционного айсберга", Зеленский, скрываясь у своих европейских покровителей, совершенно нагло заявляет:
"Никому не известно, можно ли вообще подготовиться к зиме в нынешних условиях".
Ну как же неизвестно? Вот эти, которые фотографируются в обнимку с крокодилом в тёплом многоуровневом пентхаусе в центре столицы, могут дать ему несколько дельных советов.
Впрочем, Зеленскому они не нужны: он сам собирается, судя по всему, зимовать в Европе.
*Внесены в список террористов и экстремистов в РФ
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