https://ukraina.ru/20261114/konets-sbu-generala-narkobarona-osvobodili-iz-pod-strazhi-1084494021.html

Конец СБУ: генерала-наркобарона освободили из-под стражи

Конец СБУ: генерала-наркобарона освободили из-под стражи - 14.11.2026 Украина.ру

Конец СБУ: генерала-наркобарона освободили из-под стражи

Подозреваемый в деле о колл-центрах и наркоторговле генерал СБУ Сергей Дука вышел на свободу после того, как за него внесли залог в 65 млн грн (около 118,32 млн руб. — Ред.). На выходе из СИЗО его встречали люди в камуфляже

2026-11-14T10:48

2026-11-14T10:48

2026-11-14T10:48

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Всю сумму залога за Дуку, которую назначил 6 ноября Высший антикоррупционный суд как альтернативу содержания под стражей, внесли к утру 13 ноября. Деньги поступали частями в течение пяти дней. В целом же с момента задержания Дука провёл за решёткой девять дней."Я хочу подчеркнуть, что не совершал преступлений, которые мне инкриминируют НАБУ и САП. Я ещё раз подчёркиваю. Это (задержание — Ред.) является местью руководителей антикоррупционных органов за события прошлогодней давности (речь о попытке украинской власти ограничить полномочия НАБУ и САП, сопровождавшейся уголовными делами против работников ведомств — Ред.). А именно — документирование сотрудников НАБУ, их коррупционных преступлений и их руководства", — заявил Дука.Кроме того, он заявил, что антикоррупционеров не привлекли к ответственности потому, что таковым "было указание высшего политического руководства государства — не реализовывать материалы по сотрудникам НАБУ"."И я могу это доказать", — подчеркнул генерал.Он также обратился к народным депутатам с призывом инициировать парламентское расследование. Детали злоупотреблений сотрудников НАБУ и САП он пообещал озвучить открыто после создания комиссий.На выходе из СИЗО Дуку встречали люди в камуфляже. Они аплодировали генералу. Как позднее сообщили украинские СМИ, это были сотрудники спецотряда "Альфа". Такое поведение спецназовцев у некоторых украинцев не нашло понимания."У нас вообще-то идёт война и перемещение военнослужащих, в т.ч. подразделения "Альфа", должно быть по боевому распоряжению или по боевому приказу. Если они сегодня все на выходном, то я хотел бы, чтобы они посмотрели в глаза моим побратимам, которые по 400 дней сидят на позиции и не имеют возможности ротации", — заявил бывший народный депутат Украины, офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин.Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко выразился ещё жёстче.А вот рядовые украинцы негодовали по поводу того, что генералу довольно быстро собрали немалый залог для выхода на свободу."Свои своего освободили", — такое настроение царит в соцсетях.Прокуроры САП ходатайствовали о содержании Дуки под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн. (около 182,3 млн руб. — Ред.). По версии следствия, Дука причастен к преступной организации, которая покрывала деятельность мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса, в т.ч. наркоторговли. Дука проходит по делу "Карфаген".Из-за фамилии генерала в украиноязычном интернете в шутку отождествляют со злодеем из "Звёздных войн" — графом Дуку, который изначально был мастером-джедаем, а затем прельстился Тёмной стороной Силы и стал ситхом, жестоким и властолюбивым Дартом Тиранусом.

https://ukraina.ru/20261114/korruptsiya--eto-vozdukh-ukrainy-zelenskiy-kolesit-po-evrope-ego-druzya-kradut-u-ukraintsev-poslednee-1084488656.html

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новости, украина, валентин наливайченко, набу, сап, сизо