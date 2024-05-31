https://ukraina.ru/20240531/1055396601.html

"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО

"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО - 31.05.2024 Украина.ру

"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО

Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-31T05:00

2024-05-31T05:00

2024-05-31T05:00

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ростислав ищенко

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граница

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СМИ распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.Поскольку правильно говорить не если, а когда Россия прорвёт фронт, можно считать, что страны Прибалтики фактически уже взяли билет на войну, причём в ближайшем будущем, добавил он.Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО, подчеркнул политолог.Поскольку ни одна из стран Прибалтики не имеет границы с Украиной, вводить контингент и осуществлять снабжение они будут через польско-украинскую границу, что повысит уровень вовлечённости в конфликт Варшавы и всего Альянса, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом

https://ukraina.ru/20240530/1055392258.html

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новости, украина, ростислав ищенко, прибалтика, россия, нато, латвия, литва, польша, граница, война