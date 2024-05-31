"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО - 31.05.2024 Украина.ру
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"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО - 31.05.2024 Украина.ру
"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-31T05:00
2024-05-31T05:00
новости
украина
ростислав ищенко
прибалтика
россия
нато
латвия
литва
польша
граница
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СМИ распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.Поскольку правильно говорить не если, а когда Россия прорвёт фронт, можно считать, что страны Прибалтики фактически уже взяли билет на войну, причём в ближайшем будущем, добавил он.Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО, подчеркнул политолог.Поскольку ни одна из стран Прибалтики не имеет границы с Украиной, вводить контингент и осуществлять снабжение они будут через польско-украинскую границу, что повысит уровень вовлечённости в конфликт Варшавы и всего Альянса, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
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украина
прибалтика
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новости, украина, ростислав ищенко, прибалтика, россия, нато, латвия, литва, польша, граница, война
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, Прибалтика, Россия, НАТО, Латвия, Литва, Польша, граница, война

"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО

05:00 31.05.2024
 
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Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
СМИ распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.
Поскольку правильно говорить не если, а когда Россия прорвёт фронт, можно считать, что страны Прибалтики фактически уже взяли билет на войну, причём в ближайшем будущем, добавил он.
"Отечественные СМИ информацию распространили с хихиканьем, подсчитывая по ходу количество активных штыков во всех трёх прибалтийских армиях. Оно действительно не впечатляет. Ну так и украинская армия за последние два года уже раза три уничтожена полностью, вместе со всей своей техникой", - отметил Ищенко.
Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО, подчеркнул политолог.
Поскольку ни одна из стран Прибалтики не имеет границы с Украиной, вводить контингент и осуществлять снабжение они будут через польско-украинскую границу, что повысит уровень вовлечённости в конфликт Варшавы и всего Альянса, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.ру
О миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
Вчера, 17:12
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