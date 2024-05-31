https://ukraina.ru/20240531/1055396601.html
"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО - 31.05.2024 Украина.ру
"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-31T05:00
2024-05-31T05:00
2024-05-31T05:00
новости
украина
ростислав ищенко
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СМИ распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.Поскольку правильно говорить не если, а когда Россия прорвёт фронт, можно считать, что страны Прибалтики фактически уже взяли билет на войну, причём в ближайшем будущем, добавил он.Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО, подчеркнул политолог.Поскольку ни одна из стран Прибалтики не имеет границы с Украиной, вводить контингент и осуществлять снабжение они будут через польско-украинскую границу, что повысит уровень вовлечённости в конфликт Варшавы и всего Альянса, заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
https://ukraina.ru/20240530/1055392258.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ростислав ищенко, прибалтика, россия, нато, латвия, литва, польша, граница, война
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, Прибалтика, Россия, НАТО, Латвия, Литва, Польша, граница, война
"Прибалты уже взяли билет на войну": Ищенко о том, когда на Украину зайдут сразу три армии НАТО
Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
СМИ распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", рассказал эксперт.
Поскольку правильно говорить не если, а когда Россия прорвёт фронт, можно считать, что страны Прибалтики фактически уже взяли билет на войну, причём в ближайшем будущем, добавил он.
"Отечественные СМИ информацию распространили с хихиканьем, подсчитывая по ходу количество активных штыков во всех трёх прибалтийских армиях. Оно действительно не впечатляет. Ну так и украинская армия за последние два года уже раза три уничтожена полностью, вместе со всей своей техникой", - отметил Ищенко.
Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько из них они отправят на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО, подчеркнул политолог.
Поскольку ни одна из стран Прибалтики не имеет границы с Украиной, вводить контингент и осуществлять снабжение они будут через польско-украинскую границу, что повысит уровень вовлечённости в конфликт Варшавы и всего Альянса, заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию"
читайте на сайте Украина.ру
О миссии и концепте издания Украина.ру и журналистах, творящих его историю можно прочитать в интервью Искандера Хисамова: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом