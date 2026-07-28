https://ukraina.ru/20260728/udar-ukrainskoy-chvk-po-iraku-pyatibratov-o-tom-kak-zelenskiy-postavil-svoikh-boevikov-na-eksport-1081924082.html

Удар украинской ЧВК по Ираку: Пятибратов о том, как Зеленский поставил своих боевиков на экспорт

Удар украинской ЧВК по Ираку: Пятибратов о том, как Зеленский поставил своих боевиков на экспорт - 28.07.2026 Украина.ру

Удар украинской ЧВК по Ираку: Пятибратов о том, как Зеленский поставил своих боевиков на экспорт

Иракская разведка арестовала боевиков, которые обстреляли ряд объектов в Ираке. Задержанные признались, что действовали в интересах Украины. Список подвергшихся Украина.ру, 28.07.2026

2026-07-28T12:41

2026-07-28T12:41

2026-07-28T12:41

видео

ирак

владимир зеленский

чвк

украина

каспийское море

дональд трамп

украина.ру

война

ближний восток

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Иракская разведка арестовала боевиков, которые обстреляли ряд объектов в Ираке. Задержанные признались, что действовали в интересах Украины. Список подвергшихся атакам объектов не разглашается, однако с высокой долей вероятности это могли быть объекты КСИР, считает доцент финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов. В комментарии корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой он связал новость про боевиков в Ираке, недавний удар по иранскому кораблю в Каспийском море и предстоящую встречу Зеленского с Трампом.

ирак

украина

каспийское море

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видео, ирак, владимир зеленский, чвк, украина, каспийское море, дональд трамп, украина.ру, война, ближний восток, видео