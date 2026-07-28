Удар украинской ЧВК по Ираку: Пятибратов о том, как Зеленский поставил своих боевиков на экспорт - 28.07.2026 Украина.ру
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Удар украинской ЧВК по Ираку: Пятибратов о том, как Зеленский поставил своих боевиков на экспорт
Удар украинской ЧВК по Ираку: Пятибратов о том, как Зеленский поставил своих боевиков на экспорт - 28.07.2026 Украина.ру
Удар украинской ЧВК по Ираку: Пятибратов о том, как Зеленский поставил своих боевиков на экспорт
Иракская разведка арестовала боевиков, которые обстреляли ряд объектов в Ираке. Задержанные признались, что действовали в интересах Украины. Список подвергшихся Украина.ру, 28.07.2026
2026-07-28T12:41
2026-07-28T12:41
видео
ирак
владимир зеленский
чвк
украина
каспийское море
дональд трамп
украина.ру
война
ближний восток
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Иракская разведка арестовала боевиков, которые обстреляли ряд объектов в Ираке. Задержанные признались, что действовали в интересах Украины. Список подвергшихся атакам объектов не разглашается, однако с высокой долей вероятности это могли быть объекты КСИР, считает доцент финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов. В комментарии корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой он связал новость про боевиков в Ираке, недавний удар по иранскому кораблю в Каспийском море и предстоящую встречу Зеленского с Трампом.
ирак
украина
каспийское море
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видео, ирак, владимир зеленский, чвк, украина, каспийское море, дональд трамп, украина.ру, война, ближний восток, видео
Видео, Ирак, Владимир Зеленский, ЧВК, Украина, Каспийское море, Дональд Трамп, Украина.ру, война, Ближний Восток

Удар украинской ЧВК по Ираку: Пятибратов о том, как Зеленский поставил своих боевиков на экспорт

12:41 28.07.2026
 
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Иракская разведка арестовала боевиков, которые обстреляли ряд объектов в Ираке. Задержанные признались, что действовали в интересах Украины.

Список подвергшихся атакам объектов не разглашается, однако с высокой долей вероятности это могли быть объекты КСИР, считает доцент финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов. В комментарии корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой он связал новость про боевиков в Ираке, недавний удар по иранскому кораблю в Каспийском море и предстоящую встречу Зеленского с Трампом.
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ВидеоИракВладимир ЗеленскийЧВКУкраинаКаспийское мореДональд ТрампУкраина.рувойнаБлижний Восток
 
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