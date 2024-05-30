"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну - 30.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240530/1055356139.html
"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну
"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну - 30.05.2024 Украина.ру
"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну
На Украине обсуждают угрозу превращения российской спецоперации в войну с применением тактического ядерного оружия (ТЯО) и думают над тем, по какой причине это может случиться.
2024-05-30T05:50
2024-05-30T05:52
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
россия
впк
андрей ермолаев
андрей золотарев
руслан бортник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882638_0:86:1043:672_1920x0_80_0_0_10e69470b2d2b1cc3e79fe014059538b.jpg
Ранее украинский БПЛА преодолел рекордное расстояние и попытался атаковать радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М" в Оренбургской области. Некоторые европейские деятели, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорят о возможном разрешении Киеву бить западным оружием по территории России.Эти предложения прокомментировал президент РФ Владимир Путин. "Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах должны отдавать отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории", - заявил российский лидер во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что поражение стратегических объектов га территории РФ ставит ситуацию "на грань" - СВО может перерасти в ядерную войну. Попадания по этим объектам (РЛС – Ред.) могут изменить трактовку событий Москвой. Там могут счесть, что угроза носит экзистенциальный характер. И тогда могут быть использованы новые виды вооружений, может вступить в силу договор оборонного союза между Белоруссией и Россией, предположил эксперт, подчеркнув, что такой риск есть, угрозу игнорировать нельзя. Вопрос в том, будут ли это учитывать в Киеве при планировании дальнейших операций.Ермолаев отметил, что Россия сейчас занимается не только войной, но параллельно решает задачу модернизации системы, решает задачи реиндустриализации и совершения технологического скачка. Разгон военно-промышленного комплекса (ВПК) связан с этим, он "как тот локомотив, который призван весь состав тянуть".На Украине же, вместо реиндустриализации - повышение налогов и тарифов, падение гривны. Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что скоро даже вполне обеспеченные люди ощутят это на собственном кармане. Он в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* посоветовал украинцам хранить деньги в "сберегательных баксах", уточнив, что этих самых баксов внутри Украины до войны ходило на руках от 80 до 100 миллиардов наличными. У чиновников, по словам эксперта, теперь мода на крипту.Золотарев отметил, что Зеленский сейчас "явно пребывает не в лучшем настроении, и на то есть причины". Саммит в Женеве пройдет совсем не в том формате, в каком задумывался, скорее это будет конференция по безопасности. Байден не приедет, избирательная кампания для него важнее. Киеву могут посоветовать смягчить переговорную позицию, отказаться от "формулы Зеленского". За этим могут последовать либо выборы, либо Майдан, полагает политолог.Что касается ударов ВСУ по российским РЛС дальнего обнаружения, то это может порадовать кого-то в Лондоне или в Вашингтоне, но вряд ли облегчит жизнь тем, кто находится в Харькове — там уже сегодня цена на недвижимость упала вдвое. Ближе к зиме выяснится, насколько функционален город, отметил Золотарев.Такой же прогноз сделал и Андрей Ермолаев. По его мнению, Харьков сделают нежизнеспособным еще до зимы, даже без изменений на линии фронта город "может оказаться в крайне трагичном положении".Что с усилением мобилизации? Процесс идет, но он оказался достаточно опасным и для руководства киевского режима. Украинский политолог Руслан Бортник отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что он видит "изменение отношения части мужской среды, да и части общества к людям в форме – и это из-за ТЦКашников". По его мнению, возможно, сотрудника ТЦК нужно было бы носить какую-то особую форму, "чтобы их не путали с солдатами, с героями, которые пришли с войны".Бортник продолжил: "Во-вторых, я вижу дальнейшее падение популярности власти в Украине. В-третьих, самое худшее, я вижу хаос в этом вопросе". Этот хаос проявляется в том, что "до сих пор поступают противоречивые комментарии от официальных лиц в отношении тех или иных аспектов регулирования применения этого закона". Каждый региональный ТЦК может трактовать закон по-своему, а это основа и для коррупции, и для социального недовольства, подчеркнул эксперт.Пока мы видим внешние проявления действия нового закона, они заключаются в том, что украинские города опустели, отмечает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, закон об ужесточении мобилизации не устраивает ни военных, ни гражданское население."Потому что, например, для военных исключены нормы о демобилизации по истечении определенного срока, ротации. Ясно, что это не устраивает военных. Для населения расширена возрастная группа людей, подлежащих призыву – от 18 до 60 лет. И по сути дела, люди становятся крепостными, они лишаются конституционных прав на свободу передвижение, права обладания каким-то имуществом, автомобилем – автомобиль может быть конфискован", - рассказал политик в эфире информационного агентства БелТА.Азаров добавил, что беспредел военкоматов вызывает недовольство у населения, но это недовольство не стоит переоценивать, поскольку эффективно действует карательный режим. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что это недовольство проявится на Украине каким-то организованным образом.Политик рассказал, что из людей, которых он лично знает, теперь "некоторые сидят в тюрьмах, некоторые убиты, некоторые вынуждены были уехать"."Вот высшие иерархи УПЦ, например. Настоятель Святогорской Лавры митрополит Арсений в тюрьме сидит. До недавнего времени сидел в тюрьме и был переведен под домашний арест настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел – человек, который из руин поднял Киево-Печерскую Лавру, тридцать лет жизни отдал. Кстати, Арсений тоже поднимал из руин Святогорскую Лавру. Я могу и других называть высших иерархов Церкви. Так если к ним такое отношение, что может, так сказать, простой человек думать о себе?" - сказал Азаров.Он также отметил, что западные компании (тот же частный инвестфонд BlackRock) скупают украинские земли, украинские черноземы, Украина уже до конфликта превратилась в крупнейшего экспортера зерна. Но – "ничего общего с интересами украинского народа это не имеет".Сейчас многие земли на Украине заминированы, но, когда установится мир, постепенно "все это будет залечено", как это произошло после Великой отечественной войны. Хотя этот процесс будет долгим, трудным и мучительным, но он будет, сказал политик, добавив, что разминированием украинских полей BlackRock точно не будет заниматься.О том, какие ще проблемы обсуждают украинские эксперты в эти дни - в статье Сергея Зуева "Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны* признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240529/1055330984.html
https://ukraina.ru/20240528/1055309006.html
https://ukraina.ru/20240517/1055137850.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882638_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_9b818b405c96a040874841d5dd97dd49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, россия, впк, андрей ермолаев, андрей золотарев, руслан бортник, николай азаров, упц, политика, эксперты, киев, нато, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, Россия, ВПК, Андрей Ермолаев, Андрей Золотарев, Руслан Бортник, Николай Азаров, УПЦ, политика, эксперты, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины

"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну

05:50 30.05.2024 (обновлено: 05:52 30.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают угрозу превращения российской спецоперации в войну с применением тактического ядерного оружия (ТЯО) и думают над тем, по какой причине это может случиться.
Ранее украинский БПЛА преодолел рекордное расстояние и попытался атаковать радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М" в Оренбургской области. Некоторые европейские деятели, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорят о возможном разрешении Киеву бить западным оружием по территории России.
Эти предложения прокомментировал президент РФ Владимир Путин. "Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах должны отдавать отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории", - заявил российский лидер во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что поражение стратегических объектов га территории РФ ставит ситуацию "на грань" - СВО может перерасти в ядерную войну. Попадания по этим объектам (РЛС – Ред.) могут изменить трактовку событий Москвой. Там могут счесть, что угроза носит экзистенциальный характер. И тогда могут быть использованы новые виды вооружений, может вступить в силу договор оборонного союза между Белоруссией и Россией, предположил эксперт, подчеркнув, что такой риск есть, угрозу игнорировать нельзя. Вопрос в том, будут ли это учитывать в Киеве при планировании дальнейших операций.
Ермолаев отметил, что Россия сейчас занимается не только войной, но параллельно решает задачу модернизации системы, решает задачи реиндустриализации и совершения технологического скачка. Разгон военно-промышленного комплекса (ВПК) связан с этим, он "как тот локомотив, который призван весь состав тянуть".
На Украине же, вместо реиндустриализации - повышение налогов и тарифов, падение гривны. Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что скоро даже вполне обеспеченные люди ощутят это на собственном кармане. Он в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* посоветовал украинцам хранить деньги в "сберегательных баксах", уточнив, что этих самых баксов внутри Украины до войны ходило на руках от 80 до 100 миллиардов наличными. У чиновников, по словам эксперта, теперь мода на крипту.
Граница Луганской области
Вчера, 06:13
"Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страныНа Украине думают над тем, когда и чем может закончиться вооруженное противостояние, констатируют уже и внутреннее противостояние между армией и народом, и высчитывают сроки нового Майдана и смены вех
Золотарев отметил, что Зеленский сейчас "явно пребывает не в лучшем настроении, и на то есть причины". Саммит в Женеве пройдет совсем не в том формате, в каком задумывался, скорее это будет конференция по безопасности. Байден не приедет, избирательная кампания для него важнее. Киеву могут посоветовать смягчить переговорную позицию, отказаться от "формулы Зеленского". За этим могут последовать либо выборы, либо Майдан, полагает политолог.
Что касается ударов ВСУ по российским РЛС дальнего обнаружения, то это может порадовать кого-то в Лондоне или в Вашингтоне, но вряд ли облегчит жизнь тем, кто находится в Харькове — там уже сегодня цена на недвижимость упала вдвое. Ближе к зиме выяснится, насколько функционален город, отметил Золотарев.
Такой же прогноз сделал и Андрей Ермолаев. По его мнению, Харьков сделают нежизнеспособным еще до зимы, даже без изменений на линии фронта город "может оказаться в крайне трагичном положении".
Что с усилением мобилизации? Процесс идет, но он оказался достаточно опасным и для руководства киевского режима. Украинский политолог Руслан Бортник отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что он видит "изменение отношения части мужской среды, да и части общества к людям в форме – и это из-за ТЦКашников". По его мнению, возможно, сотрудника ТЦК нужно было бы носить какую-то особую форму, "чтобы их не путали с солдатами, с героями, которые пришли с войны".
киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 06:11
"В какой-то момент окажется, что Украины нет". Украинские эксперты о планах власти "сократить Украину"В украинском экспертном сообществе констатируют реальную возможность революции и гражданской войны. По крайней мере, все предпосылки к этому есть. Спорят и о цене вопроса, спорят о том, что теперь считать Украиной
Бортник продолжил: "Во-вторых, я вижу дальнейшее падение популярности власти в Украине. В-третьих, самое худшее, я вижу хаос в этом вопросе".
Этот хаос проявляется в том, что "до сих пор поступают противоречивые комментарии от официальных лиц в отношении тех или иных аспектов регулирования применения этого закона". Каждый региональный ТЦК может трактовать закон по-своему, а это основа и для коррупции, и для социального недовольства, подчеркнул эксперт.
Пока мы видим внешние проявления действия нового закона, они заключаются в том, что украинские города опустели, отмечает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, закон об ужесточении мобилизации не устраивает ни военных, ни гражданское население.
"Потому что, например, для военных исключены нормы о демобилизации по истечении определенного срока, ротации. Ясно, что это не устраивает военных. Для населения расширена возрастная группа людей, подлежащих призыву – от 18 до 60 лет. И по сути дела, люди становятся крепостными, они лишаются конституционных прав на свободу передвижение, права обладания каким-то имуществом, автомобилем – автомобиль может быть конфискован", - рассказал политик в эфире информационного агентства БелТА.
Азаров добавил, что беспредел военкоматов вызывает недовольство у населения, но это недовольство не стоит переоценивать, поскольку эффективно действует карательный режим. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что это недовольство проявится на Украине каким-то организованным образом.
Политик рассказал, что из людей, которых он лично знает, теперь "некоторые сидят в тюрьмах, некоторые убиты, некоторые вынуждены были уехать".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 16:39
Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровеньВ Киеве снесли храм в честь равноапостольных князей Владимира и Ольги Десятинного монастыря, который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Произошедшее сомнительно не только с морально-этической точки зрения, но и с точки зрения закона
"Вот высшие иерархи УПЦ, например. Настоятель Святогорской Лавры митрополит Арсений в тюрьме сидит. До недавнего времени сидел в тюрьме и был переведен под домашний арест настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел – человек, который из руин поднял Киево-Печерскую Лавру, тридцать лет жизни отдал. Кстати, Арсений тоже поднимал из руин Святогорскую Лавру. Я могу и других называть высших иерархов Церкви. Так если к ним такое отношение, что может, так сказать, простой человек думать о себе?" - сказал Азаров.
Он также отметил, что западные компании (тот же частный инвестфонд BlackRock) скупают украинские земли, украинские черноземы, Украина уже до конфликта превратилась в крупнейшего экспортера зерна. Но – "ничего общего с интересами украинского народа это не имеет".
Сейчас многие земли на Украине заминированы, но, когда установится мир, постепенно "все это будет залечено", как это произошло после Великой отечественной войны. Хотя этот процесс будет долгим, трудным и мучительным, но он будет, сказал политик, добавив, что разминированием украинских полей BlackRock точно не будет заниматься.
О том, какие ще проблемы обсуждают украинские эксперты в эти дни - в статье Сергея Зуева "Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны
* признан иноагентом в РФ
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияРоссияВПКАндрей ЕрмолаевАндрей ЗолотаревРуслан БортникНиколай АзаровУПЦполитикаэкспертыКиевНАТОВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:14Украинские обстрелы России и западные запреты - настоящие цели и задачи США и НАТО
06:00"Армия России не остановится". Военкор назвал причину по которой вся оборона ВСУ может рухнуть
05:50"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну
05:50"Почему не идем вперед?": эксперт объяснил, как армия РФ выравнивает фронт между Липцами и Волчанском
05:45"Быстро только котята рождаются": Алехин о том, что сейчас происходит под Волчанском
05:40Полковник Алехин: ВС РФ взяли Ивановку и Берестовое, пока ВСУ тянули бригады под Липцы и Волчанск
05:30Наведались на аэродром в Староконстантинове: эксперт раскрыл, как ВС РФ разносят боевую авиацию ВСУ
05:22Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели
05:20"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ
05:15Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
05:10"У противника горит везде": Шкурлатов рассказал, как армия РФ стачивает под Харьковом резервы ВСУ
05:09Союзники и партнеры России. Будет ли новая жизнь у Моста Дружбы
05:00"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны
04:45"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО
04:40Александр Полищук: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
04:30"Этот прилет был действительно важен": эксперт раскрыл, что скрывали ВСУ в харьковском "Эпицентре"
04:15"Партия абсолютных безумцев": офицер объяснил, решится ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
04:00ВСУ отчаянно сопротивляются: Алёхин раскрыл, как ВС РФ ювелирно берут Тихое и сжимают клещи в Купянске
03:45Несгибаемый дух русского солдата: подполковник запаса рассказал, как передается уникальный опыт СВО
03:30"Коней на переправе не меняют": эксперт объяснил, когда США могут разозлиться и убрать Зеленского
Лента новостейМолния