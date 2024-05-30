https://ukraina.ru/20240530/1055356139.html

"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну

"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну - 30.05.2024 Украина.ру

"На грани". Украинские эксперты о возможности перерастания спецоперации России на Украине в ядерную войну

На Украине обсуждают угрозу превращения российской спецоперации в войну с применением тактического ядерного оружия (ТЯО) и думают над тем, по какой причине это может случиться.

2024-05-30T05:50

2024-05-30T05:50

2024-05-30T05:52

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

россия

впк

андрей ермолаев

андрей золотарев

руслан бортник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882638_0:86:1043:672_1920x0_80_0_0_10e69470b2d2b1cc3e79fe014059538b.jpg

Ранее украинский БПЛА преодолел рекордное расстояние и попытался атаковать радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-М" в Оренбургской области. Некоторые европейские деятели, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорят о возможном разрешении Киеву бить западным оружием по территории России.Эти предложения прокомментировал президент РФ Владимир Путин. "Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах должны отдавать отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории", - заявил российский лидер во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что поражение стратегических объектов га территории РФ ставит ситуацию "на грань" - СВО может перерасти в ядерную войну. Попадания по этим объектам (РЛС – Ред.) могут изменить трактовку событий Москвой. Там могут счесть, что угроза носит экзистенциальный характер. И тогда могут быть использованы новые виды вооружений, может вступить в силу договор оборонного союза между Белоруссией и Россией, предположил эксперт, подчеркнув, что такой риск есть, угрозу игнорировать нельзя. Вопрос в том, будут ли это учитывать в Киеве при планировании дальнейших операций.Ермолаев отметил, что Россия сейчас занимается не только войной, но параллельно решает задачу модернизации системы, решает задачи реиндустриализации и совершения технологического скачка. Разгон военно-промышленного комплекса (ВПК) связан с этим, он "как тот локомотив, который призван весь состав тянуть".На Украине же, вместо реиндустриализации - повышение налогов и тарифов, падение гривны. Политтехнолог Андрей Золотарев считает, что скоро даже вполне обеспеченные люди ощутят это на собственном кармане. Он в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* посоветовал украинцам хранить деньги в "сберегательных баксах", уточнив, что этих самых баксов внутри Украины до войны ходило на руках от 80 до 100 миллиардов наличными. У чиновников, по словам эксперта, теперь мода на крипту.Золотарев отметил, что Зеленский сейчас "явно пребывает не в лучшем настроении, и на то есть причины". Саммит в Женеве пройдет совсем не в том формате, в каком задумывался, скорее это будет конференция по безопасности. Байден не приедет, избирательная кампания для него важнее. Киеву могут посоветовать смягчить переговорную позицию, отказаться от "формулы Зеленского". За этим могут последовать либо выборы, либо Майдан, полагает политолог.Что касается ударов ВСУ по российским РЛС дальнего обнаружения, то это может порадовать кого-то в Лондоне или в Вашингтоне, но вряд ли облегчит жизнь тем, кто находится в Харькове — там уже сегодня цена на недвижимость упала вдвое. Ближе к зиме выяснится, насколько функционален город, отметил Золотарев.Такой же прогноз сделал и Андрей Ермолаев. По его мнению, Харьков сделают нежизнеспособным еще до зимы, даже без изменений на линии фронта город "может оказаться в крайне трагичном положении".Что с усилением мобилизации? Процесс идет, но он оказался достаточно опасным и для руководства киевского режима. Украинский политолог Руслан Бортник отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что он видит "изменение отношения части мужской среды, да и части общества к людям в форме – и это из-за ТЦКашников". По его мнению, возможно, сотрудника ТЦК нужно было бы носить какую-то особую форму, "чтобы их не путали с солдатами, с героями, которые пришли с войны".Бортник продолжил: "Во-вторых, я вижу дальнейшее падение популярности власти в Украине. В-третьих, самое худшее, я вижу хаос в этом вопросе". Этот хаос проявляется в том, что "до сих пор поступают противоречивые комментарии от официальных лиц в отношении тех или иных аспектов регулирования применения этого закона". Каждый региональный ТЦК может трактовать закон по-своему, а это основа и для коррупции, и для социального недовольства, подчеркнул эксперт.Пока мы видим внешние проявления действия нового закона, они заключаются в том, что украинские города опустели, отмечает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, закон об ужесточении мобилизации не устраивает ни военных, ни гражданское население."Потому что, например, для военных исключены нормы о демобилизации по истечении определенного срока, ротации. Ясно, что это не устраивает военных. Для населения расширена возрастная группа людей, подлежащих призыву – от 18 до 60 лет. И по сути дела, люди становятся крепостными, они лишаются конституционных прав на свободу передвижение, права обладания каким-то имуществом, автомобилем – автомобиль может быть конфискован", - рассказал политик в эфире информационного агентства БелТА.Азаров добавил, что беспредел военкоматов вызывает недовольство у населения, но это недовольство не стоит переоценивать, поскольку эффективно действует карательный режим. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что это недовольство проявится на Украине каким-то организованным образом.Политик рассказал, что из людей, которых он лично знает, теперь "некоторые сидят в тюрьмах, некоторые убиты, некоторые вынуждены были уехать"."Вот высшие иерархи УПЦ, например. Настоятель Святогорской Лавры митрополит Арсений в тюрьме сидит. До недавнего времени сидел в тюрьме и был переведен под домашний арест настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел – человек, который из руин поднял Киево-Печерскую Лавру, тридцать лет жизни отдал. Кстати, Арсений тоже поднимал из руин Святогорскую Лавру. Я могу и других называть высших иерархов Церкви. Так если к ним такое отношение, что может, так сказать, простой человек думать о себе?" - сказал Азаров.Он также отметил, что западные компании (тот же частный инвестфонд BlackRock) скупают украинские земли, украинские черноземы, Украина уже до конфликта превратилась в крупнейшего экспортера зерна. Но – "ничего общего с интересами украинского народа это не имеет".Сейчас многие земли на Украине заминированы, но, когда установится мир, постепенно "все это будет залечено", как это произошло после Великой отечественной войны. Хотя этот процесс будет долгим, трудным и мучительным, но он будет, сказал политик, добавив, что разминированием украинских полей BlackRock точно не будет заниматься.О том, какие ще проблемы обсуждают украинские эксперты в эти дни - в статье Сергея Зуева "Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240529/1055330984.html

https://ukraina.ru/20240528/1055309006.html

https://ukraina.ru/20240517/1055137850.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, россия, впк, андрей ермолаев, андрей золотарев, руслан бортник, николай азаров, упц, политика, эксперты, киев, нато, вооруженные силы украины