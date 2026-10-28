https://ukraina.ru/20261028/deneg-net-est-edinstvo-evropeyskie-soyuzniki-bolshe-ne-mogut-spasat-ukrainu-za-svoy-scht-1084137417.html

Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт

Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт - 28.10.2026 Украина.ру

Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счёт

Слов поддержки западных партнёров в адрес Украины много, но финансовая помощь за ними не следует. "Денег нет, но вы держитесь" – получается так

2026-10-28T18:51

2026-10-28T18:51

2026-10-28T18:51

эксклюзив

украина

нато

военная помощь

европа

ес

вооруженные силы украины

сша

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Пока мировые СМИ и эксперты обсуждают звонок президента Финляндии и премьер-министра Норвегии президенту РФ Владимиру Путину как дипломатический прорыв, а отдельные политики ЕС критикуют коллег за такую инициативу, целый ряд европейских союзников Киева продолжает твердить о неизменной солидарности с ним, однако есть важный нюанс.Поддержка Киева была в числе вопросов, которые обсуждали касательно политики ЕС представители Германии, Франции и Польши по европейским делам в приграничном с Россией польском городе Гижицко 25-26 октября на встрече, приуроченной к 35-летию Веймарского треугольника (предназначенного для координации внешнеполитических позиций Берлина, Парижа и Варшавы).Министр по делам Европы Франции Бенжамен Аддад призвал ускорить предоставление помощи Украине, заявив: "Мы должны продолжать эти действия, приняв 22-й пакет санкций против России, ускорив выделение кредита [Украине] в размере €90 млрд и обеспечив военную поддержку, в частности реализовав решения, объявленные в рамках "коалиции желающих". Мы должны помочь украинцам пережить зиму, которая будет трудной".Политики также подтвердили, что Веймарский формат продолжит координировать усилия по долгосрочной поддержке Украины, особенно в контексте её интеграции в ЕС.Подобные заявления в Киеве любят и с радостью потом на таковые ссылаются, стремясь подчеркнуть значимость своей страны и ситуации вокруг неё для всего европейского континента. Только эти слова так и останутся лишь словами, поскольку участники Веймарского треугольника не уполномочены принимать какие-либо решения по части выделения денег на новые партии вооружений и пакеты финансовой помощи. Это не более, чем демонстрация солидарности крупных государств-членов ЕС по украинскому вопросу и сигнал национальным парламентам, которые должны одобрить транши для Киева. Только сейчас у Бундестага, Национального собрания и Сейма явно другие приоритеты: местным законодателям нужно искать деньги на решение острых внутренних социально-экономических проблем, вызывающих недовольство населения, а также на отчисление в бюджеты Евросоюза и НАТО. Так что сигнал может бы послан, но необязательно станет толчком к изменениям.Ну ладно, Веймарский треугольник – это неформальный международный форум, так что ждать чего-то кроме громких заявлений от него не стоило (хотя в наш век информационный фон имеет не последнее значение). Другое дело – министры обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши (группы E5), чья встреча проходила в Париже 26 октября параллельно с мероприятием в Гижицко."Мы будем и впредь неизменно поддерживать Украину в её борьбе. Способность Украины защитить себя сейчас и в будущем имеет критически важное значение для евроатлантической коллективной безопасности. Мы подчёркиваем необходимость продолжать оказывать Украине поддержку всеми доступными средствами: политическими, военными и финансовыми", – говорится в итоговом коммюнике.Подчёркивать-то подчёркивают, но тоже ничего не выделяют и даже не содействуют этому. Даже в свете "самой острой и долгосрочной угрозы для евроатлантической безопасности и стабильности", как в документе обозначена Россия, хотя прежние партии вооружений Европа выделяла именно с аргументом, что ей самой нужно противостоять угрозе со стороны РФ. Видимо, эта схема уже не работает.Но это даже не нулевой результат. Пятёрка никаких подвижек по подпитке ВСУ не сделала. Теоретически могли бы, например, перераспределить по действующим контрактам очерёдность поставок оружия, которые уже производятся европейским ВПК, но, если приглядеться детальнее, всё совсем не так ураино-солидарно. Италия, министерство обороны которой по итогам встречи в Париже опубликовало заявление, где говорится о "единстве с Украиной", приостановила выделение военной помощи этой стране до промежуточных выборов в США по решению премьер-министра республики Джорди Мелони. Поставок из Рима ВСУ не получали уже 9 месяцев и непонятно, когда получат."Дворец Киджи продолжает подтверждать поддержку Киева, не указывая, когда заверения превратятся в отправку помощи. Складывается не решение об остановке поставок, а череда переносов, которые постепенно сдвигают горизонт выбора", — отмечает газета ll Giornale.Сначала решение о новом пакете помощи планировалось принять в июле, затем – в сентябре, теперь – после 3 ноября.Все остальные участники группы – Великобритания, Германия, Франция и Польша – сократили объёмы военной помощи Украине по сравнению с первыми годами СВО. Правда, министр финансов Соединённого королевства Джон Хили объявил 28 октября о выделении Киеву дополнительных £10 млрд экономической и военной помощи. Тем не менее, общая тенденция всё равно не в пользу Украины.Настолько, что украинскому министру обороны Евгению Хмаре пришлось выпустить срочное обращение к коллегам из E5. Он предложил пятёрке стран передать Киеву 10% имеющихся у них запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, законтрактованные за счёт кредита Евросоюза, и нарастить совместное производство беспилотников на территории государств-союзников, попутно ещё запросив переносные зенитные ракетные комплексы."Украина рассчитывает на финансирование новых закупок и на передачу систем из имеющихся запасов партнёров", – подчёркнуто в заявлении Министерства обороны Украины.А партнёры Киева, конкретно группа Е5, рассчитывают на другое: чтобы помощь Вашингтона киевскому режиму, включая поставки вооружений, развединформации и спутниковых данных, сохранилась. Европейцы намерены сделать для этого всё возможное, заверил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Они и так стараются восполнить сокращение помощи Соединённых Штатов, например, ищут замену американской системе Starlink. Правда запуск первых спутников, о разработке которых договорились Министерство обороны Украины и финские Nokia и ICEYE, состоится не раньше 2028 года, а спутниковая связь нужна ВСУ прямо сейчас.Президент США Дональд Трамп известен своими резкими заявлениями и смелыми решениями, но вместе с тем и способностью открутить всё назад: как легко остановил военную помощь Киеву после ссоры с главой режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в частности, так и возобновил, в т.ч. передачу ценных для украинской армии разведданных. Меж тем, ожидать, что нынешняя администрация нарастит денежные и оружейные потоки Украине, не стоит, особенно в свете активизировавшегося переговорного процесса по урегулированию конфликта.Кроме того, всё чаще в последнее время звучат признания, что европейские союзники Украины самостоятельно покрыть её нужды в полном объёме не способны."Европа не может в одиночку удовлетворить финансовые потребности Украины. Международные партнёры, в том числе союзники по НАТО, также должны увеличить поддержку", – заявил представитель Еврокомиссии Financial Times.И тут же газета отмечает, что 32 государств-членов НАТО до сих пор не выделили €13 млрд из €70 млрд, обещанных на июльском саммите Альянса в Анкаре на военную поддержку Киева.К тому же, согласно прогнозу Еврокомиссии, с которым ознакомилась редакция Financial Times, союзники Украины за пределами ЕС пообещали выделить на следующий год в качестве помощи лишь €4 млрд, для сравнения, на 2026 год было €19 млрд. При этом на долю США, Великобритании, Канады и Японии в совокупности придётся всего €1 млрд.Слов поддержки и солидарности звучит много, но финансами они подкрепляются далеко не всегда и далеко не в том объёме, как хотелось бы Банковой.

https://ukraina.ru/20261027/andrey-suzdaltsev-lidery-evropy-zasuetilis-ponyav-chto-im-net-mesta-za-stolom-peregovorov-po-ukraine-1084111299.html

https://ukraina.ru/20261020/sami-ne-dayut-drugim-ne-pozvolyayut-ssha-sabotiruyut-peredachu-kievu-raket-dlya-patriot-1083930571.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, нато, военная помощь, европа, ес, вооруженные силы украины, сша