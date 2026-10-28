Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье - 28.10.2026 Украина.ру
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Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье
Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье - 28.10.2026 Украина.ру
Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье
ВС РФ успешно уничтожили две из трёх переправ через Днепр в районе Запорожья — действующей остаётся только мост Преображенского, но и на нём повреждено автомобильное полотно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-10-28T19:30
2026-10-28T19:30
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Комментируя успехи ВС РФ на Запорожском фронте, эксперт подтвердил: из трёх переправ через Днепр действующей осталась только одна — мост Преображенского, но и он получил серьезные повреждения.Анпилогов отметил, что через Днепр в районе Запорожья переброшены три основные артерии, и все они находятся под ударами российских войск. "Дамба Днепрогэс, комбинированный мост Преображенского и Вантовый мост. Мы по ним наносим удары", — заявил эксперт.Из этой тройки в рабочем состоянии остался только мост Преображенского, и именно на него легла основная нагрузка. "Автомобильное полотно на нем тоже повреждено. Поэтому украинцы перешли на реверсивное движение. Город стоит в пробках", — пояснил он.Что касается Вантового моста, то он технически способен пропускать транспорт в реверсивном режиме, но сейчас не используется. "Вантовый мост тоже может открываться для реверсивного движения, но пока он закрыт", — подчеркнул Анпилогов.Таким образом, из трёх переправ ВСУ действующей остаётся лишь одна, и та работает с ограничениями из-за повреждённого полотна, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье

19:30 28.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
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ВС РФ успешно уничтожили две из трёх переправ через Днепр в районе Запорожья — действующей остаётся только мост Преображенского, но и на нём повреждено автомобильное полотно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя успехи ВС РФ на Запорожском фронте, эксперт подтвердил: из трёх переправ через Днепр действующей осталась только одна — мост Преображенского, но и он получил серьезные повреждения.
Анпилогов отметил, что через Днепр в районе Запорожья переброшены три основные артерии, и все они находятся под ударами российских войск. "Дамба Днепрогэс, комбинированный мост Преображенского и Вантовый мост. Мы по ним наносим удары", — заявил эксперт.
Из этой тройки в рабочем состоянии остался только мост Преображенского, и именно на него легла основная нагрузка. "Автомобильное полотно на нем тоже повреждено. Поэтому украинцы перешли на реверсивное движение. Город стоит в пробках", — пояснил он.
Что касается Вантового моста, то он технически способен пропускать транспорт в реверсивном режиме, но сейчас не используется. "Вантовый мост тоже может открываться для реверсивного движения, но пока он закрыт", — подчеркнул Анпилогов.
Таким образом, из трёх переправ ВСУ действующей остаётся лишь одна, и та работает с ограничениями из-за повреждённого полотна, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
О боях за Доброполье, находках противника, перспективах развития БПЛА и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Мы уничтожали всё": командир "Спарты" "Малыш" об освобождении Доброполья" на сайте Украина.ру.
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