Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область - 28.10.2026 Украина.ру
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Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область
Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область - 28.10.2026 Украина.ру
Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область
Россия и Украина договорились о регулярных гуманитарных миссиях в Херсонской области, которые будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Ключевую роль в достижении соглашения сыграла первая леди США Мелания Трамп
2026-10-28T19:43
2026-10-28T19:43
новости
украина
херсонская область
мелания трамп
верховная рада
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Документ, детализирующий план продолжения гуманитарных операций, был подписан 23 октября в Белоруссии. От Украины подпись поставил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, от России — омбудсмен Яна Лантратова. Согласно условиям, после завершения текущей миссии в Алёшках стороны обязуются наладить постоянные поставки продовольствия, медикаментов и организацию репатриации жителей.По информации старшего советника первой леди Марка Бекмана, команда Мелании Трамп заручилась письменным согласием Киева и Москвы на её эксклюзивное посредничество, после чего она провела прямые переговоры с высшим руководством обеих стран. При этом Белый дом подчеркивает: традиционный аппарат национальной безопасности в процессе задействован не был — это исключительно инициатива первой леди.Текущая операция в Алёшках расписана максимально подробно. В город доставят еду, чистую воду, лекарства и врачей, а желающим дадут возможность эвакуироваться. Стороны даже согласовали список допустимой военной техники для охраны и наличие рефрижераторов для тел, которые могут быть обнаружены по пути. Чтобы избежать случайных столкновений, миссию возглавят гражданские координаторы, а не военные.Режим тишины для обеспечения безопасности конвоев начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени и продлится до 1 ноября, при этом его зону расширили за пределы самого города.
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новости, украина, херсонская область, мелания трамп, верховная рада
Новости, Украина, Херсонская область, Мелания Трамп, Верховная Рада

Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область

19:43 28.10.2026
 
© REUTERS / 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS / 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"
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Россия и Украина договорились о регулярных гуманитарных миссиях в Херсонской области, которые будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Ключевую роль в достижении соглашения сыграла первая леди США Мелания Трамп
Документ, детализирующий план продолжения гуманитарных операций, был подписан 23 октября в Белоруссии. От Украины подпись поставил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, от России — омбудсмен Яна Лантратова. Согласно условиям, после завершения текущей миссии в Алёшках стороны обязуются наладить постоянные поставки продовольствия, медикаментов и организацию репатриации жителей.
По информации старшего советника первой леди Марка Бекмана, команда Мелании Трамп заручилась письменным согласием Киева и Москвы на её эксклюзивное посредничество, после чего она провела прямые переговоры с высшим руководством обеих стран. При этом Белый дом подчеркивает: традиционный аппарат национальной безопасности в процессе задействован не был — это исключительно инициатива первой леди.
Текущая операция в Алёшках расписана максимально подробно. В город доставят еду, чистую воду, лекарства и врачей, а желающим дадут возможность эвакуироваться. Стороны даже согласовали список допустимой военной техники для охраны и наличие рефрижераторов для тел, которые могут быть обнаружены по пути. Чтобы избежать случайных столкновений, миссию возглавят гражданские координаторы, а не военные.
Режим тишины для обеспечения безопасности конвоев начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени и продлится до 1 ноября, при этом его зону расширили за пределы самого города.
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19:43Раз в месяц: РФ и Украина договорились о гуманитарных конвоях в Херсонскую область
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