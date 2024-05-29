https://ukraina.ru/20240529/1055367350.html

Страны, разрешившие ВСУ бить по РФ, безрадостные перспективы беженцев, арест ветерана КГБ. Итоги 29 мая

Страны, разрешившие ВСУ бить по РФ, безрадостные перспективы беженцев, арест ветерана КГБ. Итоги 29 мая - 29.05.2024 Украина.ру

Страны, разрешившие ВСУ бить по РФ, безрадостные перспективы беженцев, арест ветерана КГБ. Итоги 29 мая

Украинские СМИ утверждают, что 10 западных стран разрешили использовать свое оружие по территории России; ПАСЕ хочет платить беженцам, которые вернутся на Украину; во Львове посадили на 15 лет пенсионера, ветерана КГБ

2024-05-29T19:37

2024-05-29T19:37

2024-05-29T19:37

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Удары по РоссииУкраинское издание "Лига.Новости" опубликовало материал, в котором утверждается, что десять стран Запада: Великобритания, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Франция, Литва, Нидерланды, Чехия и Швеция разрешили Киеву наносить удары своим оружием по территории России (вероятнее всего, имеются в виду границы 1991 года).Позже издание опубликовало аналогичный материал о Канаде, ссылаясь на слова министра иностранных дел страны Мелани Жоли во время пресс-конференции со шведским коллегой Тобиасом Бильстремом. Материалы перепечатали все украинские СМИ.Авторы материала привели в качестве подтверждения цитаты лидеров перечисленных стран, в частности – президента Франции Эммануэля Макрона, президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен и других.В интервью Bloomberg советник главы Минстратегпрома Украины Юрий Сак заявил, что Украина уже наносила удары по территории России британскими ракетами Storm Shadow."Уже был прецедент. Британия уже предварительно разрешила Украине бить их дальнобойными ракетами Storm Shadow и мы их успешно использовали", – сказал он.Официально в Лондоне этого не подтверждали, однако глава МИД страны Дэвид Кэмерон заявлял, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Великобританией, в ответ на российские удары.Накануне, в ходе пресс-конференции в Ташкенте, президент России Владимир Путин подчеркнул, что ответственность за действия ВСУ несут страны НАТО."Высокоточное оружие не может быть использовано без космических средств разведки. Страны НАТО в ответе за то, что помогают с этим украинцам. Если Украина будет и дальше наносить удары, Россия будет и дальше создавать всё новые зоны безопасности. Если против РФ будет применено оружие высокой дальности — мы ответим зеркально", — сказал глава государства.Ночью украинские беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае. В среду во второй половине дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона, населенных пунктов Грайворонского округа, где пострадал мирный житель."В селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал один мирный житель. У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается", — написал он в своем телеграм-канале.Суд над "корректировщиком"В тюрьму отправили жителя Львовской области Александра Косторного, обвиненного в наведении ракет на Яворовский полигон на Львовщине, пишут западноукраинские местные СМИ.Косторный – львовянин, ветеран КГБ, пенсионер 73-х лет. 23 мая суд вынес ему приговор: 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Статья – государственная измена.СБУ, собиравшая "доказательства", обвинила его в корректировке ракетного удара по Яворовскому полигону 13 марта 2022 года.Среди "улик" – "переписка с агентом ФСБ" в мессенджере."По указанию агрессора, он должен был установить места базирования Сил обороны на территории Львовщины", – сказано в пресс-релизе.Какую уникальную информацию мог сообщить "ФСБ" Косторный – неизвестно, Яворовскому (а в прошлом – Львовскому) полигону почти столетие. Он был создан еще при польской власти до того, как Львовская, Станиславская (теперь - Ивано-Франковская) и Тернопольская области в состав СССР, затем использовался Советской армией, после войны в нем размещался Львовский учебный центр Прикарпатского военного округа ВС СССР.Место расположения полигон не менял. В 60-е годы на его базе проводились масштабные учения, в независимой Украине – учения программы НАТО "Щит мира". В украинских СМИ и телеграм-каналах многократно появлялись видео и фото с Яворовского полигона.Приплатить беженцамКомитет Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) по миграции утвердил решение о денежных выплатах беженцам с Украины, которые примут решение вернуться на Родину, сообщил в среду депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.По его информации, речь идет о возвращении украинцев после окончания военных действий, хотя раньше в некоторых европейских странах обсуждали возможность выплат тем, кто вернется на Украину прямо сейчас.Гончаренко* назвал решение "очень важным".В апреле МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.Украинских беженцев, в первую очередь – мужчин призывного возраста, на фоне тотальной мобилизации таким образом пытаются стимулировать вернуться на Родину и вступить в ВСУ. По нормам единого европейского законодательства до окончания военных действий они имеют право оставаться в той стране, в которой получили защиту.Однако в некоторых странах положение беженцев ухудшается.Накануне украинцам посоветовали искать жилье в Чехии, так как в предоставленном государством они смогут остаться только до 1 сентября.Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис в интервью Ireland AM заявил, что в стране планируют закрыть почти 75 центров для беженцев с Украины, которые были обустроены в гостиницах и других гражданских объектах."Мы предприняли ряд мер, чтобы показать людям, что существует система, основанная на правилах. Что если вы пришли сюда и не имеете права тут находиться, вы скорее узнаете об этом и вас попросят уйти. Наша система социального обеспечения существует, чтобы поддержать вас, но она никогда не открыта для злоупотреблений", – довольно резко выразился Гаррис.Немецкое издание Tagesspiegel также пишет, что 1000 беженцев, подпадающих под действие закона о тех, кто ищет убежища, должны покинуть предоставленное им жилье в Саксонии.Статус, который Германия предоставляет украинцам, не предусматривает такое расселения, а квартиры, в которых живут украинцы, "остро нужны беженцам из других стран, которым по закону запрещено снимать собственное жилье – в отличие от украинцев", пишет издание.В середине мая эти украинские граждане получили письменные предписания освободить арендованные районом квартиры до 15 июня.* Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240529/1055361578.html

https://ukraina.ru/20240529/1055349998.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, владимир путин, вооруженные силы украины, кгб, нато