https://ukraina.ru/20240527/1055320103.html

Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста

Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста - 27.05.2024 Украина.ру

Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста

Осужденные, получившие амнистию из-за мобилизации в Вооруженные силы Украины, будут служить в штурмовых подразделениях, заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире украинского национального телемарафона

2024-05-27T22:32

2024-05-27T22:32

2024-05-27T22:33

новости

денис малюська

вооруженные силы украины

верховная рада

мобилизация

всу

сво

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По его словам, на сегодня мобилизованные осуждённые тренируются на полигонах и пока не отправились на фронт. "Это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешения с другими военнослужащими", – цитирует его телеграм-канал "Униан". Прежде Малюська уже делал подобное заявление и связывал отправку заключенных на передовую, а не в тыловые подразделения с тем, что оттуда они могут сбежать. Отмечалось также, что с отправкой на фронт осужденные приобретут условную свободу, то есть если они заходят уклониться от службы, то получат новый срок и снова окажутся в тюрьме. В целом, министр юстиции ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных. Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных 8 мая, а уже 17 мая Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позже суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из таких мобилизованных едва исполнилось 24 года.

https://ukraina.ru/20240522/1055224650.html

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новости, денис малюська, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, всу, сво