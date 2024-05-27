Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста - 27.05.2024 Украина.ру
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Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста
Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста - 27.05.2024 Украина.ру
Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста
Осужденные, получившие амнистию из-за мобилизации в Вооруженные силы Украины, будут служить в штурмовых подразделениях, заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире украинского национального телемарафона
2024-05-27T22:32
2024-05-27T22:33
новости
денис малюська
вооруженные силы украины
верховная рада
мобилизация
всу
сво
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По его словам, на сегодня мобилизованные осуждённые тренируются на полигонах и пока не отправились на фронт. "Это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешения с другими военнослужащими", – цитирует его телеграм-канал "Униан". Прежде Малюська уже делал подобное заявление и связывал отправку заключенных на передовую, а не в тыловые подразделения с тем, что оттуда они могут сбежать. Отмечалось также, что с отправкой на фронт осужденные приобретут условную свободу, то есть если они заходят уклониться от службы, то получат новый срок и снова окажутся в тюрьме. В целом, министр юстиции ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных. Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных 8 мая, а уже 17 мая Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позже суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из таких мобилизованных едва исполнилось 24 года.
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новости, денис малюська, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, всу, сво
Новости, Денис Малюська, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, СВО

Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста

22:32 27.05.2024 (обновлено: 22:33 27.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis MalyuskaДенис Малюська
Денис Малюська - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis Malyuska
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Осужденные, получившие амнистию из-за мобилизации в Вооруженные силы Украины, будут служить в штурмовых подразделениях, заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире украинского национального телемарафона
По его словам, на сегодня мобилизованные осуждённые тренируются на полигонах и пока не отправились на фронт.

"Это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешения с другими военнослужащими", – цитирует его телеграм-канал "Униан".

Прежде Малюська уже делал подобное заявление и связывал отправку заключенных на передовую, а не в тыловые подразделения с тем, что оттуда они могут сбежать. Отмечалось также, что с отправкой на фронт осужденные приобретут условную свободу, то есть если они заходят уклониться от службы, то получат новый срок и снова окажутся в тюрьме.
В целом, министр юстиции ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных 8 мая, а уже 17 мая Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позже суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из таких мобилизованных едва исполнилось 24 года.
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