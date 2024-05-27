Мобилизованных в ВСУ заключенных сразу кинут на штурмы, пообещал глава украинского Минюста
22:32 27.05.2024 (обновлено: 22:33 27.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis MalyuskaДенис Малюська
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Denis Malyuska
Осужденные, получившие амнистию из-за мобилизации в Вооруженные силы Украины, будут служить в штурмовых подразделениях, заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире украинского национального телемарафона
По его словам, на сегодня мобилизованные осуждённые тренируются на полигонах и пока не отправились на фронт.
"Это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока что состоят исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешения с другими военнослужащими", – цитирует его телеграм-канал "Униан".
Прежде Малюська уже делал подобное заявление и связывал отправку заключенных на передовую, а не в тыловые подразделения с тем, что оттуда они могут сбежать. Отмечалось также, что с отправкой на фронт осужденные приобретут условную свободу, то есть если они заходят уклониться от службы, то получат новый срок и снова окажутся в тюрьме.
В целом, министр юстиции ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных.
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