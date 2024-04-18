https://ukraina.ru/20240418/1054594808.html

Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать

Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать - 18.04.2024 Украина.ру

Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать

Осужденные на Украине в случае их мобилизации в Вооруженные силы страны не будут направлены в тыловые подразделения, откуда они смогут сбежать. Вчерашних заключенных отправят сразу на фронт для участия в боях, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська

2024-04-18T23:53

2024-04-18T23:53

2024-04-18T23:54

новости

украина

денис малюська

киев

рада

верховная рада

вооруженные силы украины

мобилизация

заключенные

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_147706d05d7bbfa9fa5012c6da6f46ae.jpg

Помимо этого, министр уточнил, что с отправкой на фронт заключенные приобретут условную свободу, то есть если они заходят уклониться от службы – получат новый срок и снова окажутся в тюрьме. Заключенных, осужденных за убийство, Малюська назвал "более эффективными" и признал, что Киеву выгоднее отправлять на фронт тех умеет убивать, чем тех, кто получил срок за грабеж. Накануне председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк сообщала, что осужденные смогут стать не только рядовыми, но и сержантами и офицерами ВСУ.

https://ukraina.ru/20240418/1054592199.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, денис малюська, киев, рада, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, заключенные, всу