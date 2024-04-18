Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать - 18.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240418/1054594808.html
Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать
Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать - 18.04.2024 Украина.ру
Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать
Осужденные на Украине в случае их мобилизации в Вооруженные силы страны не будут направлены в тыловые подразделения, откуда они смогут сбежать. Вчерашних заключенных отправят сразу на фронт для участия в боях, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська
2024-04-18T23:53
2024-04-18T23:54
новости
украина
денис малюська
киев
рада
верховная рада
вооруженные силы украины
мобилизация
заключенные
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_147706d05d7bbfa9fa5012c6da6f46ae.jpg
Помимо этого, министр уточнил, что с отправкой на фронт заключенные приобретут условную свободу, то есть если они заходят уклониться от службы – получат новый срок и снова окажутся в тюрьме. Заключенных, осужденных за убийство, Малюська назвал "более эффективными" и признал, что Киеву выгоднее отправлять на фронт тех умеет убивать, чем тех, кто получил срок за грабеж. Накануне председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк сообщала, что осужденные смогут стать не только рядовыми, но и сержантами и офицерами ВСУ.
https://ukraina.ru/20240418/1054592199.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_226:5:1744:1143_1920x0_80_0_0_661e768bbbd8d28e170d196169483435.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, денис малюська, киев, рада, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, заключенные, всу
Новости, Украина, Денис Малюська, Киев, Рада, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация, заключенные, ВСУ

Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать

23:53 18.04.2024 (обновлено: 23:54 18.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Осужденные на Украине в случае их мобилизации в Вооруженные силы страны не будут направлены в тыловые подразделения, откуда они смогут сбежать. Вчерашних заключенных отправят сразу на фронт для участия в боях, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська
"Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины - это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".
Помимо этого, министр уточнил, что с отправкой на фронт заключенные приобретут условную свободу, то есть если они заходят уклониться от службы – получат новый срок и снова окажутся в тюрьме.
Заключенных, осужденных за убийство, Малюська назвал "более эффективными" и признал, что Киеву выгоднее отправлять на фронт тех умеет убивать, чем тех, кто получил срок за грабеж.
Накануне председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк сообщала, что осужденные смогут стать не только рядовыми, но и сержантами и офицерами ВСУ.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 18:40
Женщины, алиментщики и заключённые — ВСУ ждёт пополнение. Итоги 18 апреля на УкраинеСтало известно, за счёт кого будут пополнять ряды Вооружённых сил Украины и других украинских военизированных формирований
 
НовостиУкраинаДенис МалюськаКиевРадаВерховная РадаВооруженные силы УкраинымобилизациязаключенныеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:53Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать
23:33ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ
23:15Польша отказала Украине в передаче систем ПВО
22:45ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist
22:25Кулеба не удержал "дипломатическую тайну" о ПВО для Украины
21:58Зеленский вручил орден "За заслуги перед Украиной" Ален Делону
21:31Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО
21:19Украина одновременно получит кредит и арестованные активы РФ – СМИ
20:41В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки, связанные с РДК* и Азовом*
20:10В МИД Украины возмутились тому, что Грузия не хочет украинизироваться
19:47Шольц верит, что НАТО сможет передать Украине 6 систем ПВО Patriot
19:30Дмитрий Голубовский: Когда Россия в Одессе получит главный приз СВО, ей придется договариваться с Китаем
19:23СБУ разоблачила поляка, который якобы планировал покушение на Зеленского
18:56В Белоруссии задержали несостоявшегося ВСУшника, планировавшего диверсии
18:40Женщины, алиментщики и заключённые — ВСУ ждёт пополнение. Итоги 18 апреля на Украине
18:38Франция мечтает повторить интервенцию времён Гражданской войны в России, надеясь на помощь Армении
18:26У Зеленского связали победу России в СВО с началом третьей мировой войны
18:01Деньги вернуть, никаких пенсий, ATACMS - под вопросом: неприятные для Украины аспекты проекта помощи США
17:59Украина должна сама обеспечить себя военнослужащими, заявил генсек НАТО
17:37Минобороны Украины предпримет больше усилий для гендерного равенства в ВСУ
Лента новостейМолния