Мобилизованных осужденных будут сразу кидать в бой, а то в тылу могут сбежать
23:53 18.04.2024 (обновлено: 23:54 18.04.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Осужденные на Украине в случае их мобилизации в Вооруженные силы страны не будут направлены в тыловые подразделения, откуда они смогут сбежать. Вчерашних заключенных отправят сразу на фронт для участия в боях, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська
"Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины - это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".
Помимо этого, министр уточнил, что с отправкой на фронт заключенные приобретут условную свободу, то есть если они заходят уклониться от службы – получат новый срок и снова окажутся в тюрьме.
Заключенных, осужденных за убийство, Малюська назвал "более эффективными" и признал, что Киеву выгоднее отправлять на фронт тех умеет убивать, чем тех, кто получил срок за грабеж.
Накануне председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк сообщала, что осужденные смогут стать не только рядовыми, но и сержантами и офицерами ВСУ.