Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Украинской службе BBC
Министр предположил, что больше заключенных мобилизовать не удастся.
"Вопрос в подходах. Я говорю — цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная", — заявил Малюська.
По его словам, многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.
По его словам, многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.
Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада приняла 8 мая законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности, мобилизованы не будут.