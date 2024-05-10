https://ukraina.ru/20240510/1055001117.html

Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных

Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных - 10.05.2024 Украина.ру

Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных

Вооруженные силы Украины могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Украинской службе BBC

2024-05-10T11:22

2024-05-10T11:22

2024-05-10T11:22

новости

украина

денис малюська

верховная рада

мобилизация

заключенные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1c/1054802647_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_b3a83049c50e981d4550c7a0a7bc0d63.jpg

Министр предположил, что больше заключенных мобилизовать не удастся.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада приняла 8 мая законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности, мобилизованы не будут.

https://ukraina.ru/20240508/1054973993.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, денис малюська, верховная рада, мобилизация, заключенные