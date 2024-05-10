Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных - 10.05.2024 Украина.ру
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Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных
Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных - 10.05.2024 Украина.ру
Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных
Вооруженные силы Украины могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Украинской службе BBC
2024-05-10T11:22
2024-05-10T11:22
новости
украина
денис малюська
верховная рада
мобилизация
заключенные
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Министр предположил, что больше заключенных мобилизовать не удастся.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада приняла 8 мая законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности, мобилизованы не будут.
https://ukraina.ru/20240508/1054973993.html
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новости, украина, денис малюська, верховная рада, мобилизация, заключенные
Новости, Украина, Денис Малюська, Верховная Рада, мобилизация, заключенные

Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных

11:22 10.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Вооруженные силы Украины могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью Украинской службе BBC
Министр предположил, что больше заключенных мобилизовать не удастся.
"Вопрос в подходах. Я говорю — цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная", — заявил Малюська.
По его словам, многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.
Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада приняла 8 мая законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленное убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности, мобилизованы не будут.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
8 мая, 15:01
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденныхПарламент Украины принял законопроект о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления. Об этом сообщил 8 мая депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
 
НовостиУкраинаДенис МалюськаВерховная Радамобилизациязаключенные
 
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