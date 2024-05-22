https://ukraina.ru/20240522/1055228888.html

Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года

Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года - 22.05.2024 Украина.ру

Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года

Хмельницкий городской районный суд удовлетворил первые представления об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы в рядах ВСУ. В ближайшее время на передовую отправятся 24-х и 43-летний украинцы, ранее осужденные за воровство

2024-05-22T18:16

2024-05-22T18:16

2024-05-22T18:21

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Оба преступника являются жителями сел Хмельницкого и Красиловского районов Хмельницкой области и самостоятельно изъявили желание отправится на фронт, уточнила пресс-служба суда. Заключенных освободят "не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу". После их передадут в подразделения Национальной гвардии Украины, доставят в военкомат для заключения контракта и прохождения военной службы. Отмечается, что за каждым таким освобожденным будет установлен надзор. В среду, 22 мая Хмельницкий горрайонный суд принялся рассматривать еще 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы. Владимир Зеленский 17 мая подписал закон о мобилизации в ряды ВСУ заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По данным замминистра юстиции Украины Елены Высоцкой, всего около 4,5 тысяч преступников согласились пойти на фронт в обмен на освобождение.

https://ukraina.ru/20240403/1054275217.html

https://ukraina.ru/20240522/1055224650.html

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новости, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы украины, мобилизация, всу, заключенные