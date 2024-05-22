Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года - 22.05.2024 Украина.ру
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Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года
Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года - 22.05.2024 Украина.ру
Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года
Хмельницкий городской районный суд удовлетворил первые представления об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы в рядах ВСУ. В ближайшее время на передовую отправятся 24-х и 43-летний украинцы, ранее осужденные за воровство
2024-05-22T18:16
2024-05-22T18:21
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Оба преступника являются жителями сел Хмельницкого и Красиловского районов Хмельницкой области и самостоятельно изъявили желание отправится на фронт, уточнила пресс-служба суда. Заключенных освободят "не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу". После их передадут в подразделения Национальной гвардии Украины, доставят в военкомат для заключения контракта и прохождения военной службы. Отмечается, что за каждым таким освобожденным будет установлен надзор. В среду, 22 мая Хмельницкий горрайонный суд принялся рассматривать еще 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы. Владимир Зеленский 17 мая подписал закон о мобилизации в ряды ВСУ заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По данным замминистра юстиции Украины Елены Высоцкой, всего около 4,5 тысяч преступников согласились пойти на фронт в обмен на освобождение.
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новости, украина, хмельницкий (город), вооруженные силы украины, мобилизация, всу, заключенные
Новости, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, заключенные

Суд в Хмельницком одобрил отправку первой пары заключенных на фронт, одному из них 24 года

18:16 22.05.2024 (обновлено: 18:21 22.05.2024)
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Хмельницкий городской районный суд удовлетворил первые представления об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы в рядах ВСУ. В ближайшее время на передовую отправятся 24-х и 43-летний украинцы, ранее осужденные за воровство
Оба преступника являются жителями сел Хмельницкого и Красиловского районов Хмельницкой области и самостоятельно изъявили желание отправится на фронт, уточнила пресс-служба суда.
"Добровольцы-мужчины молодого возраста, 2000-го и 1981 годов рождения (...) были осуждены, в частности, за кражи согласно ст. 185 УК Украины перед войной, в октябре и ноябре 2022 года, соответственно на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев. В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья", – сказано в опубликованном сообщении.
Заключенных освободят "не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу". После их передадут в подразделения Национальной гвардии Украины, доставят в военкомат для заключения контракта и прохождения военной службы.
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Отмечается, что за каждым таким освобожденным будет установлен надзор. В среду, 22 мая Хмельницкий горрайонный суд принялся рассматривать еще 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.
Владимир Зеленский 17 мая подписал закон о мобилизации в ряды ВСУ заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По данным замминистра юстиции Украины Елены Высоцкой, всего около 4,5 тысяч преступников согласились пойти на фронт в обмен на освобождение.
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