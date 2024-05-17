Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных - 17.05.2024 Украина.ру
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Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных - 17.05.2024 Украина.ру
Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
В пятницу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации в ряды ВСУ заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Документ опубликован на сайте Верховной Рады
2024-05-17T16:42
2024-05-17T16:45
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
мобилизация
всу
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Новый законопроект предполагает условно-досрочное освобождение для отбывающих наказание лиц, чтобы привлечь их к участию в обороне, защите независимости и территориальной целостности Украины.Так, с 18 мая, отправке на фронт будут подлежать все осужденные, кроме лиц, совершивших преступления против национальной безопасности. В перечень тех, кто не будет мобилизован также войдут убийцы, насильники и педофилы.Украинские журналисты полагают, что благодаря принятию нового законопроекта ряды Вооруженных сил страны пополнят не более 10–15 тысяч заключенных.Тем временем замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщила, что на сегодня около 4,5 тысяч осужденных предварительно согласились пойти на фронт в обмен на освобождение. Такие данные чиновник привела исходя из опроса, который был проведен в прошлом месяце, передает "Политика страны".По ее словам, мобилизуют не всех желающих, та как на решение повлияет состояние здоровья и статьи, по которым заключенный отбывает срок.Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных 8 мая.Министр юстиции Украины сообщал, что осужденные при мобилизации не будут направлены в тыловые подразделения ВСУ, поскольку оттуда они смогут сбежать. Их отправят сразу на фронт, на передовую.Почему усиленные меры по мобилизации не спасут армию Украины от краха в интервью изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, СВО

Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных

16:42 17.05.2024 (обновлено: 16:45 17.05.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В пятницу, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации в ряды ВСУ заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Документ опубликован на сайте Верховной Рады
Новый законопроект предполагает условно-досрочное освобождение для отбывающих наказание лиц, чтобы привлечь их к участию в обороне, защите независимости и территориальной целостности Украины.
Так, с 18 мая, отправке на фронт будут подлежать все осужденные, кроме лиц, совершивших преступления против национальной безопасности. В перечень тех, кто не будет мобилизован также войдут убийцы, насильники и педофилы.
Украинские журналисты полагают, что благодаря принятию нового законопроекта ряды Вооруженных сил страны пополнят не более 10–15 тысяч заключенных.
Тем временем замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщила, что на сегодня около 4,5 тысяч осужденных предварительно согласились пойти на фронт в обмен на освобождение. Такие данные чиновник привела исходя из опроса, который был проведен в прошлом месяце, передает "Политика страны".
По ее словам, мобилизуют не всех желающих, та как на решение повлияет состояние здоровья и статьи, по которым заключенный отбывает срок.
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных 8 мая.
Министр юстиции Украины сообщал, что осужденные при мобилизации не будут направлены в тыловые подразделения ВСУ, поскольку оттуда они смогут сбежать. Их отправят сразу на фронт, на передовую.
Почему усиленные меры по мобилизации не спасут армию Украины от краха в интервью изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.
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16:42Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
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