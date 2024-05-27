https://ukraina.ru/20240527/1055319123.html

Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт

Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт - 27.05.2024 Украина.ру

Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт

Пробывший около суток без связи с родными из-за действий сотрудников военкомата в Одесской области главный редактор украинского издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков сообщил о том, что отправляется на фронт

2024-05-27T20:57

2024-05-27T20:57

2024-05-27T21:01

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одесская область

белгород-днестровский

мобилизация

всу

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Денков также пообещал позже поделиться подробностями и написал, что отправка на фронт – это "лучший вариант" для него. О том, почему он почти сутки считался пропавшим для коллег и родственников журналист не сообщил. Ранее в этот же день коллеги Денкова заявляли, что военкомы около суток держат взаперти главного редактора украинского издания, а его родственники узнали о его местонахождении только через полицию.Примечательно, что прежде бронь от мобилизации в ВСУ получили работники украинского телемарафона "Единые новости", а также множества телеканалов. С начала 2024 года такой статус предоставлен и подтвержден представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ", ООО "Новый канал", ООО "Телеканал СТБ", ЧАО "Телеканал "Интер" и другим.О том, стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится с мобилизацией всего мужского населения страны "Украина.ру" писала здесь.

https://ukraina.ru/20240527/1055316587.html

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новости, одесская область, белгород-днестровский, мобилизация, всу