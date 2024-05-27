Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт
20:57 27.05.2024 (обновлено: 21:01 27.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУОкопы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Пробывший около суток без связи с родными из-за действий сотрудников военкомата в Одесской области главный редактор украинского издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков сообщил о том, что отправляется на фронт
"Друзья, большое спасибо за поддержку. Все в порядке. Мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК (военкоматом - Ред.), и я скоро присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента", – написал он на своей странице в сети.
Денков также пообещал позже поделиться подробностями и написал, что отправка на фронт – это "лучший вариант" для него.
О том, почему он почти сутки считался пропавшим для коллег и родственников журналист не сообщил.
Ранее в этот же день коллеги Денкова заявляли, что военкомы около суток держат взаперти главного редактора украинского издания, а его родственники узнали о его местонахождении только через полицию.
Примечательно, что прежде бронь от мобилизации в ВСУ получили работники украинского телемарафона "Единые новости", а также множества телеканалов. С начала 2024 года такой статус предоставлен и подтвержден представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ", ООО "Новый канал", ООО "Телеканал СТБ", ЧАО "Телеканал "Интер" и другим.
О том, стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится с мобилизацией всего мужского населения страны "Украина.ру" писала здесь.