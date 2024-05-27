Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт - 27.05.2024 Украина.ру
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Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт
Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт - 27.05.2024 Украина.ру
Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт
Пробывший около суток без связи с родными из-за действий сотрудников военкомата в Одесской области главный редактор украинского издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков сообщил о том, что отправляется на фронт
2024-05-27T20:57
2024-05-27T21:01
новости
одесская область
белгород-днестровский
мобилизация
всу
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Денков также пообещал позже поделиться подробностями и написал, что отправка на фронт – это "лучший вариант" для него. О том, почему он почти сутки считался пропавшим для коллег и родственников журналист не сообщил. Ранее в этот же день коллеги Денкова заявляли, что военкомы около суток держат взаперти главного редактора украинского издания, а его родственники узнали о его местонахождении только через полицию.Примечательно, что прежде бронь от мобилизации в ВСУ получили работники украинского телемарафона "Единые новости", а также множества телеканалов. С начала 2024 года такой статус предоставлен и подтвержден представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ", ООО "Новый канал", ООО "Телеканал СТБ", ЧАО "Телеканал "Интер" и другим.О том, стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится с мобилизацией всего мужского населения страны "Украина.ру" писала здесь.
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новости, одесская область, белгород-днестровский, мобилизация, всу
Новости, Одесская область, Белгород-Днестровский, мобилизация, ВСУ

Удерживаемый военкомами главред украинского издания сообщил о своей отправке на фронт

20:57 27.05.2024 (обновлено: 21:01 27.05.2024)
 
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Окопы ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Пробывший около суток без связи с родными из-за действий сотрудников военкомата в Одесской области главный редактор украинского издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков сообщил о том, что отправляется на фронт

"Друзья, большое спасибо за поддержку. Все в порядке. Мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК (военкоматом - Ред.), и я скоро присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента", – написал он на своей странице в сети.

Денков также пообещал позже поделиться подробностями и написал, что отправка на фронт – это "лучший вариант" для него.
О том, почему он почти сутки считался пропавшим для коллег и родственников журналист не сообщил.
Ранее в этот же день коллеги Денкова заявляли, что военкомы около суток держат взаперти главного редактора украинского издания, а его родственники узнали о его местонахождении только через полицию.
Примечательно, что прежде бронь от мобилизации в ВСУ получили работники украинского телемарафона "Единые новости", а также множества телеканалов. С начала 2024 года такой статус предоставлен и подтвержден представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ", ООО "Новый канал", ООО "Телеканал СТБ", ЧАО "Телеканал "Интер" и другим.
О том, стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится с мобилизацией всего мужского населения страны "Украина.ру" писала здесь.
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