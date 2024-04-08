https://ukraina.ru/20240408/1054385822.html

На Украине заявили, что в ВСУ не будет циркачей

На Украине заявили, что в ВСУ не будет циркачей - 08.04.2024 Украина.ру

На Украине заявили, что в ВСУ не будет циркачей

Министерство культуры признало "Передвижной цирк Украины" критически важным предприятием, а следовательно 50% сотрудников получат бронь от мобилизации в украинскую армию. Об этом сообщает 24 телеканал, ссылаясь на приказ ведомства

2024-04-08T17:53

2024-04-08T17:53

2024-04-08T17:53

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Такой же статус обрели работники "Национальной оперы Украины". Согласно приказу, сотрудники этого государственного предприятия получают бронь от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины. Кроме этого, в ВСУ не будут мобилизованы работники украинского телемарафона "Единые новости", а также множества телеканалов. С начала 2024 года такой статус предоставлен и подтвержден: представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ", ООО "Новый канал", ООО "Телеканал СТБ", ЧАО "Телеканал "Интер" и другим. Ранее в этот же день главком сухопутных войск Украины, осуждая уклонистов, заявил, что в связи с усилением мобилизации в стране, отсидеться никому не удастся.

https://ukraina.ru/20240327/1054147719.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, министерство культуры, мобилизация, всу, сво, спецоперация