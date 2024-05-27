Главреда украинского СМИ сутки держат в военкомате без связи с родными
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
В Одесской области военкомы около суток держат взаперти главного редактора украинского издания "Экономическая правда" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными. Об этом сообщил его коллега, главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева
По ее словам, Дмитрий попросту пропал, а о том, что он находится в военкомате его родители узнали только через правоохранителей.
"Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского", – приводит слова главреда "Украинская правда".
Напомним, 18 мая на Украине вступил новый закон об ужесточении мобилизации. По нему, отправке на фронт подлежат все украинцы от 25 до 60 лет. При этом все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работнпиков военкоматов, все мужчины страны также должны заново пройти военно-врачебную комиссию.