https://ukraina.ru/20240527/1055310725.html

Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится

Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится - 27.05.2024 Украина.ру

Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится

И в России, и на Украине украинская мобилизация постоянно критикуется и, разумеется, за дело. Недостатков действительно много, но было бы шапкозакидательством полагать, что Украина не сможет решить хотя бы часть проблем, связанных с мобилизацией

2024-05-27T16:31

2024-05-27T16:31

2024-05-27T16:31

эксклюзив

украина

россия

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военкомат

василий стоякин

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Вообще при анализе этой ситуации надо учитывать, что нынешняя редакция закона о мобилизации принималась в расчёте на голосование в Конгрессе, потому принимали его впопыхах, стремясь побыстрее принять документ в заданных параметрах и не заботясь о подготовке подзаконных актов и технической документации.Кратко перечислим некоторые проблемы, связанные с мобилизацией, и их возможное решение.1. Бронирование ценных сотрудниковСейчас на Украине возник дефицит квалифицированных специалистов – люди, не получающие защиты от мобилизации, либо действительно оказываются мобилизованными, либо увольняются и прячутся, либо бегут за пределы страны. Особенно сложная ситуация возникла в сфере автомобильных и автобусных перевозок – доходит до того, что дальнобойщики бросают машины с грузом и бегут в Польшу или Румынию.Недостаток работников пытаются восполнить привлечением женщин и подростков допризывного возраста. Но, понятно, проблема так не решается – тут вопрос и об обучении (оно требует времени), и о получении производственного опыта (ещё больше времени), и даже просто о физических кондициях (не каждая женщина может сесть за руль 20-тонной фуры).Отметим, что такая ситуация не во всех сферах. Например, нет информации о каких-то проблемах в пожарной охране – пожарных не трогают. Также нет особых проблем в полиции.Существенные сокращения произошли в "Укрзализныце", но тут дело в том, что ранее бронь для железнодорожников была особо прочной, и на работу (вероятно – на коррупционной основе) принималась масса формальных сотрудников – на треть и даже четверть ставки.В общем, проблема возникла преимущественно у тех бизнесменов, которые особенно эффективно занимались оптимизацией расходов, не оформляя сотрудников официально. Обычная практика – кассир в супермаркете зарегистрирован как индивидуальный предприниматель на едином налоге.Вот именно в сферу оптимизации расходов бизнеса мобилизация внесла существенные поправки.А дальше будет достаточно просто.В тех сферах, которые не важны для мобилизационной экономики (почти весь малый и средний бизнес, который создаёт ВВП, но не создаёт реальный продукт), скорее всего никаких изменений не будет.В тех сферах, которые действительно важны (те же автоперевозки) будут достаточно оперативно приняты соответствующие решения – вплоть до внесения изменений в закон, если потребуется. Думается, времени это займёт немного – до конца лета должны справиться.2. Сбои в работе приложения "Резерв +"Это приложение – сплошной скандал:- оно плохо работает и даже не всегда устанавливается (особенно за границей);- информация приложения не имеет юридического веса – всё равно надо иметь справку из военкомата;- если данные человека не оцифрованы, то он числится находящимся в розыске уклонистом (отметим, что до появления приложения было так же – посмотрите сколько в российских военкоматах находится в розыске подростков, которые и не думали уклоняться и которых не думают разыскивать);- безопасность приложения не выдерживает критики – база данных уже находится в продаже в даркнете.Всё это выглядит крайне странно, потому что вообще-то сфера цифровых госуслуг налажена на Украине очень хорошо – как минимум не хуже, чем в России. Сама идея приложения могла бы служить примером и для министерства обороны РФ.Проблема, скорее всего, в том, что делали её впопыхах, потому взяли готовую основу – программу школьных дневников "Мрія" и адаптировали её к новым задачам, при том, что она полностью не адаптируется. Возможен, конечно, элемент сознательного саботажа или экономии средств, но они представляются маловероятными (повторимся – приложение "Дія" и связанная с ним система предоставления госуслуг очень эффективны).Скорее всего система будет доведена до рабочего состояния в непродолжительное время или даже полностью переделана. В конечном итоге мобилизация и без приложения проводится. Оно упрощает и облегчает, но так-то работа осуществляется и при помощи картотеки.3. Отлов уклонистов на улицахПрактика эта началась до принятия закона и не в связи с ним. По отзывам военкомов самостоятельно приходят в военкомат только 2% получивших повестку (имеется в виду – получивших повестку официально, прямо в руки).Мы сомневаемся в эффективности работы людоловов. Эта практика негативно отражается на моральном состоянии армии и общества, негативно отражается на рейтингах Зеленского (для него это в высшей степени болезненно), является причиной различных нарушений и коррупции.Тем не менее, использование этой технологии продолжается, значит, какой-то позитивный эффект от неё всё же есть – иначе не стали бы этим заниматься. Хотя, конечно, существует вероятность того, что главный позитивный результат – достойное занятие для сотрудников военкоматов, которые нельзя обвинить в том, что они бумажки перебирают и отправить их на этом основании на фронт…А вот сопротивление военкомам вряд ли приобретёт массовый характер – большинство случаев такового попадают в СМИ, активно освещаются. Существует и определённая статистика потерь сотрудников военкоматов при исполнении (не впечатляющая – наш источник говорит, что в месяц теряется что-то около десятка человек, причём насильственная смерть при исполнении – единицы, в основном – алкоголь и последствия ранений).Для эффективного, тем более, силового противостояния военкомам "ухилянты" должны объединиться, а это противоречит самой социально-психологической сути уклонения от мобилизации. Восстание уклонистов в принципе гораздо менее вероятно, чем мятеж военных.4. Дефицит офицеровОдна из последних новостей в этом отношении – сокращение на 60% штатов Генерального штаба и отправка освободившихся офицеров в действующую армию.Эта проблема вообще никак не решается, что с законом о мобилизации, что без него.Во-первых, все массовые армии всех стран мира в ходе длительных боевых действий сталкиваются с острым дефицитом командного состава базового уровня. Потери среди младших офицеров всегда очень велики.Как правило эта проблема решается за счёт дообучения опытных сержантов. Надо отметить, что эта практика позволяет решить проблему количественно, но не качественно. Во время Первой мировой войны появление массы прапорщиков военного времени во всех армиях мира привело к крайне негативным социально-политическим последствиям (во время Гражданской войны в России эти прапорщики рубили друг друга в капусту со всех сторон противостояния).Во-вторых, для Украины (да и для России) болезненной является проблема дефицита даже формально подготовленных младших командиров в резерве – сокращение военных учебных заведений и, главное, военных кафедр гражданских ВУЗов аукается сейчас со страшной силой.В-третьих, любая система образования крайне инертна и медленно реагирует на вызовы современности. К системе образования военного это тоже относится, причём даже в большей степени, чем к любой другой.Во время Великой Отечественной войны действительно подготовленные в соответствии с актуальными требованиями младшие командиры начали массово выпускаться военными училищами только в конце 1944 – начале 1945 года. На фронте этих лейтенантов в шутку называли "академиками". До этого же на фронт отправлялись наскоро подготовленные молодые офицеры с крайне скудным запасом знаний и навыков.5. Отправка неподготовленного пополнения на передовуюВ последнее время в социальных сетях появились ролики, героями которых являются свежемобилизованные солдаты ВСУ, не умеющие даже чистить автомат. Естественно, пользы от них на передовой немного.Отметим, что тут тоже не всё так просто.Во-первых, в большинстве случаев пользы даже от хорошо подготовленного пехотинца на фронте немного – основной бой ведётся техническими средствами, а ФАБ-500 плохо различает, кто перед ней – свежий мобилизованный или квалифицированный спецназовец.Другое дело, что совсем без пехоты нельзя – только она может занимать позиции.Во-вторых, сейчас командование ВСУ решает ту же задачу на том же направлении, что и в 2022 году. Тогда, в апреле-августе на харьковском направлении в бой бросались плохо подготовленные бригады территориальной обороны, которые несли огромные потери, но отступали всё же медленно. А в сентябре началось контрнаступление, в котором главную роль сыграли хорошо оснащённые и подготовленные бригады стратегического резерва.Нечто подобное попытаются сделать и сейчас – остановить российское наступление путём переброски резервов с других направлений и насыщения их неподготовленным пополнением, а тем временем подготовить в тылу ударный кулак, который должен будет отбросить российские войска к границе.Скорее всего, из этого плана ничего не получится в немалой степени из-за того, что контрнаступление должно быть предпринято уже в ближайшее время – ничего путного подготовить за это время нельзя. А снять бригады с тыловых рубежей может быть проблематично по каким-то специфическим причинам. Олег Царёв, например, обращал внимание на то, что ВСУ, как при прошлом, так и при нынешнем командовании почему-то не осуществляет ротацию сил между фронтовыми и тыловыми направлениями.Тем не менее, сама по себе отправка на передовую плохо подготовленного пополнения не говорит о кризисе ВСУ в целом.* * *В целом, как видим, возникшие в ходе мобилизации проблемы или решаемы в рабочем порядке, или нерешаемы путем внесения изменений в законодательство в принципе, или не являются такими уж острыми, чтобы на них вообще обращать внимание.Так или иначе, Украина преодолеет кризис, связанный с принятием нового закона о мобилизации. Другое дело, политический кризис, который обострился в результате, в частности, принятия этого закона. Но и он пока не столь остёр. Ситуация может измениться летом – в связи с успехом или неуспехом мирного саммита и российского наступления.

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