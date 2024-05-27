https://ukraina.ru/20240527/1055318342.html

В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд

В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд - 27.05.2024 Украина.ру

В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд

Семь документов, которыми предусмотрено выделение пяти миллиардов евро Украине, заблокированы в Евросоюзе, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

2024-05-27T19:48

2024-05-27T19:48

2024-05-27T19:49

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Прежде Боррель заявлял, что некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал отставки лидеров ЕС, так как Евросоюз провалил все основные проекты. Он также назвал условие при котором Европа пойдет ко дну, оно напрямую связано с Украиной.

https://ukraina.ru/20240505/1054863011.html

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