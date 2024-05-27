В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд - 27.05.2024 Украина.ру
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В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд
В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд - 27.05.2024 Украина.ру
В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд
Семь документов, которыми предусмотрено выделение пяти миллиардов евро Украине, заблокированы в Евросоюзе, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
2024-05-27T19:48
2024-05-27T19:49
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Прежде Боррель заявлял, что некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал отставки лидеров ЕС, так как Евросоюз провалил все основные проекты. Он также назвал условие при котором Европа пойдет ко дну, оно напрямую связано с Украиной.
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Новости, Жозеп Боррель, Украина, Киев, ЕС

В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд

19:48 27.05.2024 (обновлено: 19:49 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Семь документов, которыми предусмотрено выделение пяти миллиардов евро Украине, заблокированы в Евросоюзе, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.
"У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы. Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи", – цитирует его РИА Новости.
Прежде Боррель заявлял, что некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал отставки лидеров ЕС, так как Евросоюз провалил все основные проекты. Он также назвал условие при котором Европа пойдет ко дну, оно напрямую связано с Украиной.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 04:30
Орбан и "оккупация Европы": эксперт оценил "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в ЕСЕдинственный реальный рычаг влияния в совете ЕС, где Виктор Орбан сможет "под ковром" усилить свои позиции, это так называемые технологические переговоры, которые полгода будет курировать Венгрия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
 
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19:48В ЕС заблокированы решения по выделению Киеву €5 млрд
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