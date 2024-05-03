https://ukraina.ru/20240503/1054889795.html

Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России

Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России - 03.05.2024 Украина.ру

Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России

Некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы. Об этом в пятницу заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании

2024-05-03T21:43

2024-05-03T21:43

2024-05-03T21:43

новости

жозеп боррель

ес

вооруженные силы украины

россия

украина

сво

спецоперация

всу

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/15/1033141574_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_9ef1dce37f8ec5d9eab437569cd22530.jpg

По его словам, часть стран Евросоюза не согласны с тем, что Россия представляет угрозу для ЕС. Он считает, что политика Евросоюза по отношению к России всегда находится под угрозой, так как для того, чтобы определенное решение не было принято, достаточно протеста хотя бы одной страны. Вместе с тем, Боррель убежден, что РФ действительно "представляет экзистенциальную угрозу для Европы". Он также отметил, что задержавшаяся помощь США Киеву может иметь решающее значение "между победой и проигрышем", а без поставок Западом оружия ВСУ конфликт на Украине "закончится за две недели" капитуляцией киевского режима.Ранее Боррель заявлял, что ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов.

https://ukraina.ru/20240425/1054728343.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, жозеп боррель, ес, вооруженные силы украины, россия, украина, сво, спецоперация, всу, военная помощь, замороженные активы, антироссийские санкции