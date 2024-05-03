https://ukraina.ru/20240503/1054889795.html
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России - 03.05.2024 Украина.ру
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России
Некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы. Об этом в пятницу заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании
2024-05-03T21:43
2024-05-03T21:43
2024-05-03T21:43
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По его словам, часть стран Евросоюза не согласны с тем, что Россия представляет угрозу для ЕС. Он считает, что политика Евросоюза по отношению к России всегда находится под угрозой, так как для того, чтобы определенное решение не было принято, достаточно протеста хотя бы одной страны. Вместе с тем, Боррель убежден, что РФ действительно "представляет экзистенциальную угрозу для Европы". Он также отметил, что задержавшаяся помощь США Киеву может иметь решающее значение "между победой и проигрышем", а без поставок Западом оружия ВСУ конфликт на Украине "закончится за две недели" капитуляцией киевского режима.Ранее Боррель заявлял, что ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов.
https://ukraina.ru/20240425/1054728343.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, жозеп боррель, ес, вооруженные силы украины, россия, украина, сво, спецоперация, всу, военная помощь, замороженные активы, антироссийские санкции
Новости, Жозеп Боррель, ЕС, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, замороженные активы, антироссийские санкции
Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России
Некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы. Об этом в пятницу заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании