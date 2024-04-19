Европа пойдет ко дну, если решится отправить своих солдат на Украину – Орбан
Западные страны близки к тому, чтобы отправить своих военных на Украину, но принятие такого решения утянет Европу на дно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе мероприятия, посвященного началу кампании перед выборами в Европарламент
"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", – приводит его слова венгерский телеканал HirTV.
Орбан указал на то, что европейская экономика уже находится в упадке, а руководство в Брюсселе "потерпело неудачу".
Он подчеркнул, что сегодня поток мигрантов огромен, европейские фермеры бастуют, украинское зерно испорчено, а воспитание детей хотят передать в руки гендерных активистов.
Помимо этого, лидеры Европы "уже ввязались" в украинский конфликт, они называют его "своей войной", Европа уже потратила на Украину около 100 млрд евро, напомнил венгерский премьер.
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