Европа пойдет ко дну, если решится отправить своих солдат на Украину – Орбан - 19.04.2024 Украина.ру
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Европа пойдет ко дну, если решится отправить своих солдат на Украину – Орбан
Европа пойдет ко дну, если решится отправить своих солдат на Украину – Орбан - 19.04.2024 Украина.ру
Европа пойдет ко дну, если решится отправить своих солдат на Украину – Орбан
Западные страны близки к тому, чтобы отправить своих военных на Украину, но принятие такого решения утянет Европу на дно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе мероприятия, посвященного началу кампании перед выборами в Европарламент
2024-04-19T17:33
2024-04-19T17:33
новости
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европа
виктор орбан
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европарламент
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Орбан указал на то, что европейская экономика уже находится в упадке, а руководство в Брюсселе "потерпело неудачу". Он подчеркнул, что сегодня поток мигрантов огромен, европейские фермеры бастуют, украинское зерно испорчено, а воспитание детей хотят передать в руки гендерных активистов. Помимо этого, лидеры Европы "уже ввязались" в украинский конфликт, они называют его "своей войной", Европа уже потратила на Украину около 100 млрд евро, напомнил венгерский премьер. Ранее Орбан уже требовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов. На этой неделе глава Еврокомиссии призвала страны Евросоюза готовиться к войне.
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новости, украина, европа, виктор орбан, брюссель, ес, европарламент, еврокомиссия, сво, военная помощь
Новости, Украина, Европа, Виктор Орбан, Брюссель, ЕС, Европарламент, Еврокомиссия, СВО, военная помощь

Европа пойдет ко дну, если решится отправить своих солдат на Украину – Орбан

17:33 19.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Западные страны близки к тому, чтобы отправить своих военных на Украину, но принятие такого решения утянет Европу на дно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе мероприятия, посвященного началу кампании перед выборами в Европарламент
"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", – приводит его слова венгерский телеканал HirTV.
Орбан указал на то, что европейская экономика уже находится в упадке, а руководство в Брюсселе "потерпело неудачу".
Он подчеркнул, что сегодня поток мигрантов огромен, европейские фермеры бастуют, украинское зерно испорчено, а воспитание детей хотят передать в руки гендерных активистов.
Помимо этого, лидеры Европы "уже ввязались" в украинский конфликт, они называют его "своей войной", Европа уже потратила на Украину около 100 млрд евро, напомнил венгерский премьер.
Ранее Орбан уже требовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов. На этой неделе глава Еврокомиссии призвала страны Евросоюза готовиться к войне.
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