Европа пойдет ко дну, если решится отправить своих солдат на Украину – Орбан

В Евросоюзе нет свободы и демократии: политолог из Сербии рассказала о цензуре в ЕС

В Евросоюзе действует огромная цензура, поэтому политикам, посещающим Россию, приходится действовать осторожно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович