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Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов

Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов - 17.04.2024 Украина.ру

Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство ЕС должно уйти в отставку, так как провалило все основные проекты. Об этом венгерский лидер заявил на пресс-конференции, запись которой размещена в соцсети Х

2024-04-17T11:53

2024-04-17T11:53

2024-04-17T11:53

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Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как "политический шантаж", считает венгерский премьер.Одновременно с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ясно сказала", что "из-за миграционной и анти-гендерной политики" Венгрия не получит денег из фондов ЕС.В сентябре 2022 года Еврокомиссия заморозила около 7,5 миллиардов евро, которые Венгрия должна была получить от Евросоюза. Будапешт обвинили в "нарушении принципов верховенства права". Премьер Венгрии заявлял, что страна правительство страны выполнило все требования по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности госзакупок, укрепления независимости судебной системы. При этом Еврокомиссия ограничения не сняла.

https://ukraina.ru/20240322/1054033894.html

венгрия

брюссель

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новости, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес