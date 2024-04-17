Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех проектов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство ЕС должно уйти в отставку, так как провалило все основные проекты. Об этом венгерский лидер заявил на пресс-конференции, запись которой размещена в соцсети Х
"Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры", - заявил Орбан.
Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как "политический шантаж", считает венгерский премьер.
Одновременно с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ясно сказала", что "из-за миграционной и анти-гендерной политики" Венгрия не получит денег из фондов ЕС.
В сентябре 2022 года Еврокомиссия заморозила около 7,5 миллиардов евро, которые Венгрия должна была получить от Евросоюза. Будапешт обвинили в "нарушении принципов верховенства права". Премьер Венгрии заявлял, что страна правительство страны выполнило все требования по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности госзакупок, укрепления независимости судебной системы. При этом Еврокомиссия ограничения не сняла.
22 марта, 06:43Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступленииТеперь окно возможностей у Киева и Брюсселя очень короткое, ведь с 1 июля председательство в Евросоюзе перейдёт к Венгрии, которая негативно относится к вступлению Украины в ЕС и поддерживает отношения с РФ