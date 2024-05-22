В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест
17:25 22.05.2024 (обновлено: 17:26 22.05.2024)
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
Под воротами Николаевского областного военкомата прошел пикет в котором приняли участие родственники похищенного накануне правоохранителями украинца. Видеотрансляцией протеста в сети поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале
"Со вчерашнего дня человека работники полиции попросили заплатить штраф, пройти с ними. Человека, которого они остановили просто ехав в автомобиле, отвезли в ТЦК (прим. ред. – территориальный центр комплектования – военкомат)", – утверждает автор трансляции.
Женщина возмущена тем, что ее родственника насильно доставили в военкомат с решётками на окнах, хотя никаких подтверждающих документов со стороны ТЦК предоставлено не было.
Помимо этого, у украинца забрали мобильный телефон, в то время как тот болен и нуждается в медицинской помощи, подчеркивает автор.
По ее словам, военкомы как раз помешали мужчине пройти необходимые медицинские процедуры и на сегодня украинец уже больше суток находится за решетками, а адвоката и врача к нему не пускают.
Ранее в Хмельницкой области Украины сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее супруга.
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