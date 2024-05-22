https://ukraina.ru/20240522/1055226997.html

В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест

В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест - 22.05.2024 Украина.ру

В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест

Под воротами Николаевского областного военкомата прошел пикет в котором приняли участие родственники похищенного накануне правоохранителями украинца. Видеотрансляцией протеста в сети поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале

2024-05-22T17:25

2024-05-22T17:25

2024-05-22T17:26

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Женщина возмущена тем, что ее родственника насильно доставили в военкомат с решётками на окнах, хотя никаких подтверждающих документов со стороны ТЦК предоставлено не было. Помимо этого, у украинца забрали мобильный телефон, в то время как тот болен и нуждается в медицинской помощи, подчеркивает автор. По ее словам, военкомы как раз помешали мужчине пройти необходимые медицинские процедуры и на сегодня украинец уже больше суток находится за решетками, а адвоката и врача к нему не пускают. Ранее в Хмельницкой области Украины сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее супруга.

https://ukraina.ru/20240520/1055162398.html

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новости, николаев, хмельницкая область, украина, мобилизация, всу, сво, насилие, полиция, права человека