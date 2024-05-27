https://ukraina.ru/20240527/1055316587.html

Мобилизация неприкосновенных и заключённых. Итоги 27 мая на Украине

Мобилизация неприкосновенных и заключённых. Итоги 27 мая на Украине - 27.05.2024 Украина.ру

Мобилизация неприкосновенных и заключённых. Итоги 27 мая на Украине

На Украине начали мобилизовывать журналистов популярных изданий, а также заключённых

2024-05-27T18:15

2024-05-27T18:15

2024-05-27T18:15

эксклюзив

хроники

офис президента

сизо

украина

денис малюська

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О мобилизации заключённых сообщил офицер 1-го отдельного штурмового батальона 67 ОМБр Дмитрий Савченко."Вы думали, что так умеют делать только Пригожин и Уткин? Нет. Мы впрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключённым на максимально понятном языке... Ведь были по ту сторону баррикад и знаем паттерны и алгоритмы. Подполье, каторги, сопротивление... Всё во имя Великой Украины! И наши з/к на пять порядков более идейные, чем паскудный "Вагнер". Поборем и победим супостата!" - написал Савченко в соцсетях.Украинские СМИ вспомнили о прошлом самого офицера."То что набор ведётся во имя "Великой Германии Украины", не должно вас смущать. Дима Савченко - бандит, получивший 14 лет за взрывы на Троещинском рынке, когда их "бригада" пыталась подмять рынок под себя. После майдана вышел, открыл издательство, издает нацистскую литературу, считает себя "отцом нации", - написал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Речь о теракте, произошедшем 20 августа 2004 года на крупнейшем киевском рынке "Троещина". В результате взрыва погибла 51-летняя уборщица Татьяна Лавриненко. Ещё несколько человек оказались в больнице с ранениями. К 27 августа были задержаны пять человек, среди которых был и Савченко. Украинская милиция нашла при обыске в их домах националистическую, антисемитскую и фашистскую литературу. По информации милиции, задержанные признались в том, что их целью была "дестабилизация политической ситуации на Украине и свержение существующего строя".При этом, как писали украинские СМИ, Савченко был телохранителем одного из лидеров украинских националистов Дмитрия Корчинского. Последний знакомство с Савченко отрицал. В 2005 году суд приговорил задержанных к 14 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. После государственного переворота в 2014 году Савченко досрочно освободили. Он основал издательство "Zалізний тато", которое начало публикацию книг Корчинского, а также книги о таких террористах, как Шамиль Басаев, Аслан Масхадов и Джохар Дудаев. Кроме того, издательство выпускает книги идеологов фашизма, нацизма и украинского национализма.Ранее, 24 мая, американское издание The New York Times сообщило о том, что Украина начала освобождать осужденных для службы в армии. Издание цитировало министра юстиции Украины Дениса Малюську. Он сообщил, что почти 350 заключённых уже были освобождены в соответствии с законом, принятым на позапрошлой неделе. Этот закон позволяет украинским осуждённым служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания службы.По словам Малюськи, на момент интервью украинские судебные органы рассматривали большинство из 4300 поданных заявлений. А всего до 20 тысяч таких претендентов, включая лиц, находящихся в СИЗО, могут присоединиться к сотням тысяч солдат, которые уже служат в украинской армии."Украинский закон не распространяется на лиц, осуждённых за два или более убийства, изнасилования или другие тяжкие преступления", - напомнило издание.По словам Малюськи, лицо, осужденное за однократное убийство, может быть освобождено для службы в армии, если преступление не было совершено с отягчающими обстоятельствами, такими как сексуальное насилие."Есть определённое сходство, но я не могу сказать, что это то же самое, что сделала Россия", - заявил Малюська.При этом американцы напомнили, что ранее украинцы высмеивали Россию за участие осуждённых в боевых действиях."Дефицит солдат - естественно, трудности с призывом простых граждан - вот главные причины принятия закона", - заявил министр Малюська.В среду, 22 мая, Хмельницкий горрайонный суд освободил еще полсотни желающих идти воевать. Это преимущественно молодые мужчины, осуждённые за кражи.До этого, 17 мая, Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мобилизацию заключённых. Согласно документу, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления - в частности, умышленное убийство, изнасилование и сексуальное насилие.Тем временем учащаются случаи мобилизации тех, кто ранее был неприкосновенным для украинских военкомов: волонтёров и журналистов. 27 мая главред популярного издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева сообщила о том, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области уже около суток удерживают главного редактора "Экономической правды" - подразделения "УП", посвящённого экономики — Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными."По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК (аналог украинского военкомата — Ред.) Белгород-Днестровского", - сообщила Мусаева.Возмущение "Украинской правды" прокомментировал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий."Украинская правда" сообщает о том, что ТЦК схватили их редактора, не дают звонить домой и удерживают! Ужас! Это впервые такое с ТЦК, и сразу на редактора попали. Обычно-то они такого никогда не делали с простыми людьми. Скандал, срочно! Необходимо вмешательство друзей "Украинской правды" из Офиса президента! После того, как люди, видящие это каждый день в отличии от "Украинской правды", напихали им, они закрыли комментарии. Уверен, выдающегося и необходимого стране редактора сейчас освободит лично Ермак. Его просто приняли за рядового смерда поганого сословия", - отметил он.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что происходящее — заказ главы Офиса президента Андрея Ермака."Наш источник сообщает, что наезд ТЦК на "Украинскую правду" - это заказ Главы ОП Ермака. Это продолжение стратегии Ермака по отжиму и переделу в стране всего. СМИ это такой же хороший актив, как и какой-то завод, а как его отжать или ослабить? Правильно, отловить их лучшие кадры, сделав издание недееспособным или контролируемым. Наш источник дополняет, что по работникам "УП" идут торги. Если они и руководство СМИ будут сговорчивее, то ОП даст указание их отпустить. Также есть версия, что редактору предлагают стать публичным пиарщиком мобилизации. Вступив в "армию ЛОМов" Офиса президента и рассказывать о том, как сам героически служишь, мобилизация это круто и не надо боятся. Но в реальности будешь сидеть в тылу", - указывалось в публикации канала.Украинские СМИ, в частности, "Судебно-юридическая газета" в то же время обратили внимание на то, что Кабинет министров Украины в своём постановлении не определил оснований для отказа в предоставлении отсрочки, что позволяет ТЦК отказывать по любым причинам. На это постановление ссылается в т.ч. и новый закон о мобилизации."Выходит, комиссия может указывать основания на свое усмотрение. Это не грозит только забронированным органами государственной власти; органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями и организациями", - прокомментировал эту публикацию популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее ряд СМИ сообщили об ужесточении мобилизации в стране и о том, что власти планируют увеличить набор в вооружённые формирования для организации нового наступления.

https://ukraina.ru/20240527/1055307695.html

https://ukraina.ru/20240527/1055301793.html

https://ukraina.ru/20240526/1055297210.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, офис президента, сизо, украина, денис малюська