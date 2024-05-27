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Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране

Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране - 27.05.2024 Украина.ру

Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране

Польша ввела ограничение на передвижение российских дипломатов по стране. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе. Его слова приводят журналисты РИА Новости

2024-05-27T17:32

2024-05-27T17:32

2024-05-27T17:32

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Мазовецкое воеводство – регион в восточной Польше, в нём расположена столица страны Варшава.Нововведение не коснётся самого посла РФ в Польше, добавил он.Решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем, пояснил глава МИД. Россию подозревают в причастности к подобным случаям.Глава польской дипломатии рассказал, что подобные ограничения уже ввели некоторые страны, он также выразил надежду, что "и другие пойдут нашим путем".Польские власти до сих пор не уведомили о новых ограничениях российскую дипмиссию, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.В начале мая Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, где они аккредитованы. Ранее Прага распространила документ, в котором утверждается, что дипломаты РФ в Евросоюзе якобы занимаются шпионажем, распространяют пропаганду и финансируют теракты.Ввести ограничения на передвижение представителей российских дипмиссий на уровне Европейского союза Чехия пытается с 2023 года.

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