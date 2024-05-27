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Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране
Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране - 27.05.2024 Украина.ру
Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране
Польша ввела ограничение на передвижение российских дипломатов по стране. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе. Его слова приводят журналисты РИА Новости
2024-05-27T17:32
2024-05-27T17:32
2024-05-27T17:32
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Мазовецкое воеводство – регион в восточной Польше, в нём расположена столица страны Варшава.Нововведение не коснётся самого посла РФ в Польше, добавил он.Решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем, пояснил глава МИД. Россию подозревают в причастности к подобным случаям.Глава польской дипломатии рассказал, что подобные ограничения уже ввели некоторые страны, он также выразил надежду, что "и другие пойдут нашим путем".Польские власти до сих пор не уведомили о новых ограничениях российскую дипмиссию, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.В начале мая Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, где они аккредитованы. Ранее Прага распространила документ, в котором утверждается, что дипломаты РФ в Евросоюзе якобы занимаются шпионажем, распространяют пропаганду и финансируют теракты.Ввести ограничения на передвижение представителей российских дипмиссий на уровне Европейского союза Чехия пытается с 2023 года.
https://ukraina.ru/20240504/1054890914.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, сикорский, мид, ес, чехия, дипломатические отношения, дипломаты, дипломатия, посол, посольство рф, зарубежье
Новости, Польша, Россия, Сикорский, МИД, ЕС, Чехия, дипломатические отношения, дипломаты, дипломатия, посол, посольство РФ, Зарубежье
Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране
Польша ввела ограничение на передвижение российских дипломатов по стране. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе. Его слова приводят журналисты РИА Новости
"Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов", — сказал Сикорский.
Мазовецкое воеводство – регион в восточной Польше, в нём расположена столица страны Варшава.
Нововведение не коснётся самого посла РФ в Польше, добавил он.
Решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем, пояснил глава МИД. Россию подозревают в причастности к подобным случаям.
Глава польской дипломатии рассказал, что подобные ограничения уже ввели некоторые страны, он также выразил надежду, что "и другие пойдут нашим путем".
Польские власти до сих пор не уведомили о новых ограничениях российскую дипмиссию, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
В начале мая Чехия предложила
ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, где они аккредитованы. Ранее Прага распространила
документ, в котором утверждается, что дипломаты РФ в Евросоюзе якобы занимаются шпионажем, распространяют пропаганду и финансируют теракты.
Ввести ограничения на передвижение представителей российских дипмиссий на уровне Европейского союза Чехия пытается с 2023 года.